На мертвеца не нужен нож

Сотрудница института мозга Юлия Демина (Светлана Ходченкова) пытается поймать мелкого воришку, но в результате драки оказывается на рельсах перед надвигающейся электричкой. Случайный прохожий (Виктор Добронравов) спасает девушку, но гибнет сам; документов у него нет, только армейский жетон. Медики констатируют смерть и отвозят его труп в морг, из которого внезапно оживший покойник сбегает на следующий день. Демина по жетону выясняет, что ее спаситель — некий Алексей Быстров, солдат-контрактник, погибший в августе 2008 года в Южной Осетии. К расследованию по требованию руководства присоединяется следователь Глеб Точилин (Сергей Гармаш), которому осталось совсем немного до пенсии. Демина — по приказу того же руководства — становится напарником Точилина, и вместе они выясняют, что это не первая смерть Быстрова — в детстве он также внезапно воскрес после удара молнии. А по следу бывшего солдата идет наемник Лукас (Илья Любимов), который вооружен и очень опасен.

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На канале НТВ начался показ сериала «По ту сторону смерти», в котором пожилой следователь и молодая сотрудница Института мозга разбираются с особенными людьми и особенными ситуациями.

С мистикой на телевидении ситуация традиционно складывается очень сложно. Разумеется, существуют великолепные «Твин Пикс», «Секретные материалы» или «Остаться в живых», менее культовые «Грань» и «Сверхъестественное», у нас на «России 1» несколько лет назад выходил сериал «Особый случай» про Агентство чрезвычайно запутанных ситуаций, а канал ТВ3 вообще одно время имел слоган «Настоящий мистический» — правда, его регулярно критиковали за лженаучность и пристрастие к конспирологии (что в самом деле странно при таком позиционировании). С другой стороны, хороших мистических сериалов действительно очень мало — так же мало, как и хорошей научной фантастики, например.

НТВ Кадр из сериала «По ту сторону смерти» (2018)

И если на условном Западе попытки снять новый условный «Твин Пикс» не прекращаются ни на секунду, но в итоге дошло до того, что Дэвиду Линчу разрешили сделать третий сезон оригинального сериала, а Малдера и Скалли вернули к исследованию новых файлов «Секретных материалов, то для отечественных телевизионщиков «По ту сторону смерти» — одна из очень немногих в последние годы попыток исправить сложившийся статус кво. Причем, что важно, попытка не самая провальная.

По большому счету, «По ту сторону смерти» — это сборник привычных городских легенд, которые мистические сериалы любят очень сильно и эксплуатируют вовсю.

В категорию таких легенд входят, к примеру, и многочисленные рассказы о встречах с пришельцами и многое другое, более приземленно-конспирологическое. Как в случае с «По ту сторону смерти», где речь идет о том, что происходит после, если цитировать известного персонажа книг Джоан Роулинг, «очередного приключения». Происходит много всякого — например, может получиться неубиваемый солдат, или разговоры с умершей матерью, или предупреждения о теракте — как в одной из новелл сериала.

НТВ Кадр из сериала «По ту сторону смерти» (2018)

Объединяет все эти случаи — и заодно спасает сериал от избыточного засилья паранормального — отставной следователь Глеб Точилин в исполнении Сергея Гармаша. Ироничный, немного развратный персонаж — бесспорная удача «По ту сторону смерти», и временами даже обидно, что ему уделяется непропорционально мало внимания. По логике событий, именно Точилин должен играть в этом расследовании роль Шерлока (ну или, наверное, рациональной Скалли), но авторы сериала отводят ему едва ли не второстепенную роль — всячески продвигая в «шерлоки» героиню Светланы Ходченковой.

Впрочем, этот диссонанс в ролях персонажей сериала можно счесть даже той изюминкой, которая добавляет «По ту сторону смерти» немного шарма и которая не способна испортить удовольствие от разгадывания предложенных сценаристами сериала загадок. Главное, чтобы отгадка не оказалась слишком простой и не применимой в обычной жизни — в этом случае лучше вообще обойтись без нее. В конце концов, не столь важно, кто на самом деле убил Лору Палмер.