10 главных выставок 2018 года

2018 год обещает быть ярким и незабываемым — музеи Москвы и Петербурга приготовили зрителям проекты на любой вкус и взгляд. «Газета.Ru» выбрала десятку лучших выставок года, каждая из которых обещает стать событием.

«Жертвам политических репрессий посвящается» в МАММ

. «Вспоминая жертв политических репрессий» Рустам Мухаметзянов, Казань, 1989 г.,

«Жертвам политических репрессий посвящается» — документальный проект в Мультимедиа Арт Музее, рассказывающий об одной из самых трагических страниц истории России — репрессиях 1920-1950-х гг., которые коснулись миллионов людей.

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В экспозиции демонстрируются редкие письма, рисунки, рассекреченные архивные документы с плановыми показателями по количеству осужденных для каждой республики и нормативами по расстрельной статье; фотографии, рисунки, личные вещи, газеты, артефакты жизни и быта узников ГУЛАГа — колючая проволока, двери и окна казематов, телогрейки и обувь заключенных, на которой вместо подошвы — покрышки шин, и другие вещи.

Один из разделов посвящен Бутовскому полигону — крупнейшему месту массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. Кроме того, в фокусе проекта — судьба пяти выдающихся заключенных ГУЛАГа, среди которых основоположник космонавтики Сергей Королев, священник Павел Флоренский, режиссер Всеволод Мейерхольд, художник Юло Соостер, писатель Александр Солженицын.

Выставка работает до 4 февраля 2018 года.

Край цвета в ИРРИ

. «Владимирский дворик», Ким Бритов, 2003 год

Институт русского реалистического искусства показывает ярких и самобытных владимирских художников, творчество которых вошло в историю отечественного искусства под названием «Владимирская школа». В 60-е их работы вызывали споры, сегодня они хранятся в ведущих столичных и зарубежных коллекциях. Среди представленных авторов — Ким Бритов, Владимир Юкин, Валерий Кокурин, Юрий Матушевский, Николай Модоров, Николай Мокров, Петр Дик, Виктор Дынников, Михаил Изотов, Владимир Нилов, Владимир Севостьянов, Борис Французов.

Если эти имена вам до сих пор не знакомы, скорее идите и смотрите, как последователи импрессионистов синтезируют локальную фактуру и экспериментируют с цветом и грунтом.

Выставка работает до 22 апреля.

Верещагин в Новой Третьяковке

. «Апофеоз войны», Василий Верещагин, 1871 год

Третьяковская галерея устраивает большую ретроспективную выставку художника-баталиста, этнографа, писателя и философа Василия Верещагина. Публика увидит около 100 живописных и 130 графических его работ из собраний Третьяковки, Русского музея, музеев Новгорода, Вологды, Ярославля, Казани, Иванова, Серпухова, Череповца, Перми.

Экспозиция будет разделена на серии, посвященные походам и путешествиям Верещагина: Туркестанская, Балканская, Индийская серии, «Русский Север», Японская серия. Кроме того, зрителям представят «Трилогию казней» и «Палестинскую серию».

Выставка будет работать с 6 марта по 15 июля.

Трансатлантическая альтернатива в Гараже

. Эскиз к работе «Прибытие / Пространственная композиция», 1967 год

Московский музей современного искусства «Гараж» совместно с Музеем современного искусства в Варшаве представят обзорную выставку «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е».

Экспозиция покажет фильмы, рисунки, скульптуры, картины, инсталляции и реконструкции проектов художников послевоенного времени, выдвинувших концепцию новой субъективности. В центре внимания — кинетическое искусство и оп-арт (оптические иллюзии). Миссия проекта, по мнению кураторов, — «переосмысление истории, актуализация в настоящем внешне далекого и туманного прошлого».

Выставка пройдет с 17 марта по 9 мая.

Рембрандт в ГМИИ

. «Минерва», Рембрандт Харменс ван Рейн, 1635 год

В ГМИИ им.А.С. Пушкина в конце марта привезут Рембрандта. На выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» будут представлены работы из крупнейшего частного собрания Томаса и Дафны Каплан. Супругам из Нью-Йорка удалось собрать удивительную по художественной значимости подборку произведений старых голландских мастеров, среди которых, кроме знакового голландского художника «Золотого века», есть работы Франса Халса и Яна Вермеера Делфтского.

Выставка пройдет с 26 марта по 22 июля.

Михаил Ларионов в Новой Третьяковке

. «Площадь провинциального города», Михаил Ларионов, 1907-1908 гг.

