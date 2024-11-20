История Дня благодарения в США: кого и за что благодарят и какие традиции соблюдают День благодарения 2024: когда отмечается, история и традиции праздника в США и Канаде

День благодарения — один из главных национальных праздников США. Сегодня он известен во всем мире благодаря американскому влиянию на массовую культуру. Об истории и традициях праздника, о том, кого благодарят в этот день американцы, и где еще отмечают День благодарения — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День благодарения в США и Канаде

День благодарения — это один из важнейших праздников в Северной Америке. В США его ежегодно отмечают в четвертый четверг ноября. В 2024 году этот день выпал на 28 ноября. В Канаде же событие приходится на второй понедельник октября — в 2024 году его встречали 14 октября.

Несмотря на разницу в датах, День благодарения в обеих странах связан со схожими традициями, но при этом в каждой из них сохраняются свои исторические особенности. В США этот день — ключевое событие осени, которое сопровождается торжествами на национальном уровне. В Канаде же День благодарения носит более камерный характер и отмечается скорее по-семейному.

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В чем смысл Дня благодарения и кого благодарят

Праздник напоминает о важности выражать благодарность за помощь и поддержку в тяжелые времена, благополучие и богатый урожай. Первые переселенцы в США в этот день благодарили в первую очередь бога, а уже потом — близких и тех, кто был рядом в трудную минуту.

Сегодня религиозный смысл праздника отошел на второй план, а День благодарения стал символом единства, тепла и семейных ценностей. Этот праздник собирает родственников за одним столом. Несколько поколений одной семьи съезжаются, зачастую из разных уголков страны, чтобы повидаться и сказать друг другу «спасибо» за поддержку, участие и доброе отношение.

История праздника

Американская версия

Праздник обязан своим появлением первым английским переселенцам — пилигримам, которые в 1620 году на корабле «Мэйфлауэр» прибыли к берегам нового континента, рассказал «Газете.Ru» историк, преподаватель Горчаковского лицея МГИМО Алексей Захаров. На новом месте они стремились обрести религиозную свободу и найти лучшую жизнь. Но первая зима на землях Нового света выдалась чрезвычайно суровой: больше половины прибывших не смогли пережить ее из-за нехватки еды и неподготовленности к местным условиям.

С приходом весны выжившие заложили основу Плимутской колонии, которая стала отправной точкой для заселения Северной Америки. Но их жизни вновь оказались под угрозой из-за нехватки опыта и ресурсов. Тогда местные индейцы протянули переселенцам руку помощи: научили их охотиться и рыбачить, показали, какие культуры можно выращивать в этих условиях. Именно благодаря этим знаниям следующей осенью пилигримы собрали обильный урожай.

Вдохновленный происходящим первый губернатор Плимутской колонии Уильям Брэдфорд предложил воздать хвалу Богу за чудесное избавление от трудностей. В ноябре 1621 года колонисты устроили праздничный пир, на который пригласили около 100 представителей племени индейцев. Это событие считается первым в истории празднованием Дня благодарения.

Официальное признание праздник получил сильно позже — почти 150 лет спустя. В 1789 году президент Джордж Вашингтон издал прокламацию, в которой предложил отмечать День благодарения 26 ноября.

В конце XVIII века североамериканские колонии добились политической независимости от Британии. Начался процесс культурного обособленная. Исключительно американский праздник пришелся очень кстати, и был провозглашен Джорджем Вашингтоном в качестве государственного. Алексей Захаров историк, преподаватель Горчаковского лицея МГИМО

В октябре 1864 года, после окончания Гражданской войны, президент Авраам Линкольн объявил День благодарения национальным праздником, назначив его на последний четверг ноября. Но в 1939 году президент Франклин Рузвельт перенес праздник на предпоследний четверг ноября, чтобы продлить рождественский сезон покупок. Однако это вызвало путаницу, поэтому в 1941 году Конгресс США утвердил четвертый четверг ноября официальной датой празднования.

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Канадская версия

День благодарения в Канаде связан с английским мореплавателем Мартином Фробишером, который в 1578 году провел церемонию в благодарность богу за спасение. Его экспедиция, которая пыталась найти морской путь в Индию и Китай, закончилась трагически: часть команды погибла, но выжившие высадились на ледяных берегах Северной Америки. В честь своего спасения Фробишер и его команда провели обряд благодарения, положив начало традиции.

В начале XVII века традицию празднований заложили французские переселенцы под руководством путешественника Самюэля де Шамплена. После успешного пересечения океана и высадки в Канаде они устроили праздник под названием «Обычай хорошего настроения», чтобы выразить благодарность всевышнему за удачное путешествие. На этом празднике переселенцы также чествовали коренные народы, которые помогли им выжить в суровых зимних условиях.

Со временем праздник видоизменялся. В 1879 году День благодарения официально признали национальным праздником Канады, однако его дата не была фиксированной и варьировалась от конца октября до начала ноября. После Первой мировой войны торжество пытались объединить с Днем памяти, назначив его на 11 ноября, но это решение не получило популярности в народе. Только в 1957 году правительство Канады утвердило окончательную дату празднования — второй понедельник октября.

Традиции праздника в США

День благодарения отмечают в кругу родственников и близких друзей. Основной традицией Дня благодарения считается праздничный обед, который собирает за столом всех членов семьи. Событие связано с массовыми разъездами: миллионы американцев отправляются в гости к друг другу, на дорогах образуются пробки, а загрузка аэропортов становится максимальной.

