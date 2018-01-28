Гражданская панихида по скончавшейся народной артистке России Людмиле Сенчиной состоялась в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга в воскресенье, 28 января.

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В ходе прощания с Сенчиной было прочитано содержание телеграммы президента России Владимира Путина с соболезнованиями.

Путин заявил, что смерть певицы стала большой и невосполнимой утратой не только для музыкального искусства, но и для всей отечественной культуры.

По словам российского президента, Людмила Сенчина была любима за искреннюю и неповторимую манеру исполнения, за «удивительный по красоте голос и уважительное отношение к слушателям».

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что песни, исполненные Сенчиной, останутся в сердцах миллионов людей навсегда. Ее запомнят все те, «кто знал и ценил эту замечательную певицу, восхищался ее искусством», подчеркнул премьер-министр РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, творчество Людмилы Сенчиной на протяжении многих лет «дарило людям радость и самые светлые чувства», а по мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Сенчина обладала «проникновенным и неповторимым талантом».

Глава Белоруссии Александр Лукашенко также выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Людмилы Сенчиной.

«Ушла из жизни замечательная певица, покорявшая слушателей проникновенным голосом, неповторимой манерой исполнения и огромным личным обаянием. Её нежные, лирические музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью советской эстрады, всегда пробуждали самые светлые и добрые чувства», — опубликовала пресс-служба президента Белоруссии его обращение.

Александр Лукашенко отметил, что «на белорусской земле творчество Людмилы Сенчиной хорошо знают и любят».

Множество поклонников Людмилы Сенчиной пришли в Большой зал Театра музыкальной комедии, чтобы проститься с певицей, передает корреспондент ТАСС с места событий. В зале с гробом звучали записи главных шлягеров Сенчиной. По словам главы Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, Сенчина представляла собой «символ» города, а сердечный долг петербуржцев — увековечить память артистки.

На церемонию прощания с Сенчиной пришли несколько сотен горожан, а в последний путь ее проводили продолжительной овацией. После завершения панихиды траурная процессия направилась в Собор Владимирской иконы Божией матери на Владимирской площади, где певицу отпели перед упокоением на Смоленском православном кладбище на Васильевском острове.

Народная артистка России Людмила Сенчина умерла в четверг, 25 января, в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Сенчина долгое время боролась с раком поджелудочной железы, врачи госпитализировали ее еще в декабре прошлого года. О болезни певицы знали только самые близкие и родные.

Людмила Петровна Сенчина родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы Николаевской области Украинской ССР. В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году Сенчина начала играть в театре, а спустя пять лет она решила стать певицей.

Популярной на весь Советский Союз певица стала в 1971 году, исполнив песню «Золушка» Игоря Цветкова на стихи Ильи Резника на новогоднем «Голубом огоньке».

Людмила Сенчина известна как исполнительница таких популярных советских хитов, как романс из фильма «Дни Турбиных», песня «Лесной олень», «Черемуха», «Полынь» и «Песня о нежности».

В 1986 году участвовала в совместном советско-американском проекте — музыкальном спектакле «Дитя мира» в американских и канадских городах.

Людмила Сенчина каждый год проводила в Санкт-Петербурге праздничные концерты «Рождество в Северной столице». В 200 Людмила выступила в 30-м юбилейном концерте группы Стаса Намина «Цветы», с которой много лет сотрудничала.

В середине лета 2005 года Сенчина приняла участие в XIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», прошедшем под эгидой 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2014 году Людмила Сенчина подписала обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку позиции Президента России Владимира Путина по Украине и Крыму.

В том же году Сенчина была членом жюри проекта «Театр эстрады» на Первом канале.