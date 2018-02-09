Звериное лето: кто сыграл в фильме Серебренникова про Цоя

В основу сюжета легли «малоизвестные факты биографии» лидера культовой советской рок-группы «Кино» Викторе Цое о его взаимоотношениях с основателем коллектива «Зоопарк» Майком Науменко и супругой последнего — Натальей.

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Место и время действия — летний Ленинград 1981 года. Фоном для царящих в любовном треугольнике перипетий станет зарождение подпольного рок-движения, воспитанного на творчестве Led Zeppelin и Дэвида Боуи, запись первого альбома Цоя и основание «Зоопарка».

Согласно имеющейся в свободном доступе информации, Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский основали группу «Гарин и Гиперболоиды», которая позже переименовалась в «Кино», летом 1981 года, однако к записи дебютной пластинки «45» под руководством лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова коллектив приступил только в 1982-м.

В фильме «Лето» Цоя сыграл корейский актер Тео Ю, ранее снимавшийся у Ким Ки Дука, Джулии Локтев, Бенсона Ли и Дрейка Доримуса. Роль Майка Науменко исполнил дебютирующий на широком экране музыкант Рома Зверь из группы «Звери»,

а его жену — звезда «Притяжения» Федора Бондарчука Ирина Старшенбаум.

По словам продюсера картины Ильи Стюарта, ленту Кирилла Серебренникова не стоит рассматривать как стандартный байопик.

«Фильм «Лето» — не байопик, — приводит его слова «КиноПоиск». — Кирилл Серебренников рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также событий, которые происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг легендарного рок-клуба. В фильме очень много музыки и невероятной энергии того времени».

О том же ранее заявлял и сам режиссер, который говорил, что «это будет история не только про Цоя, это не байопик, посвященный всей его жизни».

«Мы оставляем другим нашим коллегам право снять картину о жизни Цоя — по дням, по годам, — цитирует Серебренникова ТАСС. — Это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл, история очень чистая, романтическая, пронзительная. Мы придумываем картину про любовное настроение, свободу и музыку. Я вообще считаю, что свободы без любви не бывает. И эти ребята, про которых мы снимаем фильм, ощущали себя свободными, хоть и жили за железным занавесом, и при этом умели любить на полную катушку».

Авторами сценария для нового фильма выступили экс-главный редактор российского GQ Михаил Идов и его жена Лили.

«Это фильм не «про Цоя» в прямолинейном значении. Он скорее про то, каково быть подростком в Ленинграде начала 1980-х: городе невероятной затхлости, свежести, злости, любви, гения, идиотизма... И все это еще до того, как герои начнут петь, — рассказывали они в интервью изданию «Сноб». — Нам немного боязно было заступать на территорию полноправного рок-мюзикла, но когда стало известно, что режиссером будет Кирилл Серебренников, страх моментально улетучился. Остался бешеный восторг».

Недавно Серебренников сообщил, что закончил монтаж «Лета», находясь под домашним арестом:

в августе прошлого года его задержали прямо на съемочной площадке в Санкт-Петербурге. Однако, по словам Стюарта, «практически весь необходимый материал» для фильма «Лето» кинематографист успел отснять до этих событий: «Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям».

Продюсированием картины занималась российская компания Hype Film совместно с французской Kinovista. Премьера «Лета» должна состояться на Берлинском кинофестивале, который стартует уже 15 февраля.

За международные продажи отвечает французская компания Charades. Национальный центр кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французских Минкульта и МИДа, осуществляет поддержку картины.

Вскоре после того, как было объявлено о запуске нового проекта Серебренникова, отец Виктора Цоя — Роберт — раскритиковал намерение режиссера сделать фильм о раннем этапе творчества сына.

«Не совсем понимаю, почему его [Кирилла Серебренникова] заинтересовал именно этот период. Творческий период приходится на 80-90-е годы. Эти 10 лет он более-менее творил. А остальное — это детство. Я считаю, что бессмысленно снимать такой фильм. Или это СМИ ошиблись с периодом, который он хочет показать», — цитирует Цоя-старшего НСН.

Также он заявил, что не представляет, кто мог бы сыграть его сына.