Клюква: 7 полезных свойств ягоды и возможный вред для организма Чем полезна клюква и кому не рекомендуется ее есть

Клюква — кислая, но очень полезная ягода, которая имеет множество положительных свойств, в ней много витаминов и минералов. Однако, как и с любым продуктом, при ее употреблении важно придерживаться меры и учитывать индивидуальные особенности организма. В чем польза и вред клюквы, как ее используют в народной медицине, косметологии и кулинарии, кому стоит быть с ней осторожным, «Газете.Ru» рассказала кандидат биологических наук Виктория Долгих.

Клюква: что это за ягода?

Клюква (Vaccinium macrocarpon) — это низкорослый вечнозеленый кустарник семейства вересковых. У ее ягод кисло-сладкий вкус и ярко-красный цвет. Происходит клюква из северных регионов Америки, но в дикой природе также встречается в Европе и Азии. Клюква любит влажные места: болота, торфяники, низины и свежие леса. Она была известна еще индейцам, которые использовали ее как пищу и лечебное средство.

Кстати В Северной Америке индейцы-делавары называли эту ягоду «ибими», что означает «горький плод», и верили, что она возникла из земли, пропитанной кровью людей, погибших в схватке с великанами. Английское название «cranberry» клюква получила от массачусетских колонистов и произошло от «crane berry» — «журавлиная ягода».

Исторически клюква использовалась в кулинарии и медицине, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» председатель экспертного Совета Роскачества по развитию рынка функционального питания, председатель Правления Ассоциации производителей и поставщиков функциональных продуктов питания и ингредиентов, кандидат биологических наук Виктория Долгих. В начале XIX века клюква стала популярной в Европе, а затем и в России, где ее начали использовать для приготовления различных закусок, соусов и напитков. На сегодняшний день клюква имеет широкое применение в пищевой промышленности — ее используют для производства соков, джемов, десертов и диетических пюре.

«Клюква — это одна из самых ценных дикорастущих ягод, обладающая множеством полезных свойств. Она известна как универсальный антисептик и активно используется не только в кулинарии, но и в пищевой промышленности. Это полноценный функциональный продукт с высокой пищевой ценностью и уникальными свойствами», — уточнила специалист.

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Калорийность и БЖУ клюквы

Свежая клюква — низкокалорийная ягода, что делает ее идеальным продуктом для диетического питания.

~30 ккал содержится в 100 граммах свежей клюквы

Соотношение белков, жиров и углеводов (БЖУ) в свежих ягодах такое (на 100 г):



Белки : 0,4 г;



: 0,4 г; Жиры : 0,1 г;



: 0,1 г; Углеводы: 12,1 г.

Кроме того, свежая клюква богата клетчаткой, пектиновыми веществами и органическими кислотами. Она содержит много витаминов и минералов, таких как витамин C, витамин E, витамины группы B, а также калий, магний и фосфор. Благодаря своей калорийности и высокому содержанию питательных веществ клюква считается полезной добавкой к рациону.

Сушеная клюква намного калорийнее свежих ягод — в 100 г содержится около 340 ккал. Количество белков, жиров и углеводов также отличается. Соотношение БЖУ в сушеной клюкве на 100 г выглядит следующим образом:

Белки : 0,1 г;



: 0,1 г; Жиры : 1,4 г (насыщенные жиры — 0,1 г);



: 1,4 г (насыщенные жиры — 0,1 г); Углеводы: 82 г.

7 полезных свойств клюквы

Пользу клюквы для здоровья трудно переоценить, обратила внимание Виктория Долгих. По ее словам, в составе ягод содержатся важные витамины, такие как витамин C, который укрепляет иммунную систему, а также витамины группы B (B1, B2), витамин PP и витамин K, необходимые для нормального функционирования организма.

«Клюква богата органическими кислотами, микро- и макроэлементами, флавоноидами, сахарами, пектиновыми веществами, а также дубильными и азотистыми соединениями. Эти компоненты делают клюкву не только вкусной, но и крайне полезной для здоровья», — подчеркнула кандидат биологических наук.

