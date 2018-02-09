Детский «Голос»: не надо бояться Басту

Наверное, за уже показанные Первым каналом шесть сезонов взрослого «Голоса» и четыре детских (даже если не считать многочисленные зарубежные The Voice), можно было бы придумать формулу, которая позволяет как минимум попасть в команду какого-либо из наставников после «слепых прослушиваний». Но это, кажется, не так просто — меняются и сами наставники, меняется и их настроение, и конкурсант, даже выбравший для «слепых» песню из репертуара Валерия Меладзе, не может быть уверен, что судья нажмет на красную кнопку и развернет свое кресло к очередному претенденту.

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Правда, с Пелагеей этот трюк обычно проходит — исполнитель, который вышел на сцену с чем-то народным, почти гарантировано попадет в ее команду. Любопытно, что и коллеги певицы по «Голосам» это давно подметили и стараются без особой нужды не конкурировать в безнадежном состязании. Во втором выпуске пятого сезона «Голос. Дети» так в команде Пелагеи оказалась 13-летняя Вероника Сыромля из Севастополя, спевшая уже ставшую почти народной композицию «Подари мне платок».

А вот за приехавшего из Оренбурга 11-летнего исполнителя с необычным именем Рутгер Гарехт Пелагее пришлось побороться — к нему повернулись все наставники.

Рутгер спел «Я милого узнаю по походке» настолько удачно, что посмотреть на него захотели и Меладзе, и Баста, но у Пелагеи получилось убедить юного музыканта, похожего, по ее словам, на «маленького Безрукова», что в ее команде ему будет очень хорошо.

В принципе, уже по первым двум выпускам «слепых» стало понятно, что именно Пелагею юные конкурсанты любят больше всего. В первом выпуске она получила четырех исполнителей в свою команду (Баста и Меладзе — по два), в этом ей досталось еще двое — такими темпами она скоро полностью лишится свободных мест и будет просто наблюдать, как ее коллеги набирают своих учеников.

Впрочем, во втором выпуске с количеством набранных участников команд получился некоторый паритет.

Конкурсанты очевидно немного побаиваются Басту — его образ на фоне белого платья Пелагеи и щегольского костюма Меладзе выглядит несколько устрашающе. Это, конечно, не мешает самому рэперу бороться за перспективных исполнителей, но полностью сломать такое отношение к себе ему, возможно удастся только к следующему сезону — если, конечно, организаторы детского «Голоса» не решат в очередной раз поменять состав жюри.

В этом выпуске в команду к Басте попали две девушки — 10-летняя москвичка София Федорова, которая пела «Кажется» поп-группы Open Kids и 13-летняя Виктория Антонян (тоже из Москвы), которая пришла на «слепые» с «My Funny Valentine» Фрэнка Синатры.

Меладзе сумел выиграть три противостояния со своими коллегами по судейским креслам.

Дважды он побеждал Басту — когда они оба развернулись к 7-летнему Антону Субботину из Петербурга, который очень старательно пел «Santa Lucia», и к 12-летнему Никите Белько из Минска, выступавшему с «You Raise Me Up» дуэта Secret Garden (которая, правда, стала хитом в версии американского певца Джоша Гробана).

А в случае с приехавшей из Брянска 13-летней Анастасией Гладилиной конкуренцию Басте и Меладзе составила еще и Пелагея — всех наставников впечатлило, как девушка исполняла композицию Бейонсе «If I Were A Boy». Судьи пустили в ход все свое обаяние, в ходе спора Баста даже получил прозвище «ушлый», но Анастасия все равно выбрала Меладзе — который, к слову, развернул свое кресло едва ли не в последний момент, после долгого раздумья.

Сейчас у Басты в команде четыре исполнителя, у Меладзе — пять, а у Пелагеи — шесть. Напомним, что в каждой команде есть пятнадцать вакантных мест, а после слепых конкурсантов ожидает стадия «поединков» которые объединены с «песней на вылет», а в финал попадут только девять из 45-и — причем трое через «дополнительный этап», появившийся в правилах только со второго сезона детского «Голоса».