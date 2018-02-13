Мединский против «Пятидесяти оттенков»

Министр обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой поддержать законопроект, который позволил бы ограничить долю сеансов, которые кинотеатры выделяют на показ тех или иных картин.

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«Неделю назад фильм «Пятьдесят оттенков серого» («Пятьдесят оттенков свободы». — прим. «Газеты.Ru».) занимал 70% [сеансов в кинотеатрах], — передает его слова агентство RNS. — Я не знаю, какие социальные задачи решает этот, безусловно, шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети, естественно, это невидимая рука рынка, они ему отдавали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате».

Мединский отметил, что в связи с этим отечественные фильмы нуждаются в усиленной поддержке.

«Я не могу не поднять вопрос, Ольга Юрьевна, о необходимости поддержки законопроекта (я говорю о поддержке кино), который бы ограничивал в процентном отношении число сеансов, выделяемых на один фильм», — сказал глава Минкульта.

Картина «Пятьдесят оттенков свободы» вышла в российский прокат 8 февраля. Она завершает трилогию фильмов, снятых по книгам британки Эрики Леонард (Э.Л. Джеймс). Первые два назывались «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее».

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в первые выходные картина собрала в России 359 млн рублей.

В этот период в прокате находились два крупных отечественных проекта: триллер «Селфи» по роману Сергея Минаева с Константином Хабенским в главных ролях и спортивная драма «Движение вверх» студии «ТриТэ».

Фильм «Селфи», вышедший 1 февраля, за первый уик-энд собрал 118 млн рублей, а во вторые выходные (когда появились «Пятьдесят оттенков») — 43,9 млн рублей.

«Движение вверх» стартовало 28 декабря и за все время проката собрало более 2,8 млрд рублей. Сборы за уик-энд с 1 по 4 февраля составили 106 млн рублей, а за следующие — 54,6 млн рублей.

«Пятьдесят оттенков свободы» заработали на старте $60 млн. При этом стоимость производства картины составила $55 млн.

Фильм ожидаемо получил низкие оценки как от критиков, так и от зрителей. Рейтинг «свежести» драмы на сайте Rotten Tomatoes среди экспертов составил 11%, а среди аудитории — 57%. На момент написания заметки на портале IMDb у новых «Пятидесяти оттенков» стоит рейтинг 4,1 баллов из возможных 10.

Первая часть франшизы собрала в 2015 году порядка $570 млн, а вышедший в 2017-м сиквел — около $381 млн. Аналитики прогнозируют еще больший кассовый успех финальной части трилогии.

В последнее время Министерство культуры все чаще осуществляет попытки вмешаться в российский рынок проката.

Так, в конце января ведомство внезапно накануне запланированной даты выхода британской семейной ленты «Приключения Паддингтона — 2» передвинуло премьеру на две недели, что вызвало массовое недовольство как среди работников индустрии, так и среди обычных зрителей. Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в хозяйственную деятельность кинотеатров. Вместе с «Паддингтоном» на 1 февраля была перенесена и премьера новой части франшизы «Бегущий в лабиринте».

По мнению ряда экспертов, таким образом Минкульт пытался оказать поддержку российским фильмам, которые находились в то время в прокате, — «Движению вверх» и «Скифу», которые, впрочем, имели максимально отличную от истории про говорящего медвежонка целевую аудиторию.

В итоге фильм вышел на два дня позже — 20 января, картина «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» была возвращена в прокат с 25 января.

Также еще в конце декабря была перенесена дата выхода супергеройского боевика Marvel «Черная пантера» — с 13 на 22 февраля в IMAX и 26-е в обычных залах. Во вторник стало известно о переносе премьеры фильма «Мстители: Война бесконечности» на восемь дней.

Помимо этого, резонанс был вызван запретом проката британской сатирической комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Причем сначала прокатное удостоверение фильму было выдано, но впоследствии — отозвано. Это произошло после того, как в Минкульте состоялся предпремьерный показ ленты, на котором присутствовали члены Общественного совета при этом ведомстве. Все они резко осудили фильм, назвав его «нарушающим устои российского общества».

В официальном распоряжении Минкульта об отзыве удостоверения говорилось, что картина содержит в себе запрещенную для распространения на территории РФ информацию (какую именно — не известно до сих пор).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с мнением, что отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» является проявлением цензуры, ответил отрицательно.