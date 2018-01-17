«Теперь спросите меня: в чем счастье на земле?»

Константин Станиславский — классик русского театра, создавший свой театр, — стал революционером в профессии: по его актерской системе вот уже 100 лет учатся актеры во всем мире.

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О фамилии

Станиславский — псевдоним, который отец-основатель МХАТа Константин Алексеев взял себе в 1885 году в честь талантливого артиста-любителя доктора Маркова, выступавшего под этой фамилией.

Будущий режиссер родился 17 января 1863 года в Москве, в многодетной купеческой семье Сергея Алексеева — всего у него было девять братьев и сестер. Отец был известным фабрикантом и промышленником, специализировался на изготовлении канители — тончайшей золотой и серебряной нити. Мать, урожденная Яковлева, была дочерью знаменитой парижской артистки Мари Варлей.

«Я родился в Москве в 1863 году — на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникали в России железные дороги с курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны — проволочные, беспроволочные, радиотелеграфы, двенадцатидюймовые орудия», — вспоминал режиссер в своей книге «Моя жизнь в искусстве».

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Домашний театр

Возможно, именно материнские гены сыграли свою роль — кроме Константина, театром в семье увлекались и другие дети. «Мешало всему лишь проклятое ученье. В ящике стола была всегда спрятана какая-нибудь театральная работа, — либо фигура действующего лица, которую надо было разрисовать и раскрасить, либо часть декорации, куст, дерево, либо план и эскиз новой постановки. На столе книга, а в ящике — декорация. Лишь только учитель выйдет из комнаты, тотчас декорация попадает на стол и прикрывается книгой или просто прячется в самое ее нутро. Пришел учитель, я повернул страницу, и — все скрыто. На полях тетрадей, книг рисовались планы мизансцен. Поди уличи, что это план, а не геометрический чертеж, — описывал первые домашние театральные опыты Станиславский. — Нами было поставлено много опер, балетов или, вернее, отдельных актов из них».

В московском доме Алексеевых на Красных воротах для детских представлений перестроили зал — здесь позднее появится знаменитый любительский «Алексеевский кружок», — а в подмосковной Любимовке устроили театральный флигель. Старший брат Станиславского Володя стал театральным режиссером и либреттистом, а младшая сестра Зинаида — актрисой.

Как первый сын стал младшим братом

Когда Станиславскому было 20 лет, крестьянская девушка Авдотья Копылова родила от него сына Владимира (1883). Незаконнорожденного младенца усыновил отец Станиславского — от родного деда мальчику достались фамилия и отчество. Позднее Владимир Алексеев окончил историко-филологический факультет Московского университета и стал профессором МГУ, доктором наук, историком античности и автором первых советских учебников для вузов по истории античности. Посмертно ему была присуждена Сталинская премия (1942).

В 26 лет Станиславский женился на актрисе Марии Лилиной (настоящая фамилия — Перевощикова). От этого союза осталась дочь Кира, ставшая впоследствии женой художника Роберта Фалька, и сын Игорь — особая забота отца. Юноша окончил три курса историко-филологического факультета МГУ, но потом заболел туберкулезом и не смог продолжить образование. Лечился в Швейцарии, жил в Париже и Марокко, учился в архитектурной школе, увлекался «системой» отца, был женат на внучке Толстого Александре Михайловне, а в 1948 году вместе с дочерью Ольгой вернулся в Москву, где до 1966 работал в музее МХАТ и доме-музее Станиславского.

РИА «Новости» Афиша первой постановки пьесы Чехова «Чайка» в Московском Художественно-общедоступном театре

Визитка

В 1897 году состоялась легендарная встреча Немировича-Данченко и Станиславского, от которой у последнего осталась визитная карточка с надписью на обратной стороне: «Я буду в час в Славянском базаре — не увидимся ли?». На конверте — подпись Станиславского: «Знаменитое первое свидание-сидение с Немировичем-Данченко. Первый момент основания театра».

Именно на этой встрече два мастера говорили о состоянии дел русского театра, обсуждая все подряд — от бытовых трудностей до необходимой как воздух реформы. «Много ли остается на долю актера? Несколько крошечных конур, похожих на стойла, под сценой, без окон и вентиляции, всегда пыльных и грязных, так как, сколько их ни мети, а сверху, со сценического пола, образующего потолок этих так называемых уборных, непрестанно сыплются сор, грязь, пыль, да такая едкая, перемешанная с краской, осыпающейся с декораций, что от нее болят глаза и легкие. ...Служители эстетики и красоты принуждены слоняться по грязным кулисам, по холодным коридорам, уборным в ожидании своего выхода на сцену. Беспрерывное курение, холодная закуска, колбаса, селедка, ветчина на разложенных на коленях газетах, сплетня, пошлый флирт, злословие, анекдоты являются естественным следствием нечеловеческих условий, в которые поставлен актер. В этой обстановке служители муз проводят три четверти своей жизни» (из книги «Моя жизнь в искусстве»).

Беседа длилась 18 часов.

Александра Краснова/ТАСС Актер Константин Хабенский на сцене МХТ имени А. П. Чехова к 150-летию Константина Станиславского, 16 января 2013 года

МХТ

14 июня 1898 года в подмосковном Пушкино начались репетиции нового Художественного театра — в труппу вошли ученики Немировича-Данченко из филармонического музыкально-драматического училища и актеры-любители Общества искусства и литературы Станиславского. Спустя четыре месяца театр представил спектакль «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого в здании театра «Эрмитаж» в Каретном ряду. В 1902 году МХТ переехал в собственное здание в Камергерском переулке, подаренное меценатом и большим любителем театра Саввой Морозовым.

В 1901 из названия театра быстро исчезло понятие «общедоступный», а в 1919-м он стал «академическим» (МХАТ). Театр прославился своими постановками Чехова, Горького, Грибоедова, Толстого, Метерлинка, Тургенева, Шекспира, Мольера. С 1912 года при театре работает студия, которая готовит актеров по системе Станиславского.

Как театр Станиславского стал театром Горького

В начале 30-х годов в СССР вернулся Максим Горький. Станиславский, используя свой авторитет и поддержку писателя, обратился в правительство с просьбой перевести МХАТ на особое положение. В января 1932-го к названию театра была добавлена аббревиатура «СССР», уравнявшая его с Большим и Малым театрами. А в сентябре 1932-го ему присвоили имя Горького. С тех пор театр стал именоваться МХАТ СССР им. Горького.

В 1987 году театр раскололся на две труппы: МХАТ им. Чехова под управлением Олега Ефремова (сейчас худрук театра — Олег Табаков) и МХАТ им. Горького под управлением Татьяны Дорониной.

О счастье

«Долго жил. Много видел. Был богат. Потом обеднел. Видел свет. Имел хорошую семью, детей. Жизнь раскидала всех по миру. Искал славы. Нашел. Видел почести, был молод. Состарился. Скоро надо умирать. Теперь спросите меня: в чем счастье на земле? В познавании. В искусстве и в работе, в постигновении его. Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира, смысл жизни, познаешь душу — талант! Выше этого счастья нет!», — написал Станиславский в одном из писем 20 января 1933 года.

В 1935 году открылась его Оперно-драматическая студия (сейчас Электротеатр Станиславский). В это время Станиславский болел и уже почти не покидал свою квартиру в Леонтьевском переулке, работая с актерами на дому. Через три года — 7 августа 1938-го — режиссер умер.