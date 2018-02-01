Продолжение «Домика»: Спейси не нужен

Сервис Netflix после трехмесячной задержки возобновил съемки сериала «Карточный домик». За это время сценаристы переделали всю концепцию шестого сезона, убрав из него персонажа Кевина Спейси. Теперь события сериала будут сосредоточены на судьбе жены президента Фрэнка Андервуда — Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт. Как именно из сюжета «Карточного домика» уберут центрального героя, пока не раскрывается.

Также неизвестно, когда состоится премьера сезона.

Пока что объявлено, что помимо Райт в сериал вернутся Майкл Келли, Джейн Аткинсон (она перешла в постоянный состав с 4-го сезона), Патриша Кларксон, Констанс Зиммер и многие другие — фактически все, кроме Спейси и Нив Кэмпбелл (ее персонаж погиб в 65-й серии).

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Зато создатели «Домика» пообещали ввести двух новых героев — их сыграют номинанты на «Оскар» Дайан Лэйн и Грег Киннир. Лэйн известна по фильмам «Чаплин», «Неверная», «Под солнцем Тосканы»; для нее это первая регулярная роль в телесериале. У Киннира («Лучше не бывает», «Маленькая мисс Счастье») есть даже номинация на телепремию «Эмми» — правда в категории «лучший приглашенный актер» (за «Американскую семейку»). Персонажи Лэйн и Киннира не раскрываются, известно лишь, что это будут брат и сестра.





Что за «Домик»

Премьера «Карточного домика» на Netflix прошла ровно пять лет назад — 1 февраля 2013 года сервис выложил все тринадцать серий первого сезона. Снял он был на основе британского одноименного мини-сериала, который, в свою очередь, был основан на книге английского политика, члена Консервативной партии Майкла Доббса. В британском оригинале речь шла о перипетиях политической жизни Великобритании после отставки Маргарет Тэтчер; любопытно, что первый эпизод был показан на BBC 18 ноября 1990 года — за десять дней до самой отставки (случившейся 28 ноября). И, кстати, главный герой британского сериала в итоге умер.

В американской версии речь идет, разумеется, о том, что происходит в США —

беспринципный Андервуд (Спейси) с помощью своей жены Клэр прокладывает себе дорогу к власти, не особо стесняясь в средствах. Рейтинги у этого «Карточного домика» были хорошими, отзывы тоже радовали, а, кроме того, сериал быстро стал культовым — теперь политики играли не в «Игру престолов», а строили «Домик».

Кроме того, «Карточный домик» в том же 2013-м совершил своего рода прорыв — впервые праймтаймовая «Эмми» отметила сериал, который не показывали в эфире, только в интернете. Первый эпизод первого сезона получил четыре номинации на эту премию и получил две — за режиссуру (Дэвид Финчер) и за операторскую работу.

А всего у сериала два «Золотых глобуса» (Райт и Спейси) и семь «Эмми» — не считая многочисленных номинаций на эти престижные награды.

После успеха первого сезона шоу продлевалось еще пять раз. Пятый сезон вышел в мае 2017-го, и даже в 11 октября 2017-го (когда шестой сезон был впервые анонсирован) мало кто думал о том, что совсем скоро «Карточный домик» рухнет.





Спейси виноват

Первоначально съемки шестого сезона должны были начаться в октябре 2017-го, но после обвинений Спейси в сексуальном насилии над несовершеннолетними, Netflix объявил, что производство продолжения откладывается. Кроме того, руководство сервиса заявило, что шестой сезон шоу станет последним — и появление этого заявления буквально через несколько часов после того, как стало известно истинное лицо исполнителя роли президента Андервуда, породило слухи о том, что такая возможность рассматривалась давно. Но Netflix ни подтверждать, ни опровергать такие предположения не стал.

В начале ноября сервис разорвал все вообще отношения со Спейси. Помимо увольнения актера из «Карточного домика» (где он также был одним из продюсеров), сервис отменил работу над фильмом о писателе Горе Видале.

В январе 2018-го стало известно, что финансовые потери Netflix от расставания со Спейси составили $39 млн — не самая внушительная сумма на фоне многомиллиардных вложений в новый контент, но чувствительная. Впрочем, от скандала со Спейси пострадал не только онлайн-сервис, но и вполне респектабельный голливудский режиссер Ридли Скотт — ему пришлось буквально за несколько дней до премьеры фильма «Все деньги мира» менять Спейси на Кристофера Пламмера и переснимать все сцены, в которых опальный актер был задействован.

Эта срочная замена (а также переделка всех рекламных материалов) обошлась продюсерам примерно в $10 млн. О том, сколько стоили отмены других проектов со Спейси, не сообщалось.