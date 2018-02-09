Золотой Блантер: «Катюша» и другие песни

Школа Блантера

Будущий композитор родился 115 лет назад — 10 февраля 1903 года. Он был одним из четырех детей в еврейской семье купца Исаака Блантера и актрисы Татьяны Вовси. Накануне Первой мировой войны семья перебралась из брянского Почепа в Курск, где Матвей не только учился в реальном училище, но, кроме того, пел в хоре и играл в оркестре местного драматического театра.

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«Когда я был маленьким, лет пять-шесть мне было, мама послала меня к соседке за уксусом. Пока соседка искала в кладовке уксус, мой взгляд упал на фортепиано. Я не устоял, я должен был дотронуться до клавиш. Я был околдован его звуком. Соседка позволила мне изредка заходить к ней и играть на пианино. Родители накопили денег на инструмент. А учил меня играть на пианино чех, которого звали Эрно Коштял» (из воспоминаний Блантера).

После реального училища Блантер много учился.

Окончил курское музыкальное училище по классу фортепиано и скрипки, после чего уехал в Москву и продолжил образование в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества (ныне — ГИТИС — «Газета.Ru»). Занимался скрипкой у Александра Могилевского, теорией музыки — у Николая Потоловского и Кочетова, а композицией — у Георгия Конюса.

Музыка Блантера

В начале 20-х гг уже дипломированный театральный композитор стал заведующим музыкальной частью в «Мастфоре» (эстрадно-артистическая студия «Мастерская H. M. Форрегера»).

«На наших представлениях можно было увидеть и Владимира Маяковского, и Всеволода Мейерхольда, и Александра Таирова. Особенно удачно Н.М. Фореггер театрализовал песенки. Где-то он раздобыл для этого «Альбом западных модных танцев». Когда же источник иссяк, мне пришлось самому попытаться сочинять. Первой песенкой была «Джон Грей» (фокстрот), текст которой написал В. Масс. Потом появились и другие фокстроты, и танго — «Фудзияма», «Багдад», «Сильнее смерти». В то время меня считали фокстротчиком», — вспоминал Блантер.

В послужном списке Блантера — работа в московском Театре обозрений Дома печати, Ленинградский театр Сатиры, агитбригада в Магнитогорске (сейчас Магнитогорский драматический театр им.Пушкина), Передвижной театр журнала «Крокодил», Горьковский театр миниатюр.

В 30-е появляются «Песня о Магнитогорске» и «Мальчишку шлепнули в Иркутске», баллада «Партизан Железняк» и «Песня о Щорсе», которые вошли в репертуар Утесова и Руслановой.

«Катюша» Блантера

Большую популярность принесли композитору военные песни: «До свиданья, города и хаты» (под эту песню уходили на фронт новобранцы), «Моя любимая», «Огонек», «В лесу прифронтовом», «Как служил солдат», «Песня военных корреспондентов», «Под звездами балканскими» — всего около 50 песен.

Настоящим символом войны стала «Катюша» на слова Михаила Исаковского — несмотря на то, что песня была написана за три года до начала боевых действий на территории СССР, в 1938 году. Тогда же она была впервые исполнена вместе с Государственным джаз-оркестром страны, худруком которого был тогда Блантер.

«Осенью 1938 года, как и обещал М. И. Блантер, состоялся первый концерт Государственного джаз-оркестра. На концерте была впервые исполнена «Катюша», которая сразу же понравилась всем. Отсюда и началось ее шествие по нашей стране», — вспоминал в одном из интервью Михаил Исаковский.

Одной страной дело не ограничилось. Популярность «Катюши» быстро вышла за пределы СССР.

Во время войны песню пели бойцы армии Сопротивления во Франции и Италии, известна она также в США и Японии. В СССР, по одной из версий, в честь песни была названа боевая машина реактивной артиллерии серии «БМ». В это же время появились и новые «фронтовые» куплеты:

«Пусть фриц помнит русскую «катюшу»,

Пусть услышит, как она поет:

Из врагов вытряхивает души,

А своим отвагу придает!»

«Разлетались головы и туши

Дрожь колотит немца за рекой

Эта наша русская Катюша

Немчуре поет за упокой».

«Катюша» стала одной из самых популярных и любимых песен и, как в таких случаях говорят, «ушла в народ».

В разные годы ее пели: Вера Красовицкая, Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Эдуард Хиль, Анна Герман, Дмитрий Хворостовский и другие певцы. А на фестивале военной техники «Армия-2015» «Катюша» прозвучала на шести языках, в том числе, на китайском.

Золото Блантера

Послевоенные песни Блантера пользовались небывалой популярностью. Их исполняли Леонид Утесов, Георгий Виноградов, Сергей Лемешев, Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Лидия Русланова, Марк Бернес, Леонид Харитонов, Булат Окуджава, Ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова и другие.

«Враги сожгли родную хату», «Лучше нету того цвету», «Летят перелетные птицы», «В городском саду», «Присядем, друзья, перед дальней дорогой» (любимая песня советских космонавтов), «Черноглазая казачка», «Солнце скрылось за горою», цикл песен-размышлений на стихи Окуджавы — Блантер написал более 200 песен. Также в его активе — сюита для голоса с оркестром, оперетты, музыка к спектаклям, кинофильмам и радиопостановкам. Музыка композитора вошла в золотой фонд советской культуры.

»...Удивительная музыка. Но, пожалуй, самая замечательная его песня это «Летят перелетные птицы» (1948). Да и название какое! … Песня звала на подвиг, и ее последние слова «Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна» звучали как призыв к Советскому солдату. После исполнения этой песни я стал получать потоки писем от радиослушателей. А когда я пел ее в Колонном Зале, то видел слезы на глазах у зрителей. Я исполнял много песен М. Блантера, но ни одну из них не пел с таким воодушевлением, с такой любовью, как эту» (из книги певца Владимира Бунчикова «Когда душа поет»).