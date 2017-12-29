15 самых ожидаемых фильмов 2018 года: выбор «Газеты.Ru»

«Большая игра»

Режиссерский дебют сценариста «Социальной сети» и сериала «Новости» — вольный байопик Молли Блум — покерной королевы, успешно заработавшей миллионы долларов и избежавшей строгого наказания. В главной роли — Джессика Честейн, в остальных — Майкл Сера, Кевин Костнер и Идрис Эльба. «Большая игра» — один из первых громких фильмов года с хорошими шансами на оскаровские номинации. Что же до режиссуры, то сценарист вновь эксплуатирует любимые приемы — герои много и смешно говорят обо всем и сразу, а Молли до определенного момента представляет собой красивую и загадочную черную дыру, какой был в его прочтении и Марк Цукерберг.

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«Форма воды»

Триумфатор Венецианского кинофестиваля прошлого года — фильм Гильермо дель Торо, представляющий собой вариацию на тему сюжета о человеке-амфибии. Наследник придуманного Александром Беляевым Ихтиандра обнаруживает себя в секретной научной лаборатории, где американские ученые изобретают средства для победы в Холодной войне. Его единственной подругой становится немая уборщица, с которой у него начинается странный, но пронзительный роман. В главных ролях Салли Хокинс, Ричард Дженкинс и Майкл Шеннон.

«Короче»

Новый фильм Александра Пэйна («На обочине», «О Шмидте») — дебют режиссера в фантастическом жанре. Речь пойдет об инновационном изобретении, позволяющем уменьшить любого желающего до микроскопических размеров с целью сокращения налогов и прочей финансовой выгоды. Главный герой Пол и его жена Одри решаются на эксперимент, но превратившись в лилипутов обнаруживают, что не могут найти друг друга в новом качестве. Главные роли сыграли Мэтт Дэймон, Кристен Уиг и Кристоф Вальц.

«Довлатов»

Отобранный в основную программу грядущего Берлинского кинофестиваля фильм Алексея Германа-младшего — история о нескольких днях из жизни Сергея Довлатова в 1972 году. Перед его отъездом в Эстонию (по итогам этой поездки был написан сборник рассказов «Компромисс») и иммиграции его друга Иосифа Бродского. Герман принципиально не стал экранизировать довлатовские анекдоты. Вместо этого фильм стал тщательной и прочувствованной реконструкцией эпохи и судеб ее главных действующих лиц.

«Первому игроку приготовиться»

С фильмом «Секретное досье», который выйдет в российский прокат в феврале, Стивен Спилберг, по всей видимости, будет претендовать на «Оскар», но мы куда больше ждем его следующего фильма. Это экранизация дебютного романа Эрнеста Кляйна — антиутопии про геймеров-эскапистов, бегущих от гибнущей вокруг планеты в мир, созданный дизайнером, влюбленным в восьмидесятые. Стоит ожидать ностальгических уколов для старших зрителей и одного из лучших визионерских развлечений года — для всех желающих.

«Гоголь. Вий»

Смонтированные в полный метр серии «Гоголя» планировалось выпускать каждый месяц, но первый фильм («Гоголь. Начало») оказался настолько успешен, что авторы удалились на окончательную доработку финального продукта. Тем более, что в данном случае речь идет о ключевом сюжете гоголевского канона.

«Красный воробей»

Американский кинематограф переживает новый виток увлечения темами, актуальными во время Холодной войны. В данном случае речь идет о шпионском триллере про противостояние российской и американской разведок и романе русской шпионки Доминики Егоровой и агента ЦРУ, благодаря которому она становится перебежчицей. В главной роли Дженнифер Лоуренс.

«Мир будущего»

Режиссерские опыты неутомимого Джеймса Франко становятся все более амбцициозными. На сей раз он замахнулся на постапокалиптическую фантастику в духе первых серий «Безумного Макса». Герой фильма — юноша, вынужденный пуститься в путешествие по радиоактивным пустошам, чтобы отыскать лекарство для больной матери. Сыграли в фильме сам Франко (разумеется), а также Люси Лью, Милла Йовович и рэперы Снуп Догг и Метод Мэн.

«Солдат»

Продолжение поставленного Дени Вильневом боевика «Убийца», повествующего о мрачной борьбе с наркотрафиком. Из актерского состава выбыла героиня прошлого фильма Эмили Блант, но Джош Бролин и Бенисио дель Торо на месте, а режиссером станет автор «Гоморры» и «Субуры» Стефано Соллима.

«Непрощенный»

Несколько одиозный российский проект — байопик Виталия Калоева, который в 2004 убил авиадиспетчера, виновного в гибели его семьи в авиакатастрофе. Постановщиком фильма стал Сарик Андреасян, не оставляющий попыток отвязаться от образа автора «добрых комедий». Но самое интересное в этом проекте — сыгравший главную роль Дмитрий Нагиев, для которого фильм стал возможностью раскрыться для зрителя с новой стороны.

«Хищник»

Ремейки классических фильмов прошлого уже давно вызывают скорее скепсис, но в данном случае за перезагрузку франшизы, начатой фильмом с Арнольдом Шварценеггером взялся блестящий сценарист и режиссер Шейн Блэк («Смертельное оружие», «Железный человек 3», «Последний бойскаут»). Сюжет будет построен вокруг обнаружившего Хищника бывшего морпеха и его сына-аутиста, умеющего разговаривать с пришельцами.

«Лицо со шрамом»

Перед этой картиной стоит сложнейшая задача переплюнуть классический одноименный фильм Брайана де Пальмы. Не факт, что молодой артист Диего Луна сможет переплюнуть сыгравшего бандита Тони Монтану Аль Пачино, но в пользу проекта говорит тот факт, что сценарий для него написали братья Коэны.

«Клубаре»

Второй фильм, сделанный творческим объединением «Газгольдер» выходит в крайне благоприятное время, когда рэп стал главным народным стилем. В ролях здесь заняты артисты объединения, а также, например, Евгений Стычкин. Про сюжет почти ничего неизвестно — речь пойдет об открытии клуба, будет криминал и, конечно, много хип-хопа.

«Ампир V»

Новый долгострой режиссера Виктора Гинзбурга — вторая часть задуманной им трилогии экранизаций романов Виктора Пелевина. Первой стал «Generation П», новый фильм расскажет о превращении молодого москвича в члена тайной вампирской организации. В главных ролях Павел Табаков и Оксимирон.

«Дом, который построил Джек»

Ну и, конечно, никак не обойтись в этом списке без нового фильма Ларса фон Триера, источником вдохновения для которого стала трамповская Америка, а героем — маньяк. В ролях Ума Турман и Мэтт Диллон, а премьера, скорее всего, состоится на одном из европейских кинофестивалей.