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«Довлатов», «Не прикасайся» и другие победители Берлина

Победителем Берлинского кинофестиваля стала картина «Не прикасайся»

Кадр из фильма «Не прикасайся» (2018) Berlinale
Кадр из фильма «Не прикасайся» (2018)
«Золотой медведь» для фильма румынского режиссера Адины Пинтилие «Не прикасайся», приз «Довлатову» за костюмы и Уэсу Андерсону за режиссеру мультфильма — Том Тыквер и его коллеги по жюри раздали призы 68-го Берлинского кинофестиваля.

Жюри во главе с немецким режиссером Томом Тыквером назвало лучшие фильмы 68-го Берлинского кинофестиваля.

Главный приз фестиваля — «Золотого медведя» — получил фильм румынского режиссера Адины Пинтилие «Не прикасайся» (Touch Me Not).

Эта картина — результат сотрудничества кинематографистов нескольких стран — Румынии, Германии, Чехии, Болгарии и Франции. Главная героиня в «Не прикасайся» — женщина, у которой проблемы во время близости с другими людьми; она ищет баланс между своими ощущениями и тем, что ее окружает. Главную роль в фильме сыграла живущая в Париже британская актриса Лора Бенсон.

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«Не прикасайся» не входила в число фаворитов нынешнего Берлинале. По данным журнала Screen, критики, которые видели фестивальные фильмы основного конкурса, лучше всего приняли анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак», который был фильмом открытия — у этой картины средняя оценка составляла 3,3 балла.

А второе место занимала драма российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» — фильм о нескольких днях, проведенных знаменитым писателем в Ленинграде в начале 1970-х, получила оценку 3,1 балла. Впрочем, никто и не ожидал, что Тыквер и его коллеги по жюри будут ориентироваться на впечатления кинокритиков от конкурсных фильмов.

«Довлатов», кстати, получил своего «Серебряного медведя» — приз за выдающиеся достижения достался художнику-постановщику художнику по костюмам картины Елене Окопной.

Кроме того, «Довлатов» получил награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost.

«Я старалась с большим уважением относиться к той эпохе, к тем людям, их быту и всему тому, что их окружало, стараясь в каждой детали передать ее атмосферу, чувства и эмоции героев», — приводятся в пресс-релизе компании The Walt Disney Company Russia & CIS слова Окопной.

«Самое главное, что после премьеры нашего фильма я увидел людей, которые читали только что купленные книги Довлатова, — говорил Алексей Герман-младший. — Некоторые расспрашивали о наших писателях, художниках, ленинградской культуре семидесятых. Вот это и есть главное, так как фестивали в Каннах, Берлине или Венеции не были для нас самоцелью. Самым важным для нас было вспомнить замечательных писателей и художников».

В отечественный прокат «Довлатов» выходит в начале марта.

Главные роли в картине исполнили сербский актер Милан Марич (Сергей Довлатов), а также Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.

Что касается других фестивальных призов Берлина-2018, то вторую по значению премию — Гран-при жюри — получила картина польского режиссера Малгожаты Шумовской «Лицо». Лучшим актером кинофестиваля стал Антони Бажон, сыгравший главную роль в фильме «Молитва» режиссера из Франции Седрика Кана, а лучшей актрисой — Анна Брун за ленту «Наследницы» Марчело Мартинесси.

«Остров собак», впрочем, тоже без наград не остался — «Серебряный медведь» за режиссуру получил Уэс Андерсон.

68-й Берлинский кинофестиваль проходил в этом году с 15 февраля; в воскресенье, 25 февраля, будет официальный день закрытия смотра, на котором состоится повторный кинопоказ фестивальных работ.