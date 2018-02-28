«Мэри» и другие премьеры недели

«Мэри и ведьмин цветок»

Первый полнометражный мультфильм, выпущенный режиссером и аниматором Хиромасой Ёнэбаяси на собственной студии «Понок». Ёнэбаяси начинал карьеру как фазовщик на знаменитой студии Ghibli, работал на фильмах Хаяо Миядзаки — «Принцесса Мононоке», «Унесённые призраками», «Ходячий замок», на «Сказаниях Земноморья» был ассистентом режиссера, а 2010-м сам поставил мультфильм «Ариэтти из страны лилипутов». Его второй фильм — «Воспоминания о Марни» — в 2016-м был номинирован на «Оскар».

«Мэри и ведьмин цветок» — это экранизация написанной в 1971 году сказки «Маленькая метла» британской писательницы Мэри Стюарт (известна по циклу «Жизнь Мерлина»). Девочка Мэри проводит скучные каникулы в деревне и однажды находит загадочный цветок — после чего становится настоящей ведьмой и оказывается в сказочной стране, которую, разумеется, надо спасти. В Японии премьера картины состоялась летом 2017 года, а в США мультфильм выходил в ограниченный прокат в январе 2018-го.





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«Черная Пантера»

В России прокат кинокомикса «Черная пантера» начался в непривычный понедельник, 26 февраля — до этого фильм показывали только в премиум-форматах, но даже так он умудрился пробиться в топ отечественного бокс-офиса. В США премьера состоялась раньше на десять дней, и там фильм показывает очень хорошие результаты, которые от него, честно говоря, мало кто ожидал.

С другой стороны, это 18-я часть киновселенной Marvel, которая раскручена настолько хорошо, насколько это вообще возможно, рассказывает новую историю о новом для франшизы персонаже, причем, в лучших традициях современной политкорректности, чернокожем. Король загадочной и передовой африканской страны Ваканды Т'Чалла (в своей другой ипостаси — Черная Пантера, его сыграл Чедвик Боузман) уже появлялся в марвеловском кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние», а в будущем его ждет и участие в третьих «Мстителях». И, наверное, других фильмах, которые выйдут в рамках этой киновселенной.





«За гранью реальности»

Картина российских и итальянских кинематографистов рассказывает об аферисте Майкле (Милош Бикович), который собирает команду из людей с паранормальными способностями и собирается ограбить казино.

Но план проваливается, и серьезные люди с деньгами начинают охоту за воришками. В одной из главных ролей снялся Антонио Бандерас; в картине также заняты российские актеры Юрий Чурсин и Евгений Стычкин.





«Довлатов»

Четыре дня из жизни писателя Сергея Довлатова, которые он провел в начале 1970-х в Ленинграде и в которые вместились столкновение с криминальными элементами, звездами тогдашней культурной и светской жизни и беседы с уезжающим в эмиграцию поэтом Иосифом Бродским.

«Довлатова» снял Алексей Герман-младший, фильм был представлен в основном конкурсе только что прошедшего Берлинского кинофестиваля, а художник-постановщик и художник по костюмам картины Елена Окопная получила «Серебряного медведя» за выдающиеся достижения в кино.





«Погружение»

Офицер разведки (Джеймс Макэвой) проводит в Сомали спецоперацию и знакомится в процессе с ученым-океанологом (Алисия Викандер), которая не нашла другого места для изучения подводного мира из окна батискафа.

Они попадают в плен к местным боевикам, но шансы на спасение есть — если, разумеется, они будут действовать вместе. Новая картина Вима Вендерса была представлена на кинофестивале в Торонто и участвовала в основном конкурсе фестиваля в Сан-Себастьяне.





«Купи меня»

Американский режиссер российского происхождения Вадим Перельман больше известен отечественным телезрителям — как постановщик успешных сериалов «Пепел» и «Измены».

Он также работал в команде создателей альманаха «Елки 5», а в «Купи меня» — своей новой полнометражной работе — рассказывает истории трех девушек, которые пытаются добиться успеха и преодолевают ради своей цели множество препятствий. Фильм участвовал в основном конкурсе Московского кинофестиваля в 2017 году.