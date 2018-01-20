20 лет в «Бухте Доусона»

Ставка на тинейджеров

В 1990 году канал Fox начал показ молодежного сериал «Беверли-Хиллз, 90210» — многолетнюю (как позже выяснилось) эпопею о нравах золотой молодежи Лос-Анджелеса и окрестностей. Первый сезон стартовал в самый пик сезона, осенью, но зрители смотрели его плохо, и только после выхода в следующем году специального «летнего сезона» продюсерам удалось подобрать ключи к аудитории.

90210 Productions Актеры сериала «Беверли Хиллс 90210» (1990-2000): Люк Перри, Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Брайан Остин Грин, Йен Зиринг и Габриель Картерис

В общем, «Беверли-Хиллз» в какой-то момент стал заметным явлением в телеиндустрии (и даже получил статус культового), а заодно породил множество подражаний --

другие телесети принялись вовсю эксплуатировать молодежную тематику.

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Fox был совсем молодым телеканалом по сравнению с «Большой тройкой» (ABC, CBS и NBC), он был основан только в 1986 году с помощью кинокомпании 21st Century Fox, но уже успел прославиться — благодаря таким телехитам, как «Симпсоны» или тот же «Беверли-Хиллз, 90210». Кинокомпании-конкуренты смотрели на этот эксперимент явно с восхищением — поскольку уже в 1995-м Warner Bros (при помощи CBS) открыл свой собственный канал The WB, сделав ставку на молодую аудиторию, на которую, кстати, ориентировался и Fox. Правда, первый успех был связан с семейным сериалом «Седьмое небо», но позже на The WB появились и действительно молодежные серии вроде «Баффи — истребительницы вампиров», «Фелисити» или «Зачарованных». Частью этой работы на молодого зрителя стал и сериал «Бухта Доусона».

Придумал сериал Кевин Уильямсон, который начинал начинал карьеру в Голливуде актером (он снялся в нескольких эпизодических ролях в начале 90-х), а потом в Калифорнийском университете получил диплом сценариста.

Ему даже удалось продать свой первый, написанный еще во время учебы сценарий «Убить миссис Тингл» (фильм по которому он снимет сам в 1999-м), но известность ему принесла вторая работа — фильм ужасов «Очень страшное кино». Этот сценарий тоже был куплен (за приличную сумму в $400 тысяч), а фильм, который режиссер Уэс Крэйвен назвал «Криком», положил начало целой франшизе.

За следующие два года Уильямсон стал сценаристом еще двух успешных хорроров — «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Крик 2». Фильм под названием «Очень страшное кино», кстати, тоже был снят — это пародия в том числе и на «Крики» с «Я знаю…», но к его сценарию Уильямсон никакого отношения не имеет.





Откуда взялась «Бухта Доусона»

Еще во время попыток продать то, что впоследствии стало «Криком», продюсер компании Columbia TriStar Television Пол Стапин предложил молодому сценаристу придумать телевизионный сериал. Сложно сказать, насколько глубоко они обсуждали тему будущего шедевра (возможно, Стапин просто сказал, что нужно что-то модно-молодежное), но в результате на свет появился сценарий «Бухты Доусона», который телевизионные начальники оценили не сразу. Сценарий был готов еще в 1995-м, но Fox заявку отклонил (у них и собственных шоу было достаточно), зато именно на The WB в какой-то момент сериал пришелся ко двору — канал как раз думал над заполнением нового временного слота — вечера вторника. Да и сюжет оказался подходящим для целевой аудитории канала.

Кевин Уильямсон особо мудрить не стал и для «Бухты Доусона» написал едва ли не автобиографию,

щедро наградив главного героя — Доусона Лири (его сыграл молодой актер Джеймс Ван Дер Бик) — своими собственными привычками (например, страстью к кино и обожанием Стивена Спилберга). Кроме того, и главную героиню — подругу Доусона Джоуи Поттер (Кэти Холмс) — он списал с девочки, с которой дружил в детстве.

