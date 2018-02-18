«В Гетти много от короля Лира»

В 1973 году в Италии преступники похитили 16-летнего Джона Пола Гетти III (Чарли Шотуэлл) — внука миллиардера и самого богатого человека мира на тот момент Дж.Пола Гетти (Кристофер Пламмер). Они рассчитывали на огромный выкуп — первоначально требовали 17 миллионов долларов, но Гетти-старший платить отказался. В этом решении он утвердился после того, как его помощник, Флетчер Чейз (Марк Уолберг), заявил, что похищение может быть подстроено самим внуком — известным прожигателем жизни. И только мать мальчика Гейл (Мишель Уильямс) пытается убедить черствого миллиардера заплатить деньги и спасти жизнь и здоровье мальчика.

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Фильм Ридли Скотта «Все деньги мира» основан на реальных событиях и документальной книге Джона Пирсона «Пол Гетти: мучительные миллионы».

Картина была полностью готова к ноябрю 2017 года, когда выход ее в прокат был поставлен под угрозу — роль Дж. Пола Гетти первоначально сыграл Кевин Спейси; актер был обвинен в сексуальных домогательствах и от проектов с ним массово начали отказываться. Скотт решил не переносить премьеру «Всех денег мира» — он позвал канадского актер Кристофера Пламмера и буквально за несколько дней полностью переснял все сцены с участием Гетти-старшего. Для Пламмера эта роль оказалась очень выгодной — он получил номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA как лучший актер второго плана. Перед началом российского проката картины Уолберг и Пламмер ответили на несколько вопросов «Газеты.Ru»





— Вы сомневались, когда принимали решение присоединиться к команде фильма?

Пламмер: У меня не было времени на сомнения... Я люблю рисковать, люблю работать с Ридли Скоттом, так что мы просто нашли друг друга вот таким забавным способом. Мне пришлось понадеяться на мою память, я думал: «Любопытно, смогу ли я сделать это за девять дней?» Ведь в роли были огромные монологи - мой герой никогда не перестает говорить! Думаю, мой театральный опыт помог мне в этом случае (смеется) ...

Уолберг: Я очень большой поклонник Ридли Скотта, и выигрывал в любом случае. Я в то время собирался заняться другим проектом, но в итоге полностью посвятил себя работе над этим фильмом.

— Что изначально привлекло вас к истории Гетти?

Уолберг: Мой персонаж. Я верю, Флетчер Чейз еще жив. Я не уверен в этом и не смог встретиться с ним, да никто и не советовал мне этого. Забавно, что описывая этого героя, Ридли Скотт сказал, что этот парень всегда хотел внимания — а когда я начал исследовать его жизнь, то не смог найти ни одного фото. Для парня, который «хотел прославиться», естественней было бы написать книгу со своим портретом на обложке. А вместо этого от него остались только какие-то куски биографии — он был капитаном команды в Гарварде, работал в ЦРУ и был правой рукой Дж. Пола Гетти. Возможно, он делал для своего босса какие-то неприятные вещи. Но ведь в конце концов он начал работать на Гейл. Я думаю, что после всех этих событий он решил просто исчезнуть — и после работы оперативником в ЦРУ для него это не составило труда.

Panorama Films

Пламмер: В то время я жил в Европе, так что мы знали о тех событиях. Я бы сравнил Гетти с героем пьесы Шекспира «Тимон Афинский», но в нем также много и от короля Лира — за исключением того, что Лира обстоятельства жизни чему-то научили, но слишком поздно, а Гетти вообще не собирался учиться. Тем не менее, я пытался дать своему герою столько тепла, сколько мог. Его нельзя было играть в черно-белой гамме, явным злодеем — это не понравилось бы зрителям. У него было свое, особенное отношение к похищению внука, и в этом отношении была собственная логика. Я думаю, что в нем было намного больше человеческого, чем показала та история.

— Почему история с Гетти до сих пор звучит современно?

Пламмер: Это потрясающая история. А люди всегда любили хорошие истории.

Уолберг: Она захватывающая. В ней есть самый богатый парень в всем мире, который сам ведет грязную игру, потому что не хочет платить за это кому-то еще — не говоря уже о том, чтобы заплатить похитителям выкуп за возвращение внука. Я понимаю его позицию, когда дело доходит до переговоров с преступниками ... но ведь на карту поставлена ​​чья-то жизнь. Если бы дело касалось вашего собственного ребенка, что бы вы сделали? Это вопрос, который зрители задают себе, когда смотрят фильм. Что бы вы сделали? И это по-настоящему захватывает. Чем больше я узнавал о том, что тогда происходило, тем интереснее мне становилось. Знакомы ли люди с реальной историей или нет, я думаю, они в любом случае найдут ее стоящей внимания.