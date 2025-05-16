Цифровой суверенитет: мечта, которая стала обязательной

Цифровой суверенитет – понятие, которое сегодня стало частью повестки каждого уважающего себя государства. Речь идет не просто о доступе к технологиям или уровне проникновения интернета, а о способности самостоятельно управлять цифровой инфраструктурой, данными и информационными потоками. Этот суверенитет становится такой же важной составляющей национальной безопасности, как границы, армия и экономика. Но остается главный вопрос: достижим ли он на практике, или это просто красивая мечта? Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Мировая картина в этом отношении крайне неоднородна. Взглянем хотя бы на Китай – страну, которая демонстрирует одну из самых жестких моделей цифрового контроля. Здесь дело не только в блокировке внешних сервисов, но и в построении полноценной автономной цифровой экосистемы: от собственных операционных систем и микропроцессоров до поисковиков, соцсетей и ИИ. Китай стратегически планирует развитие через «пятилетки», активно продвигает 5G, экспортирует цифровые технологии и развивает собственный, практически изолированный интернет. Это пример цифрового суверенитета, доведенного до максимума – с прицелом не только на защиту, но и на глобальное влияние.

На другом полюсе – Европейский союз, который делает ставку на баланс: между защитой прав человека, сохранением цифрового суверенитета и открытостью к глобальному сотрудничеству. В центре европейской модели – акцент на этику и регуляцию. ЕС продвигает GDPR (Общий регламент по защите данных) как мировой стандарт конфиденциальности, развивает проект Gaia-X – открытую европейскую облачную инфраструктуру, и ZenDiS – национальную платформу цифровой идентификации. Европа стремится к цифровой автономии, но делает это через стандарты и сотрудничество, а не изоляцию.

США традиционно выступали с позиции силы – как родина крупнейших технологических корпораций и центр глобальных цифровых инноваций. Их модель долгое время оставалась максимально либеральной: с акцентом на открытость, свободный рынок и доминирование частного сектора. Однако с усилением геополитической напряженности, особенно в отношениях с Китаем и Россией, курс меняется: ужесточаются меры кибербезопасности, вводятся экспортные ограничения на критически важные технологии, например, в сфере ИИ и полупроводников, активнее применяются санкции. В итоге США все так же пытаются формировать глобальные цифровые стандарты, но все чаще это сопровождается не только технологиями, но и политическим давлением.

На этом фоне особенно интересен путь России. Страна выстраивает свой цифровой суверенитет не в теоретических условиях, а в режиме постоянного внешнего давления. Санкции, ограничения, попытки отключить от международных платформ и сервисов – все это стало не вызовом, а стимулом для переосмысления и развития собственной цифровой политики. Импортозамещение перестало быть лозунгом и превратилось в конкретную стратегию. Развиваются отечественные облачные решения, программное обеспечение, усиливаются меры кибербезопасности, создаются национальные платформы. Цифровая трансформация охватывает все – от государственных услуг до промышленности, и уже к 2030 году Россия планирует перевести 80% отраслей на собственное ПО.

Безусловно, путь к полному цифровому суверенитету будет долгим. Для этого потребуются не только технологические решения, но и политическая воля, экономическая стабильность и широкие кооперации внутри страны. Но уже сейчас можно сказать, что Россия – один из немногих игроков, кто не просто говорит о цифровом суверенитете, а действует. И действует в условиях, где любые просчеты обходятся дорого. Именно поэтому российский опыт – это не просто попытка сохранить независимость, а пример того, как мечта о цифровом суверенитете становится реальностью вопреки внешнему давлению.

Автор — член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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