1. Антиоксидантные свойства

Клюква содержит мощные антиоксиданты, такие как проантоцианидины и флавоноиды, которые помогают защищать клетки организма от свободных радикалов и уменьшают риск развития различных заболеваний.

2. Поддержка сердечно-сосудистой системы

Регулярное употребление клюквы может улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы. Бензойная кислота, содержащаяся в ягодах, способствует снижению уровня холестерина и улучшает кровообращение, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вещества, содержащиеся в клюкве, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему: регулярное употребление этих ягод способствует укреплению стенок сосудов, снижению уровня холестерина в крови и предотвращению образования тромбов, что в свою очередь снижает риск инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Виктория Долгих кандидат биологических наук

3. Улучшение пищеварения

Клюква повышает аппетит и нормализует пищеварение благодаря высокому содержанию пектиновых веществ и клетчатки. Эти компоненты способствуют нормализации работы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также улучшают всасывание питательных веществ.

«Клюква улучшает аппетит и способствует лучшему пищеварению, что делает ее полезной для людей, страдающих гастритами с пониженной кислотностью желудочного сока», — обратила внимание биолог.

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4. Противовоспалительное действие

Экстракты клюквы обладают противовоспалительными свойствами, благодаря чему он применяется при лечении различных воспалительных процессов в организме. Это особенно актуально при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. Ягоды клюквы, по словам собеседницы «Газеты.Ru», обладают легким мочегонным и бактерицидным действием, что делает их полезными при пиелонефрите и инфекциях мочевыводящих путей.

5. Поддержка иммунной системы

Клюква содержит большое количество витамина C, который играет ключевую роль в укреплении иммунной системы. Регулярное употребление клюквы может помочь организму справляться с инфекциями, особенно при простудных заболеваниях.

Употребление клюквенных морсов и соков особенно полезно при простудных заболеваниях, так как эти напитки помогают поддерживать иммунитет в период эпидемий. Недавние исследования также показали, что клюквенный сок может оказывать защитное действие против коронавируса, что делает его еще более актуальным в современных условиях. Виктория Долгих кандидат биологических наук

6. Защита зубов

Клюква способствует предотвращению образования зубного налета, благодаря содержащимся в ней проантоцианидам. Эти вещества уменьшают прилипание бактерий к зубам, тем самым снижая риск развития кариеса и заболеваний десен. Однако чрезмерное употребление клюквенного сока может повредить зубную эмаль.

7. Поддержка здоровья мочевыводящих путей

Клюква часто используется для профилактики заболеваний мочевыводящих путей, таких как цистит, простатит, уретрит и другие. Благодаря своим антибактериальным свойствам она помогает предотвратить инфекцию, особенно у женщин, которые более подвержены заболеваниям такого типа, уточнила Виктория Долгих.

«Клюква известна своими мочегонными свойствами, что делает ее полезной для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Исследования показывают, что регулярное употребление клюквы может помочь снизить риск рецидивов таких инфекций», — отметила биолог.

Возможный вред клюквы

Проблемы с ЖКТ

Несмотря на множество полезных свойств, у клюквы есть некоторые противопоказания и ограничения в применении. Важно учитывать, что при чрезмерном употреблении клюквы могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как расстройства пищеварения и диарея. Это связано с высоким содержанием кислот и клетчатки в ягодах.

Люди, страдающие язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, а также гастритом с повышенной кислотностью, могут столкнуться с ухудшением состояния при регулярном употреблении этой ягоды. Кислоты, содержащиеся в клюкве, могут раздражать слизистую оболочку желудка, что может привести к болезненным ощущениям. Виктория Долгих кандидат биологических наук

Аллергия

Клюква может вызывать аллергические реакции. Поэтому перед введением ее в рацион следует обратить внимание на индивидуальную переносимость.

