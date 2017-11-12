«Рупор эпохи»: как Россия прощается с Задорновым

Во время закрытой церемонии прощания с Михаилом Задорновым, которая прошла сегодня в одной из подмосковных клиник, собравшимся около здания поклонникам разрешили попрощаться с артистом.

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К зданию больницы пришли около сотни человек. По информации РИА «Новости», людям пришлось ждать не менее полутора часов — представитель семьи артиста сначала сообщил присутствующим, что по желанию самого Михаила Николаевича и его семьи церемония пройдет в закрытом режиме.

По словам родных сатирика, Задорнов «иронично относился к публичности» и всегда охранял жизнь близких от «чужого назойливого вмешательства».

На официальной странице Задорнова в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение от его семьи: «Вы все знаете об ироничном отношении Михаила к публичности. Он всегда охранял свою и нашу жизнь от чужого назойливого вмешательства. Просим проявить уважение к его желанию не создавать суету вокруг его смерти», – говорится в посте.

Также родные Михаила Задорнова подчеркнули, что не давали согласия на «публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио».

Мероприятие оказалось закрытым не только для поклонников таланта и творчества Задорнова, но и для журналистов – охрана не пропускала прессу на церемонию прощания.

Церемония продолжалась почти два часа.

После того, как с артистом простились друзья и близкие, поклонникам разрешили почтить память покойного.

Открытая часть церемонии по просьбе родственников была очень скромной и заняла порядка 20 минут, сообщает ИТАР-ТАСС. Пришедшие возложили цветы к фотографии Михаила Задорнова, после чего зал был закрыт, и всех попросили покинуть территорию больничного комплекса.

«Он для меня был таким человеком, который запал в сердце. Он всегда был близко к народу, понимал проблемы, выносил их в сатирической форме, никого не обижал. Он был всенародный любимец. Такого юмора, наверное, больше ни у кого не будет. Я посчитал своим долгом прийти сюда», — сказал РИА «Новости» один из почитателей творчества Задорнова, молодой человек по имени Михаил.

Желание поклонников увидеться в последний раз с артистом было ожидаемо.

В случаях, когда речь идет о кончине личности подобного масштаба, церемонию прощания обычно проводят в ЦДЛ (Центральный дом литераторов): в апреле здесь провожали в последний путь поэта Евгения Евтушенко, в мае — журналиста и блогера Антона Носика, в июле — кинокритика Даниила Дондурея.

В отличие от преданных поклонников сатирика, пришедших к зданию больницы, представители творческого сообщества отреагировали на смерть Задорнова по-разному.

Так известный журналист Юрий Сапрыкин назвал Задорнова автором одной темы.

«Его перемолола травма от столкновения с Западом, не военного, а психологического, шок от «выезда в загранпоездку». 100 сортов колбасы, улицы моют с шампунем, в подъездах чисто и лампочки горят», — написал Сапрыкин в своей статье.

По его словам, насмешка сатирика над русской кривизной «сменяется восхищением перед русской смекалочкой — условные «американцы», фанатично следующие инструкциям и законам, на ее фоне выглядят туповатыми».

Сапрыкин также вспоминает один диалог из старого рассказа в журнале «Юность»: «Как пациент психбольницы представляет, что проходит собеседование в разведчики: «Вы владеете языком? — В совершенстве! — Будете наклеивать марки на конверты!». «Очень похоже на краткое резюме всех «геополитических изысканий» Задорнова», — пишет журналист.

На статью Сапрыкина, со своей стороны, резко отреагировал автор юмористических песен, звезда Comedy Club Семен Слепаков, выразив мнение, что журналист вряд ли понимает шутки Задорнова.

«Молодец. Во-первых, оперативно. Во-вторых, хлестко, жестко и содержательно. Без всяких там соплей. Умер? Ну, на — лови!» — написал на своей странице в Facebook Слепаков.

По его словам, «Задорнов был реально крутым сатириком». «Его концерты были событием, собиравшим у экранов всю страну и еще лет восемь назад, на сотом повторе, давали нефиговые рейтинги каналу «Рен-ТВ». Он не был пошлым. Он был остроумным. У него была крутейшая подача. Он написал огромное количество качественного материала. Он очень сильно отличался от своих коллег-юмористов, чьих имен не буду произносить всуе», — отметил актер.

Слепаков уточнил, что Задорнов критиковал США в 90-е годы, когда «Россия «страшно хотела» дружить с американцами, а они «весело… нам на голову». По мнению юмориста, «может быть, не из-за таких, как Задорнов у нас проблемы, а из-за того, что мы совсем не ценим того, что у нас появляется? Это же часть нашей культуры, как-никак. Не Гоголь, конечно, но рупор эпохи».

«Я как-то с трудом себе представляю, чтобы после смерти Джорджа Карлина в Америке вышла о нем подобная статья. Радует лишь то, что после смерти Юрия Сапрыкина вообще никакой статьи не выйдет, если он, конечно, не совершит самоподрыв в людном месте. Не дай Бог. Прошу прощения за резкость», — написал Слепаков.

Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей: одни вспомнили неудачные выступления Задорнова, другие поблагодарили Слепакова за то, что он встал на защиту сатирика.

Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. На протяжении долгого времени он лечился от онкологического заболевания. Согласно завещанию, тело Задорнова будет доставлено в Латвию, где его похоронят в могиле отца сатирика – на Яундубултском кладбище в Юрмале.

Ранее соболезнования семье Задорнова в связи с кончиной писателя выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Михаил Николаевич был талантливым писателем, мастером острого слова и мгновенной импровизации. Он обладал своей позицией, системой ценностей, очень личным взглядом на происходящее. Все это было в его книгах, рассказах, миниатюрах и монологах», — сообщается на сайте правительства России.