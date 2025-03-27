В последние годы мы все чаще наблюдаем, как Запад использует экономические и технологические ограничения для сдерживания успехов тех стран, которые, по его мнению, представляют угрозу доминированию.

Очередной пример – недавние санкции США против китайских компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта и передовых вычислений. Формальная причина – национальная безопасность, однако на самом деле речь идет о конкурентной борьбе. Китай делает значительные успехи в области полупроводников, квантовых технологий и суперкомпьютеров, а США идет по привычному пути – вместо честной конкуренции Америка просто блокирует доступ к своим передовым технологиям, создавая искусственные барьеры.

Тот же подход мы увидели и в отношении России. Речь идет не только о санкциях, которыми некоторые страны не ограничиваются – в нашем контексте важнее то, что Запад активно формирует информационные барьеры, лишая аудиторию альтернативных точек зрения. Примеры мы все видели лично – блокируются каналы, сайты, платформы, причем не только те, которые касаются политики. Ограничения затрагивают даже нейтральный контент, если его создатели так или иначе ассоциируются с Россией. Подобное мы неоднократно наблюдали на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.

Важно понимать, что подобные шаги – это не случайные действия, а четкая политика, направленная против России. Это важно уточнить, поскольку при анализе информационного поля может сложиться впечатление, что российские власти намеренно «сгущают краски» и говорят об угрозах, которых не существует. Это не так – никто никого не пытается намеренно запугать или очернить.

Все то, что делает Запад против России – это логичные с его точки зрения механизмы контроля и ограничения, которые применяются повсеместно. И реакция России на такие шаги тоже абсолютно рациональна. Мы не только оперативно отвечаем на внешние вызовы, как это было, например, с блокировкой Meta (признана в России экстремистской и запрещена)* за легализацию призывов к насилию в отношении россиян, но и развиваем собственные альтернативы – создаем свои соцсети, поддерживаем национальные ИТ-компании, укрепляем цифровой суверенитет.

Современный мир устроен так, что информационная и технологическая независимость – это уже не просто вопрос удобства, а стратегическая необходимость. Россия, как и Китай, понимает это и действует на опережение. Поэтому любые попытки нас ограничить приводят не к стагнации, а к новым возможностям для роста и самостоятельного развития – и это не голословное утверждение, а состоявшийся факт.

Да, Запад все еще может вводить новые запреты, черные списки, закрывать доступ к технологиям, но глобальный баланс сил уже меняется. И ближайшие годы Америка увидит, насколько быстро страны, которым сегодня пытаются вставлять палки в колеса, найдут новые пути для достижения своих целей.

Автор — член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

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