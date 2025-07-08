«Всего лишь мессенджер». Почему Telegram небезопасен для детей?

В страшных фильмах ужас подкрадывается постепенно: в безмолвии скрипит дверь, в телефоне всплывает странное сообщение, ребенок идет один в подвал, где его уже ждет нечто чудовищное. Взрослые, хоть и пугаются по-настоящему, всегда понимают – это лишь кино, и происходит только на экране. Но в нашей реальности ребенок может находиться в состоянии страха сколь угодно долго. Как объяснил член СПЧ, журналист, общественный деятель Александр Малькевич, для этого не нужно идти в кинотеатр – достаточно открыть Telegram.

Внешне мессенджер стремится казаться нейтральной платформой – просто сервис, где общаются люди всех возрастов. И популярностью Telegram, несомненно, пользуется, в том числе у детей и подростков – миллионы человек ежедневно открывают это приложение, чтобы пообщаться с друзьями, найти новые знакомства, повеселиться. Но то, что ждет внутри, порой не имеет ничего общего с безопасной средой.

Telegram давно стал прибежищем для всего, от чего взрослые должны ограждать детей. Фото свежих порезов на чьей-то руке, опубликованное с подписью «я старалась». Сообщение о продаже личной коллекции с детской порнографией за 300 рублей, которая обновляется ежедневно. Ссылки на скачивание сомнительных VPN-сервисов, которые превращают телефон в источник информации для мошенников. И все это доступно без единого возрастного фильтра, без попытки ограничить просмотр или хотя бы предупредить. Даже не говоря о том, что все это незаконно и аморально – такое не должно находиться ни на одной платформе. Но Telegram это позволяет.

Вы скажете: «Все отследить невозможно». И будете правы. К сожалению, ни одна социальная платформа не застрахована от деструктивного контента. Но ключевым показателем безопасности становится не сам факт его появления, а то, насколько быстро площадка реагирует и устраняет угрозу. И вот тут Telegram проваливает проверку. Реакции либо вовсе нет, либо она запаздывает настолько, что уже становится бессмысленной.

Пять лет – именно столько существовало сообщество под названием Terrorgram. Оно начиналось с пары чатов, но быстро превратилось в разветвленную сеть с сотнями аккаунтов и собственным медиаотделом, который выпускал методично оформленную, поэтапную пропаганду насилия. Здесь не просто высказывали ненависть – здесь обучали, вдохновляли, подталкивали к действиям. И эти действия нашли отражение за пределами онлайн-пространства.

По меньшей мере 35 преступлений – столько эпизодов, по данным расследований, прямо или косвенно связаны с сетью Terrorgram. Подготовка взрывов, вооруженные нападения, реальные жертвы. Одним из самых громких случаев стала стрельба в Братиславе в 2022 году. Подросток Юрий Крайчик открыл огонь у бара: двое были убиты, еще один человек ранен. Позже выяснилось, что он начал читать и обсуждать материалы Terrorgram с 16 лет, состоял в десятках каналов, и три года подряд погружался в эту экстремистскую среду. Три года системного, незаметного радикализма – прямо в мессенджере, который никто не остановил.

О том, как Telegram относится к модерации, давно не остается иллюзий – правила существуют, но действуют выборочно, если вообще действуют. Но что делает мессенджер, когда ему прямо указывают на очевидно опасный контент? Правильно – отказывается его удалять. По данным правоохранительных органов, из 328 тысяч выявленных деструктивных материалов платформа проигнорировала более 137 тысяч. И именно поэтому она так нравится экстремистам – тут никто не мешает.

Для тех, кто продолжает считать, что «это всего лишь мессенджер». Для наших детей интернет в целом и Telegram в частности – неотъемлемая часть жизни, потому что они выросли на этом. Я соглашусь – в том, что касается онлайн-пространства, во многом они ориентируются лучше своих родителей и даже сами могут их чему-нибудь научить. И многие из них являются далеко не глупыми ребятами. Но отсутствие жизненного опыта часто играет с ними злую шутку. Дети не всегда чувствуют границу, где заканчивается ирония и начинается манипуляция. Не распознают вовремя, когда вместо дружбы им подсовывают идеологию. Не задают лишних вопросов, когда им предлагают «прочитать кое-что интересное». Они не замечают, как постепенно оказываются внутри сообщества, где их мысли, эмоции и страхи начинают направлять. Взрослый человек, увидев список «врагов» или инструкцию по сборке самодельной бомбы, скорее всего отшатнется. Подросток – может не понять, что это всерьез, начнет читать, участвовать. Потому что для него все еще не до конца ясно, где игра, а где реальность. И именно это делает его уязвимым.

Для того, чтобы дети не сталкивались с насилием, порнографией и пропагандой террора, существуют механизмы модерации и возрастной фильтрации. Это не цензура, не ограничение свободы – это элементарная гигиена. То, что обязана обеспечивать любая платформа, если она пускает к себе миллионы несовершеннолетних. Но Telegram не делает ничего. Пять лет подряд на его серверах жили террористические сообщества, распространялись инструкции по убийствам и велась системная работа с подростками – а платформа даже не пыталась сделать вид, что ей не все равно. Поэтому больше не нужно спрашивать, где родителям искать угрозу. Она не в темном подвале, не в подворотне и не на экране кинотеатра. Она в телефоне. В мессенджере. Который никого ни от чего не защищает.

Автор: член СПЧ, журналист, общественный деятель Александр Малькевич.

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