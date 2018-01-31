«Оскар» по-французски: «Нелюбовь» оставили с «Дюнкерком»

Награда Академии искусств и технологий кинематографа Франции редко сопровождается скандалами, неожиданными номинациями, да и обращена больше внутрь страны – в отличие от британской премии BAFTA, которая давно стала одним из индикаторов «Оскара». Названная в честь скульптора Сезара Бальдаччини премия награждает французских режиссеров и актеров, а из всех фильмов предпочитает те, что показывали на Каннском кинофестивале. Но и на «Сезаре» есть одна номинация, которая выводит награду на международный уровень — это «лучший иностранный фильм».

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Подобные категории есть практически во всех престижных кинопремиях мира (в том числе и в российском «Золотом орле»), и попадание в нее на «Золотом глобусе» или «Оскаре» — да и на той же BAFTA — является безусловным поводом для гордости. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, к примеру, в этом премиальном сезоне отметилась в коротких списках всех этих трех премий, обойдя многочисленных соперников. Впрочем, полученный еще в Канне Приз жюри этому, конечно, немало способствовал.

Попала картина Звягинцева и в короткий список «Сезара».

На всех предыдущих премиях, на которые претендовала «Нелюбовь», ее основным соперником считался шведский «Квадрат» Рубена Эстлунда, завоевавший в Канне «Золотую пальмовую ветвь». Но «Глобус» эту интригу не поддержал, наградив представлявшую Германию «На пределе» Фатиха Акина — видимо, в рамках кампании по поддержке женщин, которые борются с сексуальным насилием. Впрочем, «Квадрат» и «Нелюбовь» все равно снова сошлись вместе в рамках «Оскара»; до этого их свела вместе BAFTA, а теперь вот — и «Сезар».

Но рассчитывать, что на французской премии снова будут соперничать только шведский и российский фильмы, было бы наивно. В «иностранной» категории «Сезара» представлены семь картин, среди которых, к примеру, шведская лента Тарика Салеха «Случай в отеле «Нил Хилтон», получившая приз на прошлогоднем «Сандэнсе». Кроме того, непонятно как попавшие в эту номинацию (видимо, за счет сопродукции) фильм «Обмен принцессами» Марка Дюгена и «Свадьба» Стивена Стрекера.

Ну и два тяжеловеса — «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.

Присутствие прошлогоднего триумфатора «Оскара» (выигравшего шесть номинаций из четырнадцати возможных) на этом «Сезаре» легко объяснимо — французская киноакадемия ориентируется на дату премьеры картины во Франции, где «Ла-Ла Ленд» стартовал в январе 2017-го. Но для «Нелюбви» и «Квадрата» такое соседство может обернуться потерей возможного приза. И «Дюнкерк» тоже не стоит сбрасывать со счетов — военная драма об одном из самых трагичных моментов «Битвы за Францию» в ходе Второй мировой вполне может и выиграть приз, обойдя легкомысленный мюзикл.

Что касается основных категорий «Сезара-2018», то лидером по числу номинаций стал фильм «120 ударов в минуту».

Драма Робина Кампийо об активистах борьбы со СПИДом из начала 90-х тоже участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получила там Гран-при. На «Сезаре» картина может получить тринадцать наград — в том числе как лучший фильм, а также призы за режиссуру и сценарий.

Совсем немного отстает от лидера драма «До свидания там, наверху» Альбера Дюпонтеля, у которой двенадцать возможностей получить свой «Сезар». Среди претендентов на актерские премии — Жюльет Бинош (фильм «Впусти солнце») и Шарлотта Генсбур («Обещание на рассвете»).

Церемония награждения лауреатов 43-й премии «Сезар» состоится 2 марта в парижском концертном зале Плейель. Ранее французская киноакадемия сообщила, что почетный приз в этом году получит испанская актриса Пенелопа Крус.