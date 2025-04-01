Необходимый ответ: для чего нужно запретить рекламу в недружественных социальных сетях?

Поскольку де-факто речь в законе идет про Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), начну свое объяснение именно с них, а именно с материнской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Дело в том, что это — не просто корпорация с «предвзятой модерацией». Это организация, которая официально разрешила призывы к насилию против российских граждан — именно за это она и была признана экстремистской. Где еще такое возможно в современном мире? И в этом случае уже нельзя прикрыться ошибками алгоритма — решение было принято вручную и осознанно. Государство, которое несет ответственность за безопасность своих граждан, не имеет права допускать финансирование всего этого «праздника» за счет рекламы, долю от которой Meta так или иначе получает.

Речь не идет о том, чтобы запретить блогерам зарабатывать или ограничить бизнес в доступе к аудитории. Наоборот — сейчас у нас появляется возможность перераспределить внимание и бюджеты в пользу отечественных площадок, которые больше не испытывают давление глобальных корпораций и могут посоревноваться друг с другом в борьбе за качество, функционал и привлекательность для аудитории и блогеров. И сами авторы напрямую влияют на этот процесс. На практике это означает, что если начать активнее работать в VK, на «Дзене», на Rutube и других российских площадках, то именно туда пойдет внимание аудитории, а соответственно все деньги и возможности.

Кто-то говорит, что новая аудитория от этого не появится. Возможно. Но ведь и не нужно гнаться за цифрами. Числовые показатели далеко не всегда коррелируют с качеством контента. Ставку необходимо делать на вовлеченность, среднее время просмотра контента, уровень продакшна и глубину работы с сообществами. Контент-мейкерам теперь будет важно быть конкурентоспособными здесь, на своих площадках. А это значит — больше вложений, выше качество, больше внимания со стороны аудитории. Такой подход не только повышает интерес, но и лучше монетизируется — без деградационного шума, которым славятся западные платформы.

Параллельно с Meta, конечно, нужно смотреть и в сторону других глобальных игроков, таких как Google и принадлежащий ему видеохостинг YouTube. Да, они пока еще не допускали себе откровенных призывов к насилию в отношении россиян, но в звание дружелюбных они явно не попадают – достаточно вспомнить многочисленные акты цензуры российских СМИ и блогеров.

Данная инициатива — это не про запреты ради запретов. Это про честную расстановку приоритетов, а именно в пользу развития отечественных платформ. Конечно, это не исключает возможности для работы иностранных площадок на территории РФ — для этого нужно лишь соблюдать законодательство. Но если платформа изначально настроена работать против нас, то у нее не должно быть возможностей зарабатывать в нашей стране.

Автор — член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.



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