Традиционно этот день отмечают в кругу семьи. На стол подаются обязательные праздничные блюда — фаршированная индейка с клюквенным соусом и тыквенный пирог. Но этим меню не ограничивается. Считается, что чем богаче будет стол, тем лучше пройдет следующий год. Дом украшают букетами и гирляндами из осенних листьев в красной, оранжевой и коричневой гамме. Существуют и местные, меняющиеся от штата к штату, традиции. Алексей Захаров Историк, преподаватель Горчаковского лицея МГИМО

В День благодарения существуют определенные негласные правила и запреты. Прежде всего, праздник считается семейным, поэтому приводить в дом незваных гостей не принято. Если вы хотите пригласить нового человека, с которым остальные члены семьи еще не знакомы, нужно заранее предупредить хозяев, чтобы избежать неловкости.

Также принято уважать дресс-код во время застолья. Хотя американцы обычно не слишком требовательны к одежде, спортивный костюм или вещи, не подходящие для торжественного ужина, будут восприняты как дурной тон. Приветствуются удобные, но аккуратные и уместные наряды.

В День благодарения большинство правительственных учреждений, предприятий, школ, университетов и колледжей закрыты, чтобы люди могли спокойно провести праздничных день. Для многих сотрудников это начало длинных четырехдневных выходных, поскольку после Дня благодарения некоторые компании и офисы не работают. Общественный транспорт в этот день обычно работает по сокращенному или измененному расписанию.

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В США в этот день проходят парады, самый известный из которых — парад универмага Macy's в Нью-Йорке. Торжественное шествие сопровождается гигантскими воздушными шарами, платформами, на которых выступают артисты и марширующими оркестрами. Традиция этой процессии зародилась в 1924 году и продолжается по сей день.

Еще одна яркая традиция Дня благодарения — ежегодное помилование» индейки президентом США. Она появилась в середине XX века, а официальной стала в 1989 году при президенте Джордже Буше-старшем. Индеек для церемонии отбирает Национальная федерация производителей индейки (National Turkey Federation). За несколько месяцев до события птицы проходят специальную подготовку, во время которой привыкают к шуму, свету и вниманию публики. В финальный этап отбирают двух индеек, которые отправляются в Вашингтон для участия в церемонии.

Иногда Белый дом проводит онлайн-голосования: американцам предлагают выбрать имена для птиц или проголосовать за одну из них, чтобы определить, какая станет «национальной индейкой», а какая — «вице-индейкой».

Одно из самых общественно поощряемых занятий в праздник — благотворительность, а именно раздача бесплатных обедов нуждающимся. Эта традиция направлена на то, чтобы подарить каждому ощущение праздника и подчеркнуть ценность сострадания и взаимопомощи. Нередко в таких акциях участвуют известные личности, в некоторые годы тарелки с едой раздают даже президенты США.

Частью культурной традиции стал и предпраздничный матч по американскому футболу, который проходит в четвертый четверг ноября. Многие американские семьи проводят часть Дня благодарения перед телевизором, поддерживая любимые команды и обсуждая за праздничным ужином результаты матчей.

После Дня благодарения наступает так называемая «черная пятница» — день массовых распродаж, который символизирует начало рождественского сезона покупок. Многие магазины предлагают значительные скидки, и миллионы американцев отправляются в торговые центры, чтобы подготовиться к предстоящим праздникам.

Что принято есть в День благодарения

На праздничном столе в День благодарения центральное место занимает запеченная индейка, которая стала символом праздника. Ее готовят целиком, натирая специями и травами. Часто птицу фаршируют хлебной начинкой с сельдереем, луком и орехами, чтобы придать мясу особенный вкус. Для сочности поливают специальным соусом — грейви, приготовленным из сока, выделившегося при запекании.

К индейке традиционно подают клюквенный соус, который добавляет кисло-сладкий акцент к основному блюду. Соус готовят из свежей или замороженной клюквы, которую варят с сахаром и апельсиновым соком. Иногда в рецепт добавляют корицу или имбирь для создания более насыщенного вкуса.

Традиция подавать индейку с клюквенным соусом на День благодарения связана с историей праздника. Первые переселенцы по совету индейцев использовали клюкву не только как пищу, но и как средство профилактики болезней. Хотя точных свидетельств о сочетании клюквы с индейкой на первых праздниках нет, ягодные соусы еще тогда часто подавали с мясными блюдами.

Одним из самых любимых праздничных гарниров к индейке считается сладкий картофель, или батат. Его готовят разными способами: запекают с корицей, коричневым сахаром и маршмеллоу или превращают в нежное пюре с добавлением сливочного масла и сливок. Это сладковатое блюдо прекрасно дополняет индейку и другое мясо.

Зеленая фасоль тоже занимает важное место на столе. Часто ее подают в виде запеканки, смешивая с грибным крем-супом и посыпая хрустящим жареным луком. Дополняет праздничный стол кукуруза, которая напоминает о первых урожаях поселенцев. Ее можно подавать вареной, смазанной сливочным маслом, или в виде кукурузной запеканки. В некоторых семьях даже готовят кукурузный хлеб.

Главный десерт Дня благодарения — тыквенный пирог. Его основа готовится из нежного песочного теста, а начинка — из тыквенного пюре, в которое добавляют корицу, мускатный орех и другие пряности. Этот пирог подают со взбитыми сливками или мороженым.

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