Разрушение зубной эмали

По словам биолога, клюквенный сок, хотя и полезен, может негативно сказываться на состоянии зубной эмали.

«Кислоты, содержащиеся в соке, могут способствовать ее разрушению, поэтому после употребления клюквы или напитков на ее основе рекомендуется тщательно прополоскать рот и, по возможности, почистить зубы. Это поможет минимизировать риск повреждения эмали и сохранить здоровье зубов», — объяснила Виктория Долгих.

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Кому не рекомендуется есть клюкву и почему

Клюква не подходит для людей с определенными заболеваниями и состояниями:

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Кислоты, содержащиеся в клюкве, могут раздражать слизистую оболочку при обострении этих заболеваний.



Кислоты, содержащиеся в клюкве, могут раздражать слизистую оболочку при обострении этих заболеваний. Проблемы с почками. Людям с хроническими заболеваниями почек следует ограничить потребление клюквы, так как она может повышать уровень мочевой кислоты.



Людям с хроническими заболеваниями почек следует ограничить потребление клюквы, так как она может повышать уровень мочевой кислоты. Аллергия. При наличии аллергии на клюкву или компоненты, входящие в ее состав, от ее употребления необходимо воздержаться.



При наличии аллергии на клюкву или компоненты, входящие в ее состав, от ее употребления необходимо воздержаться. Беременность. Будущим матерям стоит проконсультироваться с врачом перед употреблением клюквы, особенно в больших количествах, чтобы избежать возможных осложнений.

Сколько клюквы можно есть в день без вреда для здоровья

Как уже упоминалось ранее, клюква — низкокалорийный продукт (около 46 калорий на 100 г) и содержит множество витаминов и минералов. Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать разумные пределы, включая ее в рацион.

~100-150 г рекомендуемая дневная норма употребления свежих ягод клюквы

Перекусывая клюквой, следует учитывать индивидуальную переносимость, так как у некоторых людей она может вызывать раздражение желудка. При регулярном употреблении клюквы в разумных количествах можно улучшить здоровье благодаря ее антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Дневная норма потребления свежей клюквы — около 100 граммов в день, если иное не рекомендовано лечащим врачом. Это количество позволяет организму получать все необходимые витамины и минералы, не вызывая при этом нежелательных побочных эффектов. Виктория Долгих кандидат биологических наук

Где и как применяют клюкву

Клюква находит свое применение в разных областях: народной медицине, косметологии и кулинарии.

В народной медицине

Клюква часто используется для профилактики и лечения различных заболеваний. Это маленькая «чудо-ягодка» содержит большое количество витаминов, антиоксидантов и фитохимических соединений, делающих ее ценным дополнением к рациону.

Антиоксидантная защита. Клюква богата витаминами C и E, а также полифенолами, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса.

Профилактика инфекций мочевыводящих путей. Исследования показывают, что клюква может помочь предотвратить развитие инфекций мочевыводящих путей (ИМП) за счет блокировки прикрепления бактерий к стенкам мочевого пузыря.

Поддержка сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды, содержащиеся в клюкве, способствуют улучшению кровообращения и укреплению сосудов.

В косметологии

Клюква нашла применение и в косметологии благодаря своим противовоспалительным и антисептическим свойствам. «Газета.Ru» собрала три простых рецепта домашней уходовой косметики на основе этой ягоды.

Маска для лица с клюквой

Ингредиенты : 2 ст. ложки свежей клюквы, 1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка йогурта.



: 2 ст. ложки свежей клюквы, 1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка йогурта. Приготовление. Разомните клюкву, добавьте мед и йогурт. Нанесите маску на очищенное лицо на 15-20 минут, затем смойте теплой водой. Эта маска помогает увлажнить и освежить кожу, а также уменьшает воспаления.

Тоник для лица с клюквой

Ингредиенты : 200 мл воды, 100 г свежих клюкв.



