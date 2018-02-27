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На мертвеца не нужен нож

На НТВ стартовал сериал «По ту сторону смерти»

Кадр из сериала «По ту сторону смерти» (2018) НТВ
Кадр из сериала «По ту сторону смерти» (2018)
НТВ начал показ сериала «По ту сторону смерти» — мистического исследования всего необычного, которое проводят следователь Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова из института мозга.

Сотрудница института мозга Юлия Демина (Светлана Ходченкова) пытается поймать мелкого воришку, но в результате драки оказывается на рельсах перед надвигающейся электричкой. Случайный прохожий (Виктор Добронравов) спасает девушку, но гибнет сам; документов у него нет, только армейский жетон. Медики констатируют смерть и отвозят его труп в морг, из которого внезапно оживший покойник сбегает на следующий день. Демина по жетону выясняет, что ее спаситель — некий Алексей Быстров, солдат-контрактник, погибший в августе 2008 года в Южной Осетии. К расследованию по требованию руководства присоединяется следователь Глеб Точилин (Сергей Гармаш), которому осталось совсем немного до пенсии. Демина — по приказу того же руководства — становится напарником Точилина, и вместе они выясняют, что это не первая смерть Быстрова — в детстве он также внезапно воскрес после удара молнии. А по следу бывшего солдата идет наемник Лукас (Илья Любимов), который вооружен и очень опасен.

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На канале НТВ начался показ сериала «По ту сторону смерти», в котором пожилой следователь и молодая сотрудница Института мозга разбираются с особенными людьми и особенными ситуациями.

С мистикой на телевидении ситуация традиционно складывается очень сложно. Разумеется, существуют великолепные «Твин Пикс», «Секретные материалы» или «Остаться в живых», менее культовые «Грань» и «Сверхъестественное», у нас на «России 1» несколько лет назад выходил сериал «Особый случай» про Агентство чрезвычайно запутанных ситуаций, а канал ТВ3 вообще одно время имел слоган «Настоящий мистический» — правда, его регулярно критиковали за лженаучность и пристрастие к конспирологии (что в самом деле странно при таком позиционировании). С другой стороны, хороших мистических сериалов действительно очень мало — так же мало, как и хорошей научной фантастики, например.

Кадр из сериала «По ту сторону смерти» (2018) НТВ
Кадр из сериала «По ту сторону смерти» (2018)

И если на условном Западе попытки снять новый условный «Твин Пикс» не прекращаются ни на секунду, но в итоге дошло до того, что Дэвиду Линчу разрешили сделать третий сезон оригинального сериала, а Малдера и Скалли вернули к исследованию новых файлов «Секретных материалов, то для отечественных телевизионщиков «По ту сторону смерти» — одна из очень немногих в последние годы попыток исправить сложившийся статус кво. Причем, что важно, попытка не самая провальная.

По большому счету, «По ту сторону смерти» — это сборник привычных городских легенд, которые мистические сериалы любят очень сильно и эксплуатируют вовсю.

В категорию таких легенд входят, к примеру, и многочисленные рассказы о встречах с пришельцами и многое другое, более приземленно-конспирологическое. Как в случае с «По ту сторону смерти», где речь идет о том, что происходит после, если цитировать известного персонажа книг Джоан Роулинг, «очередного приключения». Происходит много всякого — например, может получиться неубиваемый солдат, или разговоры с умершей матерью, или предупреждения о теракте — как в одной из новелл сериала.

Кадр из сериала «По ту сторону смерти» (2018) НТВ
Кадр из сериала «По ту сторону смерти» (2018)

Объединяет все эти случаи — и заодно спасает сериал от избыточного засилья паранормального — отставной следователь Глеб Точилин в исполнении Сергея Гармаша. Ироничный, немного развратный персонаж — бесспорная удача «По ту сторону смерти», и временами даже обидно, что ему уделяется непропорционально мало внимания. По логике событий, именно Точилин должен играть в этом расследовании роль Шерлока (ну или, наверное, рациональной Скалли), но авторы сериала отводят ему едва ли не второстепенную роль — всячески продвигая в «шерлоки» героиню Светланы Ходченковой.

Впрочем, этот диссонанс в ролях персонажей сериала можно счесть даже той изюминкой, которая добавляет «По ту сторону смерти» немного шарма и которая не способна испортить удовольствие от разгадывания предложенных сценаристами сериала загадок. Главное, чтобы отгадка не оказалась слишком простой и не применимой в обычной жизни — в этом случае лучше вообще обойтись без нее. В конце концов, не столь важно, кто на самом деле убил Лору Палмер.