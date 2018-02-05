Курсы валют$ 57.11 (-0.18) 70.84 (-0.13)
title=''
Украина: «простое» решение от Поклонской
title=''
Суд не помог россиянам поехать
в Пхенчхан

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

Как страшно жить вечно

Netflix представил сериал «Видоизмененный углерод»

Кадр из сериала «Видоизменённый углерод» Netflix
Кадр из сериала «Видоизменённый углерод»

Сервис Netflix представил первый сезон сериала «Видоизмененный углерод» — экранизацию киберпанкового романа Ричарда Моргана, в котором описано будущее человечества, победившего смерть.

Такеши Ковач (Уилл Юн Ли) был солдатом элитного подразделения Посланников, тела и мозги которых были изменены ради эффективности ведения боевых действий. Но в одной из войн все Посланники погибли, Ковач в новом теле (Байрон Манн) примкнул к восстанию против власти Протектората, но был захвачен в плен, убит, а его оцифрованное сознание отправилось в виртуальную тюрьму. Спустя 250 лет Ковача освобождают, он получает очередное тело (Юэль Киннаман) и приглашение на прием к супербогачу и члену клуба «мафусаилов» Лоренсу Бэнкрофту (Джеймс Пьюрфой).

Реклама

Бэнкрофт живет уже несколько столетий – благодаря технологии переноса сознания в новые тела, — и подозревает, что перед очередным переносом кто-то убил его. Он нанимает Ковача расследовать этот случай и найти, кому была выгодна смерть миллиардера и потеря им памяти о двух днях. Но бывший Посланник и сам под следствием – в полицейских архивах он числится террористом, и детектив Кристин Ортега (Марта Игареда) пытается выяснить, насколько Ковач опасен для общества.

Netflix представил сериал «Видоизмененный углерод» — визуализацию киберпанка о мире будущего, в котором можно не умирать, но очень сложно жить.

Для Моргана «Видоизмененный углерод» был дебютной книгой, которую, тем не менее, тепло приняло «фантастическое» сообщество. В 2003-м роман получил Премию имени Филипа К. Дика – и в этом видится глубокий символизм, поскольку сравнение сериала-экранизации, к примеру, с «Бегущим по лезвию», стало едва ли не общим местом в рецензиях на фильм в западной прессе.

На первый взгляд общего между двумя произведениями действительно много. То ли люди, то ли уже не совсем люди с выдающимися способностями, заполненный неоновыми вывесками мир, всемогущие корпорации и наблюдающий за порядком Протекторат – все эти черты книги Моргана можно – при некотором желании найти и у Дика, и в картине Ридли Скотта. Кроме того, фанатам «Бегущего по лезвию» (даже тем, кто не принял сиквел – «Бегущий по лезвию 2049») эстетика «Видоизменного углерода» от Netflix обязательно понравится.

Впрочем, фанатскую базу этого шоу можно даже расширить – например, за счет поклонников таланта Уильяма Гибсона с его «Нейромантом» или вообще всех любителей киберпанка как направления в фантастике.

Правда, те же критики, которые сравнивали два фильма – «Видоизменный углерод» и «Бегущего по лезвию» — в итоге выставили сериалу Netflix лишь 64% «свежести» на Rotten Tomatoes. В отличие, кстати, от зрителей, которым фильм понравился без малейших сомнений. Но это объясняется разным подходом – зрители смотрят сериал как шоу, и в этом смысле к «Углероду» претензий почти и нет. Возможно, Киннаман, Пьюрфой и Игареда не сразу раскрывают свою харизму, а Ковач из прошлого, в облике китайца, вчистую переигрывает Ковача из будущего. Но это дело привычки, которую у сериала есть шанс и выработать. У Моргана уже написана трилогия об этом герое-посланнике, а в случае, если сериал будет успешным, он всегда может вернуться в мир Протектората.

Кадр из сериала «Видоизменённый углерод» Netflix
Кадр из сериала «Видоизменённый углерод»

Другое дело, что «Видоизменный углерод» выглядит ответом Netflix проекту, который конкурирующий с ним HBO представил еще в декабре 2016 года.

Сериал «Мир Дикого запада» тоже рассказывал об отдаленном будущем, в котором действуют жестокие люди и бессловесные андроиды, — и с этой точки зрения «Углерод» выглядит глубоко вторичным, на что и обратили внимание критики. Но вряд ли давая добро на этот сериал, боссы Netflix задумывались о каком-либо противостоянии с HBO. Просто время пришло — шоураннер Лаэта Калогридис хотела экранизировать роман Моргана сразу после выхода, но понимания у голливудских студий не нашла.

Кабельные каналы нынешнего времени совсем другое дело, они не боятся взрослых рейтингов, не боятся показывать кровь и обнаженные тела, а после успеха «Игры престолов» им почти ничего не страшно. Кроме падения интереса зрителей, разумеется, но это «Видоизменному углероду» явно не грозит.