: 200 мл воды, 100 г свежих клюкв. Приготовление. Клюкву отварите в воде в течение 10 минут, остудите и процедите. Используйте полученный отвар в качестве тоника для лица, протирая кожу дважды в день. Это поможет сузить поры и улучшить цвет лица.

Скраб для тела с клюквой

Ингредиенты : ½ чашки свежих ягод клюквы, ½ чашки сахара, ¼ чашки оливкового масла.



: ½ чашки свежих ягод клюквы, ½ чашки сахара, ¼ чашки оливкового масла. Приготовление. Смешайте все ингредиенты и аккуратно массируйте кожу во время душа. Клюква поможет отшелушить ороговевшие клетки кожи, а масла увлажняют и смягчают ее.

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В кулинарии

Клюква широко используется в кулинарии. Несмотря на свой кислый вкус, она идеально подходит как для десертов, так и для основных блюд.

Клюквенный соус

Ингредиенты : 200 г свежей клюквы, 100 г сахара, 200 мл воды, щепотка корицы.



: 200 г свежей клюквы, 100 г сахара, 200 мл воды, щепотка корицы. Приготовление. В кастрюле смешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 10-15 минут, пока ягоды не станут мягкими. Подавайте соус к мясным блюдам или к птице.

Пирог с клюквой и яблоками

Ингредиенты : 250 г свежей клюквы, 2 яблока, 150 г сахара, 1 ч. ложка корицы, тесто для пирога.



: 250 г свежей клюквы, 2 яблока, 150 г сахара, 1 ч. ложка корицы, тесто для пирога. Приготовление. Яблоки очистите и нарежьте, смешайте с клюквой, сахаром и корицей. Выложите начинку в тесто и выпекайте при 180°C до золотистой корочки (около 40-50 минут).

Клюквенный смузи

Ингредиенты : 100 г свежей клюквы, 1 банан, 200 мл йогурта, 1 ст. ложка меда.



: 100 г свежей клюквы, 1 банан, 200 мл йогурта, 1 ст. ложка меда. Приготовление. Все ингредиенты смешайте в блендере до получения однородной массы. Этот смузи — отличный завтрак или перекус.

По словам Виктории Долгих, употребление клюквы в разумных пределах может стать отличным способом поддержать здоровье и укрепить иммунитет, в частности в холодные месяцы, когда особенно актуальны профилактика простудных заболеваний и укрепление организма.

«Клюква особенно полезна в зимне-весенний период, когда организму требуется дополнительная поддержка. Протертая клюква и свежевыжатый клюквенный сок становятся отличными средствами для повышения иммунитета и предотвращения авитаминоза. Однако вместо сахара лучше добавлять в свежий продукт натуральный мед», — подчеркнула кандидат биологических наук.

Как правильно хранить клюкву

Правильное хранение клюквы — важный аспект для сохранения ее полезных свойств и свежести, обратила внимание Виктория Долгих.

Охлаждение. Свежую клюкву можно хранить в холодильнике. Для этого поместите ягоды в пластиковый контейнер или пакет с отверстиями для вентиляции. Температура хранения должна быть около 0°C. При таком хранении ягоды сохранят свои свойства до 2-4 недель.

Заморозка. Если вы хотите сохранить клюкву на более длительный срок, заморозьте ее в морозильной камере. Перед заморозкой помойте ягоды, дайте им обсохнуть и разложите на противне в один слой. После того как они замерзнут, можно переложить в пакет или контейнер. Замороженная клюква может храниться до года.

Сушка. Сушить клюкву можно в духовке при низкой температуре или в специальной сушилке. Сушеная клюква отлично подходит для добавления в каши, выпечку и салаты.

«Одно из уникальных свойств клюквы — высокое содержание бензойной кислоты, что позволяет хранить ее без консервантов и термической обработки на протяжении длительного времени. Это делает клюкву особенно ценным продуктом в зимний период, когда свежих ягод не хватает», — заключила биолог.