Сам сюжет сериала в чем-то стандартен. Герои живут в небольшом городе Кейпсайд в штате Массачусетс, постепенно растут, детская дружба превращается в нечто большее, их чувства проходят через многочисленные испытания (этих испытаний набралось на шесть сезонов и 128 эпизодов), но, в принципе, сюжет достаточно прямолинеен. Вся история крутится вокруг отношений Доусона и Джоуи, а также их друзей — двоечника Пэйси (Джошуа Джексон) и приехавшей из Нью-Йорка на перевоспитание в сельскую глушь Джен (Мишель Уильямс).





Чем все закончилось

Фоторепортаж: 20 лет «Бухте Доусона»: как изменились герои сериала __is_photorep_included11618960: 1

Уильямсон был шоураннером «Бухты Доусона» первые два сезона — позже у него появились новые проекты, ради которых он оставил показавший неплохие рейтинги (каждый эпизод первого сезона посмотрело в среднем 6,6 млн человек) сериал. Но придуманный им «Wasteland» («Пустошь») был быстро закрыт из-за низкого интереса зрителей, фильм «Убить миссис Тингл» провалился в прокате, да и из франшизы «Крик» он почти выпал — сценарий третьей части за него дорабатывал другой сценарист. Вновь он обретет себя только к концу нулевых — напишет сценарий четвертого «Крика», а также станет одним из создателей сериала «Дневники вампира».

Что касается собственно «Бухты Доусона», то для The WB это шоу стало одной из главных находок того времени --

судя по всему, успеха сериала никто не ожидал, и именно поэтому его выпустили в январе, когда громких премьер почти не случается. Но уже со следующего сезона сериал сдвинули на более подобающую успешным телепроектам осень (первый эпизод второго сезона показали в октябре 1998-го) — там он и оставался до самого закрытия в 2003 году, со стабильными, хотя и не выдающимися показателями (серии шестого сезона смотрело в среднем по 4 млн человек). А вообще этот сериал в общегодовом рейтинге телепрограмм занимал 120-130-е места — тоже ничего выдающегося, но для небольшого, в принципе, канала весьма солидные показатели. Любопытно, что при этом «Бухту Доусона» в итоге стали включать во всякого рода списки «новой телевизионной классики» (как, например, журнал Entertainment Weekly в 2007 году — на 90-е место из ста). Успешными оказались и две серии романов-новеллизаций сериала — одна обычная, с сюжетом из шоу, и другая — мистическая.

Из актерского состава самая завидная карьера сложилась у Мишель Уильямс. После завершения «Бухты Доусона» она снималась в «Горбатой горе», «Острове проклятых», «Манчестере у моря» и недавних «Все деньги мира» и «Величайший шоумен», получила четыре номинации на «Оскар» и пять на «Золотой глобус».

Правда, выиграла Уильямс только «Глобус» — став лучшей актрисой в комедии/мюзикле за роль Мэрилин Монро в биографическом фильме «7 дней и ночей с Мэрилин».

Джеймс Ван Дер Бик, который начинал как бродвейский актер, после завершения сериала на телевидении (и в полнометражном кино) толком не прижился. В 1999-м он сыграл в комедийной мелодраме «Студенческая команда», а сейчас по-прежнему участвует в различных театральных постановках, в сериалах и фильмах появляется в основном в эпизодических ролях. Кэти Холмс после «Бухты Доусона» тоже не стала звездой — среди ее наград выделяется «Золотая малина», а самым заметным событием стал брак с Томом Крузом; в ее фильмографии есть «Бэтмен: Начало», кинокомикс Кристофера Нолана, но в продолжение трилогии ее уже не взяли — в «Темном рыцаре» эту роль играла Мэгги Джилленхол. Для Джексона же после «Бухты» следующим громким проектом стал сериал «Грань», в котором он сыграл Питера Бишопа.

The WB, кстати, недолго продержалось на плаву. в 2006-м Warner Bros закрыл его на пару с другим убыточным телепроектом (канал UPN), а вместо них запустил кабельный The CW — сейчас на нем выходят «Дневники вампира», «Сверхъестественное», а также целая линейка сериалов в рамках супергеройской вселенной DC («Стрела», «Флэш» и другие).