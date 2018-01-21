Голосовой набор: Меладзе, Пелагея — и Баста

Стали известны наставники пятого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» — их имена продюсер Юрий Аксюта объявил во время традиционной встречи, предшествующей «слепым прослушиваниям», с теми юными исполнителями, кто допущен к участию в отборе конкурса.

Судьями пятого детского «Голоса» стали Валерий Меладзе, Пелагея и Баста.

Шоу «Голос. Дети» существует с 2014 года, это отечественная адаптация нидерландского формата The Voice Kids, который очень похож на взрослый «Голос», но его правила изменены в сторону упрощения. У детей чуть короче сезон — два с половиной месяца вместо четырех, — меньше этапов (нет нокаутов, а также чертвертьфиналов и полуфинала). С одной стороны, это делает конкурс динамичней, с другой — не позволяет зрителям как следует привыкнуть к музыкантам. Так, уже на следующей после «слепых прослушиваний» стадии — «поединках» — из каждой команды выбывает две трети членов, а «песня на вылет» и финал конкурса фактически объединены.

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Состав наставников шоу «Голос. Дети» был довольно стабильным. Первые два сезона в красных креслах сидели Максим Фадеев, Дима Билан и Пелагея, причем Билан и Пелагея были также судьями взрослого «Голоса». В третьем сезоне Фадеева заменил Леонид Агутин (также из взрослой версии), а в четвертом из «старых» наставников остался только Билан — два других кресла заняли Валерий Меладзе и певица Нюша.

В этом сезоне Первый канал снова решил серьезно обновить жюри «Голос. Дети».

Возвращение Пелагеи из отпуска было, в принципе, ожидаемым. Несколько месяцев назад она уже вернулась во взрослый «Голос», из которого вышла по семейным обстоятельствам, — в составе так называемого «золотого» состава жюри (вместе с Александром Градским, Леонидом Агутиным и Биланом). Валерий Меладзе впервые стал наставником детского «Голоса» год назад, во время четвертого сезона — и, кажется, искренне наслаждался конкурсом.

А вот Баста имел дело только со взрослыми музыкантами — он был судьей «Голоса» во время четвертого сезона, зато в прошлом году судил шоу в проекте «Голос Улиц» на телеканале «Пятница!», который был ему ближе по стилю исполнения: там соревновались те, кто поет рэп и хип-хоп.

Победителями «Голоса. Дети» (и просто «Голоса») эти наставники пока не становились.

На детском «Голосе» по два раза побеждали команды Максима Фадеева (Алиса Кожикина в первом сезоне и Сабина Мустаева во втором) и Димы Билана (Данил Плужников в третьем сезоне и Елизавета Качурак в четвертом). В пятом сезоне ни тот, ни другой наставник победную серию продолжить не смогут.

Представитель команды Меладзе — Дениза Хекилаева — год назад стала второй; у команды Пелагеи второе место было только в первом сезоне (Рагда Ханиева). Команда Басты в четвертом сезоне «Голоса» была только четвертой.

«Голос. Дети» — одна из самых популярных музыкальных передач отечественного телевидения. В 2016 году, к примеру, она обогнала по рейтингам даже взрослый «Голос» (шестое место против восьмого), а в 2017-м, хоть и немного сдала позиции (седьмое место среди всех передач года), но зато оставила взрослый «Голос» далеко позади — который с трудом смог попасть только в топ-20.

Участвуют в конкурсе молодые музыканты — от 7 до 14 лет; в этом году организаторам шоу поступило около семи тысяч заявок, из них тысяча была допущена до кастинга, который проходил в «Останкино».

В «слепых прослушиваниях» будут участвовать 123 исполнителя со всей страны.

Напомним, что каждый наставник должен отобрать себе в команду пятнадцать человек. Записи «слепых» начнутся на «Мосфильме» в понедельник, 23 января, а в эфир первый выпуск пятого сезона выйдет в середине февраля. Финал — предположительно — состоится в конце апреля; он будет транслироваться в прямом эфире.