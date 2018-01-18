Другой Серов: когда ходоки были не белыми

Владимир Серов, настоящая фамилия которого Раппопорт, был успешным советским художником. Имел множество регалий — две Сталинские премии, ордена, звание Народного, членство в Академии художеств СССР, пост президента всесоюзной Академии художеств.

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Он родился в Эммаусе, недалеко от Твери, в 1910 году в семье учителей и доме деда-священника Ильи Успенского. С детства знал, что станет художником. «Мучительный для многих выбор профессии был определен мною очень рано, — вспоминал Серов, — и иной мечты, кроме мечты стать художником, у меня не было». Первым его учителем стал Савелий Шлейфер, участник знаменитых выставок «Бубнового валета» и «Голубой розы» — первая группа объединяла лучших авангардистов своего времени, вторая — символистов.

Позднее Серов учился в ленинградском Институте пролетарских изобразительных искусств, по окончании которого поступил в аспирантуру Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Владимир Серов «Зимний взят», 1954

Ленина и революции в его жизни было много. Даже слишком. Первый портрет вождя будущий художник, сын родителей-революционеров, нарисовал в 5 лет.

Этой теме Серов оставался верен всю жизнь — лениниана сделала его знаменитым, номенклатурным и востребованным. «Приезд Ленина в Петроград в 1917 году» (дипломная работа, написанная к 20-летию советской власти, 1937), «Ходоки у Ленина» (1950), «В. И. Ленин провозглашает Советскую власть» (1947), «Зимний взят» (1954), «Выступление В. И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов» (1955), «В Смольном» (1957), «Декрет о земле» (1957), «Вести из деревни» (1959), «Похороны В. И. Ленина» (1962-1964), эскиз «Ленин в разливе» (1967) — большинство жанровых картин Серова так или иначе связаны с историей, «вождем мирового пролетариата» и революцией.

Некоторые из работ — например, хрестоматийные «Ходоки у Ленина» — в свое время попали во все школьные учебники. Правда, сами школьники об этом вспоминать не любят.

«Если внимательно посмотреть все, что я создал за свою жизнь, было во всем этом то, что меня постоянно волновало, – это наш народ в больших событиях, в борьбе», — говорил о своем творчестве художник.

Владимир Серов «Верные долгу и чести», 1941

Во время войны Серов возглавил Ленинградский союз художников и стал одним из активистов «Боевого карандаша» — в это объединение входили художники, выпускавшие агитационные, политические плакаты и сатирические рисунки. Особенно популярными были плакаты, высмеивающие фашистов.

Среди самых знаменитых плакатных работ Серова — «Овладевай техникой, будь в первых рядах строителей социализма» (1934); «Все силы на борьбу за высокий урожай!» (1930-е), «Заменим!» (1941); «Защитим город Ленина» (1941); «Мы отстояли Ленинград. Мы восстановим его!» (1944). А его плакат «Били, бьем и будем бить!» 26 июня 1941 года был расклеен на улицах Ленинграда.

Не менее яростно позднее сражался Серов с коллегами — став президентом Академии художеств, он громил и критиковал художников-шестидесятников, чей стиль не соответствовал нормам официальной пропаганды.

Владимир Серов «Сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую. Иллюстрация к «Слову о полке Игореве» , 1957-1962

Лениниана затмила и оставила в тени другого Серова — талантливого пейзажиста, портретиста, графика, иллюстратора и рисовальщика. Серов иллюстрировал поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Войну и мир» Толстого, сказки Ершова, книги Пушкина, Горького и многих других писателей. В конце 50-х художник создал очень интересную серию цветных иллюстраций к «Слову о полку Игореве».

Именно неофициальные работы открывают Серова с новой стороны и востребованы сейчас среди коллекционеров.

Владимир Серов «В театре. Знакомство Наташи и Анатоля». Иллюстрация к роману Л.Н. Толстого «Война и мир», 1951-1953

Произведения художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Историческом музее и региональных коллекциях.

Владимир Серов Слева: «Гурзуф.Лодочный причал» (1964). Справа: «Портрет дочери в розовом» (1959)

Владимир Серов умер 19 января 1968 года. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. В 1980 году на родине художника, в Эммаусе, открылся его дом-музей.