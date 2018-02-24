Зима в Вестеросе и диабет: 12 лучших книг 2018 года

Каролин Ларрингтон. Зима близко: средневековый мир «Игры престолов»

Перевод Андрея Козырева

Реклама

Эпос американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня» и снятый по его мотивам сериал «Игра престолов» совершили настоящую революцию в голове телезрителей: многие из них еще несколько лет назад божились, что терпеть не могут фэнтези – а теперь все они дружно обсуждают ледяных драконов, зомби и непростые взаимоотношения внутри огромного королевства.

Специалист по средневековой культуре Каролин Ларрингтон пытается расшифровать секрет популярности «Игры престолов», проводя аналогии между происшествиями фантастического мира и реальными историческими событиями, между мифологией одного автора и мифологией всего человечества. После прочтения книги становится ясно: нет, безумная популярность книжной серии и сериала – вовсе не случайность.

Рипол Классик

Том Уэйнрайт. Narconomics: преступный синдикат как успешная бизнес-модель

Перевод Геннадий Михайлов

После веселой и поучительной «Фрикономики» Стивена Левитта и Стивена Дабнера, наглядно показавшей, насколько абсурдным является общество, в котором мы живем, книга с похожим названием выстраивает совершенно другую картину мира – суровую, даже страшную. Экономический бестселлер от главного редактора The Economist раскрывает опутавшие планету схемы торговли наркотиками.

Бизнес на 300 миллиардов долларов, у которого 250 миллионов клиентов по всему миру, заслуживает того, чтобы его разобрали детально. Порой складывается впечатление, что четкость работы этого глобального механизма восхищает автора – но в действительности он дает рекомендации по тому, как этот механизм можно попытаться сломать.

Пальмира

Роберт Грин. Мастера успеха. Диалоги о власти и бизнесе

Коллектив переводчиков

Этого американского публициста называют «Макиавелли XXI века»: уже в зрелом возрасте он написал политологический трактат «48 законов власти», который сразу же принес ему мировую известность. Одна из сильных сторон Грина – умение разговаривать с великими мира сего так, словно они его близкие друзья или, как минимум, соседи. «Мастера успеха» — пожалуй, главная книга в жизни Грина.

Это сборник интервью с девятью людьми, каждый из которых добился успеха в своей, порой довольно специфичной, области. Боксер и нейробиолог, летчик-истребитель и миссионер-лингвист, много лет проживший в небольшом племени охотников-собирателей в бассейне реки Амазонки – что у них может быть общего? Разговаривая с этими разными людьми, Грин старается вывести общую формулу успеха, которая не зависит от сферы применения человеком своих талантов.

Рипол Классик

Аманда Хендрикс, Чарльз Уолфорт. За пределами Земли: В поисках нового дома в Солнечной системе

Перевод Андрея Зуева, научная редактура Игоря Лисова

На днях прогрессивное человечество радовалось успеху Илона Маска, запустившего в безвоздушное пространство электромобиль с пустым скафандром за рулем. К сожалению, уже скоро людям придется решать куда более важные проблемы, связанные с космосом. Ухудшающая экология и истощение ресурсов заставляют род человеческий покинуть свою колыбель. Куда они направятся? Другие звезды при нынешнем уровне развития технологий недостижимы.

Покорителям Солнечной системы придется обживать не самые гостеприимные небесные тела – например, учиться жить на Титане, самом крупном спутнике Сатурна. Но мы же, кажется, собирались на Марс? Авторы объясняют, почему пути освоения космоса окажутся совсем не такими, как представлялось раньше.

Альпина Нон-фикшн

Ричард Докинз. Неутолимая любознательность. Как я стал ученым

Перевод Петра Петрова

Самый известный этолог мира, неутомимый популяризатор науки и борец с религией, Ричард Докинз всю жизнь писал о других. О генах, мемах, животных, чей расширенный фенотип позволяет им преобразовывать природу вокруг себя. И только о себе самом Докинз еще не писал.

И вот, наконец, на русском языке выходит автобиография знаменитого ученого, в которой он рассказывает… снова не о себе, а о науке. Главная тема книги - что же такого привлекательного может найти человек в науке? Читается автобиография на одном дыхании – как если бы это были мемуары Гарри Поттера, рассказывающего, что привнесла в его жизнь магия.

Corpus

Сай Монтгомери. Душа осьминога: Тайны сознания удивительного существа

Перевод Ирины Евстигнеевой

Люди и моллюски не очень-то любят друг друга: доказательством этому «Война миров» Герберта Уэллса, где марсиане были изображены в виде уродливых спрутов и «Сон жены рыбака» Хокусая, заложившего основы японского жанра хентай.

Американская писательница-натуралист Сай Монтгомери взялась перевернуть сложившиеся между нашими видами отношения –осьминоги не только сообразительны, но также общительны и любопытны.

Альпина Нон-фикшн

Майкл Мосли. Мой ответ: нет, диабет

Перевод Алексея Толмачева

Эта болезнь – один из бичей современности: сам образ жизни нынешнего человека словно специально устроен так, чтобы сделаться ее легкой жертвой. Неправильное питание с избытком быстрых углеводов привело к настоящей эпидемии ожирения – заболеваемость диабетом и предиабетом выросла в два раза.

