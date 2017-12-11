Быстрее, выше, храбрее: почему стоит идти на «Движение вверх»

У советской сборной по баскетболу появляется новый тренер — Владимир Гаранжин (Владимир Машков). Специалист с порога вносит коррективы в состав команды и тренировочный график, а после во всеуслышание заявляет, что главная цель теперь — одолеть американцев на грядущей Олимпиаде.

Однако в то, что это возможно, верит пока лишь он один.

Собственно, в итоге ему и приходится доказывать собственным подопечным, что они способны совершить спортивный подвиг.

«Движение вверх» — уже третий совместный проект телеканала «Россия» и студии Никиты Михалкова «ТриТэ»: до этого были «Легенда 17» и «Экипаж».

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Выходящая на киноэкраны страны 28 декабря картина продолжает тренд на исторические спортивные блокбастеры (тут и уже упомянутая «Легенда 17», и «Поддубный», и запланированный на следующий год «Тренер» Данилы Козловского).

В «Движении вверх» прослеживаются приятные отличия от других направленных на воспитание у зрителя патриотических чувств лент с их сюжетными дырами, невнятно непрописанными персонажами, посредственной актерской работы и техническими ляпам со звуком и картинкой. Режиссура Антона Мегердичева, выверенный и логичный сценарий Николая и Андрея Курейчика, игра Владимира Машкова --

все это делает «Движение вверх» одним из лучших отечественных фильмов уходящего 2017 года.

Лента не лакирует советскую действительность, впрочем, не делая акцент на изъянах строя — все-таки это фильм не про критику системы, а про подвиг определенных людей, которые так или иначе вынуждены были с ней сталкиваться.

Кроме того, не идеализируются и межреспубликанские отношения внутри СССР. Так, вся линия Модестаса Паулаускаса (Джеймс Тратас) строится как раз на его внутреннем конфликте: кто он в первую очередь, гордый литовец или член сборной?

В этом смысле картина «Движение вверх» объемна и лишена примитивизма и наивности.

В новом фильме «России» и «ТриТэ» заметна проведенная работа над ошибками. По сравнению с «Легендой 17», которая в большей степени концентрировалась на самих героях — местами в ущерб заявленной «спортивности», здесь гораздо больше самой игры, причем довольно эффектно преподнесенной.

Но главное достижение «Движения вверх» — это то самое чувство гордости за свою страну (пусть речь тут идет о сборной уже несуществующего государства). Оно возникает совершенно искренне, причем не только от самой истории, а еще и от осознания того факта, что ты смотришь действительно хорошее отечественное кино.

Взять хотя бы совершенно чудесную находку создателей, которые под конец вдруг словно перестают снимать фильм, превращая все в крайне кинематографичную трансляцию матча 40-летней давности.

При этом начало фильма встречает зрителя общей легкостью повествования и действительно неплохим юмором (что для нашего кино теперь редкость). Герои подкупают своей непосредственностью, незаметно перерастающей в серьезные личные драмы. Причем тон выверен настолько хорошо, что невольно начинает казаться, будто смотришь по-настоящему душевное советское кино, и это очарование сохраняется почти до самого конца.

Этому способствует, конечно же, обезоруживающе великолепная игра актеров старшего поколения — Владимира Машкова, Андрея Смолякова, Марата Башарова и Сергея Гармаша. Но важнее второе — в какой-то момент «Движение вверх» добавляет к рассказу о триумфальной победе советских спортсменов над американскими историю о том, как раз в два года (в ту пору еще реже — раз в четыре года) всех жителей планеты Земля охватывает сильнейшее чувство единения.

При всем этом создатели картины не обошли и трагический аспект тех Игр.

Та Олимпиада навсегда останется черным пятном в истории мирового спорта: тогда в результате теракта погибли 11 членов израильской сборной и один полицейский.

После трагедии представители Олимпийского комитета объявили, что каждая страна в праве отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях. Но судьбоносный матч все же состоялся. В этот момент фильм изящно собирает всех встретившихся нам по ходу дела второстепенных персонажей у экранов телевизоров, олицетворяя главную задачу Игр — хотя бы ненадолго установить мир во всем мире.

А как раз такое настроение важно ни в коем случае не растерять — даже в свете последних событий.

Ведь фильм выходит менее чем за два месяца до начала Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

И как раз сейчас — после решения Международного олимпийского комитета о запрете на участие в Играх сборной России (наши спортсмены будут выступать под флагом МОК), это чувство единения во многом подорвано.

Однако, хочется надеяться, что российские атлеты, которых все-таки допустили до Олимпиады-2018 посмотрят «Движение вверх», и этот фильм вдохновит их на такой же спортивный подвиг, который советские баскетболисты совершили в последние мгновения матча против сборной США несколько десятилетий назад.