Третьяковская галерея продолжит изучение авангарда и проведет осенью этого года масштабную ретроспективу одного из основоположников русского авангарда и его признанного лидера, «примитивиста» Михаила Ларионова.

Зрителям покажут около 500 работ художника, среди которых хрестоматийные «Сад» (середина 1900-х), «Солдатская серия» (1910), «Венеры» (1911-1912), впервые собранные вместе картины из серии «Времена года» (1912), в том числе из собрания Центра Помпиду, а также никогда не экспонировавшиеся в России «лучистские» (стиль Ларионова получил определение «лучизм» — «Газета.Ru») «Ноктюрн» (1913-1914) из собрания галереи Тейт и «Лучистая колбаса и скумбрия» (1912) из Музея Людвига.

Кроме того, зрители увидят графику Ларионова и предметы из его многочисленных коллекций.

Выставка пройдет с 19 сентября по 20 января 2019 года.

Владимир Янкилевский в ММОМА

. Владимир Янкилевский, 1991 год

Московский музей современного искусства подготовил масштабную юбилейную выставку одного из ярчайших представителей советского «неофициального искусства», нонконформиста Владимира Янкилевского. Художник не дожил до своего 80-летия полтора месяца и скончался 4 января этого года в Париже.

Выпускник художественной школы при Институте им. В. И. Сурикова и Полиграфического института, в 1962 году Янкилевский участвовал в скандально знаменитой выставке «30 лет МОСХа» в Манеже, где его работы в числе других подверг резкой критике Никита Хрущев, и впоследствии не выставлялся. Ситуация изменилась в 1975 году, когда Янкилевский принял участие в экспозиции в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ. А через три года в Москве прошла первая ретроспектива художника. Работы художника экспонировались на 40 персональных и более чем на 170 групповых выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Бохуме, Париже и Лондоне. В конце 1980-х Янкилевский эмигрировал и жил в Нью-Йорке и Париже.

Его картины хранятся в собраниях Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Русского музея, Центра Помпиду, Национальной галереи в Праге, Музея Людвига в Кельне.

Выставка «Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия» будет работать со 2 марта до 29 апреля.

Гребенщиков в Эрарте

. «Гластонбери тор», Борис Гребенщиков, 2013

Творчество Бориса Гребенщикова, на чьих песнях выросло не одно поколение, не претендует на великую живопись, но ценно само по себе — просто потому что это БГ — личность, музыкант, поэт, легенда. Он никому ничего не доказывает и не считает себя художником. «Это не современное искусство в смысле contemporary art, это искусство без времени и места. Оно НАД временем, и природа его — из платоновского мира идей. Природа его песен — оттуда же. Они не устаревают десятилетиями», — поясняет куратор экспозиции Инна Гринчель. Выставка «Азбука Лунного Света» в петербургской «Эрарте» — для тех, кто любит БГ и хочет узнать о нем еще больше. На вернисаже 25 января Гребенщиков выступит с небольшим концертом.

Выставка будет работать с 26 января по 19 февраля.

Екатерина Великая в Русском музее

. Портрет императрицы Екатерины II, Стефано Борелли

В Северной столице вслед за Октябрьской Революцией, чей 100-летний юбилей с размахом отмечали всем миром в минувшем году, вспомнят императрицу Екатерину Великую. Русский музей покажет большую выставку «Екатерина Великая в стране и мире», напомнит о важнейших в истории событиях и представит живопись, графику, скульптуру, фарфор, стекло, костюмы, архивные документы.

В экспозиции — парадные портреты императрицы и пейзажи, батальные работы и предметы декоративно-прикладного творчества из коллекций самых разных музеев и частных собраний, в том числе из Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, музеев-заповедников «Московский Кремль», «Павловск» и «Петергоф».

Выставка будет работать с 15 февраля по 28 мая.

Кабаков в Эрмитаже

. Работа Ильи и Эмилии Кабаковых

Масштабная ретроспектива советского и американского художника-концептуалиста Ильи Кабакова, которая до 28 января проходит в лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн, в апреле приедет в петербургский Эрмитаж, а летом отправится в столичную Третьяковку.

Российские зрители увидят более 100 работ художника, чье творчество в представлении давно не нуждается, — живопись, графику, альбомы, макеты, масштабные инсталляции. Среди последних центральное место займут «Лабиринт (Дневник моей матери)» (1990), «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1985), «Три ночи» (1989), «Предметы его жизни» (2005) и другие произведения. В особом разделе окажутся ранние работы Кабакова 1960–70-х гг.

В Эрмитаже экспозиция «В будущее возьмут не всех» будет работать с 20 апреля по 29 июля.