Известный врач Майкл Мослизнает об этой болезни не понаслышке: ему удалось самостоятельно излечиться от нее, несмотря на весь скепсис докторов. Мосли уверен, что каждый пациент может победить диабет без лекарств – он предлагает революционный восьминедельный пошаговый план лечения диабета с помощью диеты и высокоинтенсивных тренировок. В какой степени этот план действительно работает – трудно сказать, но, во всяком случае, он вдохновляет и дарит надежду.

Рипол Классик

Бьерн Берге. Исчезнувшие страны

Перевод Евгении Воробьевой

Мы привыкли к тому, что страны – это что-то стабильное, существующее на протяжении веков. Но ведь даже те, кому сейчас сорок, хорошо помнят, что страна, в которой они родились, называлась иначе, чем та, в которой они живут сейчас. Увы, страны рождаются и умирают, совсем как люди, и лучшее тому свидетельство – альбом филателиста.

Норвежский архитектор, увлекающийся коллекционированием марок, проиллюстрировал исторические событий крошечными бумажными квадратиками, которые когда-то выпускали не существующие ныне государства. Одни из них –такие, как Восточная Карелия,просуществовали всего несколько недель, другие более полувека – например, республика Оранжевая в Африке.

Издательство Текст

Дмитрий Хаустов. Лекции по философии постмодерна

Еще лет десять тому назад слово «постмодернистский» лепили к чему попало — почти как частицу «нано-». Теперь, когда явление в основном ушло в прошлое, можно попытаться понять: что же это было за явление, оказавшее влияние на искусство, гуманитарные науки и даже политику? Поможет в этом обстоятельная книга, написанная историком философии и популярным лектором Дмитрием Хаустовым.

Первые несколько страниц читателю придется продираться сквозь самые настоящие дебри: «Деконструкция — не метод работы, но сама работа философского языка-мышления. Работа, вся состоящая из разрывов, осуществляемая в зазоре: между словами и вещами, языком и миром, логосом и бытием, дискурсом и знанием». Но когда он освоит понятийный аппарат, которым пользуется автор, начнется интересное путешествие по миру текстов и гипертекстов.

«Лекции по философии постмодерна» принадлежат к серии «Лекции PRO», в которой уже вышло еще две книги — авторский курс Алексея Лызлова «Психология до «Психологии» и книга Анатолия Ахутина «Философское уморасположение». В самой же серии предполагается еще ряд громких проектов, затрагивающий широкий спектр наиболее востребованных гуманитарных дисциплин – от мифологии до кинематографа.

Рипол Классик

Аудиокниги

Айн Рэнд. Источник. Части 1 и 2

Читает Кирилл Радциг

Икона неолиберализма известна в России в основном монументальным романом «Атлант расправил плечи». В США «Источник» столь же, если не более, известен – опубликован он был на полтора десятка лет раньше «Атланта», а основная идея там все та же – творец-одиночка противостоит серой и ленивой толпе. Любопытно, что роман об архитекторе, бесстрашно отстаивающем свое методы проектировки зданий, вырос из отвергнутого продюсерами сценария, который Рэнд писала для Paramount Pictures.

Голливудская трясина, в которой увяз сценарий, стала для писательницы отправной точкой – в «Источнике» она обличает бездарных и одновременно трусливых карьеристов, с которыми борется герой, не желающий, чтобы его замысел погубили интриги бездарных коллег.

storytel.ru

Эдвард Радзинский. Дочь Ленина. Взгляд на историю из постели

Читает Игорь Миркурбанов

Эдвард Радзинский известен как талантливый телеведущий, историк, автор документальных фильмов и бестселлеров в жанре «исторический байопик». Сейчас немногие помнят, что в 90-е годы на московской сцене одновременно шло девять пьес Эдварда Радзинского. В это же время его пьесы ставили и за рубежом. Американский театральный журнал Backstage назвал Эдварда Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Чехова.

Пьеса «Дочь Ленина. Взгляд на историю из постели», изданная в 2017 году, – возвращение драматурга Радзинского в театр. Автор обозначает жанр пьесы как фарс времен перестройки и путча, а главную героиню справедливо считает персонажем эпохи, олицетворением «нового времени».

storytel.ru

Элизабет Гилберт. Большое волшебство

Читает Марина Ливанова

Автор экзистенциальной мелодрамы «Есть, молиться, любить», продержавшейся 199 недель в списке бестселлеров The New York Times, в новой книге наступает на больную мозоль всех непризнанных творцов – простую и навязчивую мысль: кому надо то, чем я пытаюсь заниматься? Зачем я беру в руки белый лист, кисть или гитару? Что, если никто не обратит на все это внимание или даже будет смеяться надо мной?

«Большое волшебство» — хорошее лекарство от всех этих страхов: творчество нужно не только самому человеку, но и миру – оно наполняет жизнь окружающих смыслом, даже если они не отдают себе в этом отчета.

storytel.ru