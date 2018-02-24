«Довлатов», «Не прикасайся» и другие победители Берлина

Жюри во главе с немецким режиссером Томом Тыквером назвало лучшие фильмы 68-го Берлинского кинофестиваля.

Главный приз фестиваля — «Золотого медведя» — получил фильм румынского режиссера Адины Пинтилие «Не прикасайся» (Touch Me Not).

Эта картина — результат сотрудничества кинематографистов нескольких стран — Румынии, Германии, Чехии, Болгарии и Франции. Главная героиня в «Не прикасайся» — женщина, у которой проблемы во время близости с другими людьми; она ищет баланс между своими ощущениями и тем, что ее окружает. Главную роль в фильме сыграла живущая в Париже британская актриса Лора Бенсон.

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«Не прикасайся» не входила в число фаворитов нынешнего Берлинале. По данным журнала Screen, критики, которые видели фестивальные фильмы основного конкурса, лучше всего приняли анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак», который был фильмом открытия — у этой картины средняя оценка составляла 3,3 балла.

А второе место занимала драма российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» — фильм о нескольких днях, проведенных знаменитым писателем в Ленинграде в начале 1970-х, получила оценку 3,1 балла. Впрочем, никто и не ожидал, что Тыквер и его коллеги по жюри будут ориентироваться на впечатления кинокритиков от конкурсных фильмов.

«Довлатов», кстати, получил своего «Серебряного медведя» — приз за выдающиеся достижения достался художнику-постановщику художнику по костюмам картины Елене Окопной.

Кроме того, «Довлатов» получил награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost.

«Я старалась с большим уважением относиться к той эпохе, к тем людям, их быту и всему тому, что их окружало, стараясь в каждой детали передать ее атмосферу, чувства и эмоции героев», — приводятся в пресс-релизе компании The Walt Disney Company Russia & CIS слова Окопной.

«Самое главное, что после премьеры нашего фильма я увидел людей, которые читали только что купленные книги Довлатова, — говорил Алексей Герман-младший. — Некоторые расспрашивали о наших писателях, художниках, ленинградской культуре семидесятых. Вот это и есть главное, так как фестивали в Каннах, Берлине или Венеции не были для нас самоцелью. Самым важным для нас было вспомнить замечательных писателей и художников».

В отечественный прокат «Довлатов» выходит в начале марта.

Главные роли в картине исполнили сербский актер Милан Марич (Сергей Довлатов), а также Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.

Что касается других фестивальных призов Берлина-2018, то вторую по значению премию — Гран-при жюри — получила картина польского режиссера Малгожаты Шумовской «Лицо». Лучшим актером кинофестиваля стал Антони Бажон, сыгравший главную роль в фильме «Молитва» режиссера из Франции Седрика Кана, а лучшей актрисой — Анна Брун за ленту «Наследницы» Марчело Мартинесси.

«Остров собак», впрочем, тоже без наград не остался — «Серебряный медведь» за режиссуру получил Уэс Андерсон.

68-й Берлинский кинофестиваль проходил в этом году с 15 февраля; в воскресенье, 25 февраля, будет официальный день закрытия смотра, на котором состоится повторный кинопоказ фестивальных работ.