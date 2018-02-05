Как страшно жить вечно

Такеши Ковач (Уилл Юн Ли) был солдатом элитного подразделения Посланников, тела и мозги которых были изменены ради эффективности ведения боевых действий. Но в одной из войн все Посланники погибли, Ковач в новом теле (Байрон Манн) примкнул к восстанию против власти Протектората, но был захвачен в плен, убит, а его оцифрованное сознание отправилось в виртуальную тюрьму. Спустя 250 лет Ковача освобождают, он получает очередное тело (Юэль Киннаман) и приглашение на прием к супербогачу и члену клуба «мафусаилов» Лоренсу Бэнкрофту (Джеймс Пьюрфой).

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Бэнкрофт живет уже несколько столетий – благодаря технологии переноса сознания в новые тела, — и подозревает, что перед очередным переносом кто-то убил его. Он нанимает Ковача расследовать этот случай и найти, кому была выгодна смерть миллиардера и потеря им памяти о двух днях. Но бывший Посланник и сам под следствием – в полицейских архивах он числится террористом, и детектив Кристин Ортега (Марта Игареда) пытается выяснить, насколько Ковач опасен для общества.

Netflix представил сериал «Видоизмененный углерод» — визуализацию киберпанка о мире будущего, в котором можно не умирать, но очень сложно жить.

Для Моргана «Видоизмененный углерод» был дебютной книгой, которую, тем не менее, тепло приняло «фантастическое» сообщество. В 2003-м роман получил Премию имени Филипа К. Дика – и в этом видится глубокий символизм, поскольку сравнение сериала-экранизации, к примеру, с «Бегущим по лезвию», стало едва ли не общим местом в рецензиях на фильм в западной прессе.

На первый взгляд общего между двумя произведениями действительно много. То ли люди, то ли уже не совсем люди с выдающимися способностями, заполненный неоновыми вывесками мир, всемогущие корпорации и наблюдающий за порядком Протекторат – все эти черты книги Моргана можно – при некотором желании найти и у Дика, и в картине Ридли Скотта. Кроме того, фанатам «Бегущего по лезвию» (даже тем, кто не принял сиквел – «Бегущий по лезвию 2049») эстетика «Видоизменного углерода» от Netflix обязательно понравится.

Впрочем, фанатскую базу этого шоу можно даже расширить – например, за счет поклонников таланта Уильяма Гибсона с его «Нейромантом» или вообще всех любителей киберпанка как направления в фантастике.

Правда, те же критики, которые сравнивали два фильма – «Видоизменный углерод» и «Бегущего по лезвию» — в итоге выставили сериалу Netflix лишь 64% «свежести» на Rotten Tomatoes. В отличие, кстати, от зрителей, которым фильм понравился без малейших сомнений. Но это объясняется разным подходом – зрители смотрят сериал как шоу, и в этом смысле к «Углероду» претензий почти и нет. Возможно, Киннаман, Пьюрфой и Игареда не сразу раскрывают свою харизму, а Ковач из прошлого, в облике китайца, вчистую переигрывает Ковача из будущего. Но это дело привычки, которую у сериала есть шанс и выработать. У Моргана уже написана трилогия об этом герое-посланнике, а в случае, если сериал будет успешным, он всегда может вернуться в мир Протектората.

Netflix Кадр из сериала «Видоизменённый углерод»

Другое дело, что «Видоизменный углерод» выглядит ответом Netflix проекту, который конкурирующий с ним HBO представил еще в декабре 2016 года.

Сериал «Мир Дикого запада» тоже рассказывал об отдаленном будущем, в котором действуют жестокие люди и бессловесные андроиды, — и с этой точки зрения «Углерод» выглядит глубоко вторичным, на что и обратили внимание критики. Но вряд ли давая добро на этот сериал, боссы Netflix задумывались о каком-либо противостоянии с HBO. Просто время пришло — шоураннер Лаэта Калогридис хотела экранизировать роман Моргана сразу после выхода, но понимания у голливудских студий не нашла.

Кабельные каналы нынешнего времени совсем другое дело, они не боятся взрослых рейтингов, не боятся показывать кровь и обнаженные тела, а после успеха «Игры престолов» им почти ничего не страшно. Кроме падения интереса зрителей, разумеется, но это «Видоизменному углероду» явно не грозит.