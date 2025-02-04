Свобода или анархия: к чему приведет появление цензуры в TikTok

Еще недавно TikTok в США воспринимался как идеальная площадка для коротких видео. Однако затем к нему возникли претензии, касающиеся безопасности данных — дело дошло до фактической приостановки работы. Теперь запрет формально снят, но пользователи сообщают о новых правилах модерации и возможной цензуре. Член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» на ТВ-3, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич считает, что на ситуацию надо смотреть шире. По его мнению, китайский видеохостинг поставил в приоритет безопасность пользователей, в отличие от родных для американцев площадок, и этот подход более правильный.

Несмотря на то, что TikTok изначально воспринимался многими как потенциальная угроза безопасности данных, в последнее время он парадоксальным образом выглядит куда более «вменяемым» на фоне полного бардака, который творится в Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и на платформе X. Напомню — Meta решила отказаться от фактчекинга, последовав примеру соцсети Илона Маска.

Может сложиться впечатление, что в США устали от постоянных блокировок и непоследовательной модерации. Но усталость у Марка Цукерберга появилась не потому, что на проблемы указывали пользователи, а именно в тот момент, когда принципы свободы начал постулировать Дональд Трамп, победивший на выборах президента США. Тем не менее, на фоне ослабления модерации жалобы на TikTok стали выделяться из общего информационного потока. Как только бан был снят, у пользователей вспыхнули новые жалобы: одни блогеры говорят, что их контент стал подвергаться более строгой цензуре, другие недоумевают, почему за уже привычные шутки и политические комментарии теперь приходит предупреждение о нарушении правил.

Сама компания заявляет, что никаких корректировок в политику модерации не вносила, а если пользователи встречают странные ограничения, то это следствие «временной нестабильности» из-за перезапуска американских операций сервиса. При этом многие заметили, что TikTok не только чаще помечает спорные материалы, но и предупреждает, если в видео или комментариях фигурирует недостоверная информация.

История с запретом TikTok, требованием к ByteDance продать компанию в США и последующими указами Дональда Трампа показывает, как легко социальная сеть может превратиться в разменную монету в политической игре. Сегодня американские блогеры негодуют, что их посты стремительно удаляются за «неугодные» фразы, а завтра в другом уголке мира возмущаются тем, что Meta не справляется с откровенным потоком дезинформации. На фоне всей этой путаницы и постоянных скандалов TikTok, при всех возможных недостатках, дает понять, что ему важна прозрачность правил. Конечно, платформе еще предстоит доказать, что она не манипулирует контентом выборочно, но ее система фильтров, по крайней мере, демонстрирует логику: за агрессивные высказывания, рекламу насилия, личные нападки действительно наказывают, а провокационные теги чаще помечаются как нарушающие нормы.

Желание Маска и Цукерберга угодить политической конъюнктуре понять можно, однако в погоне за одобрением политиков компании забывают про тех, кто является основой их успешного бизнеса — пользователей. Вряд-ли им понравится, что претензии с их стороны игнорировались годами, а после прихода к власти Дональда Трампа ситуация «магическим» образом поменялась.

И тут я хочу озвучить свою главную мысль — кто бы сейчас ни находился «у руля», никогда нельзя сбрасывать со счетов интересы пользователей. Именно по этому принципу и работают отечественные соцсети, которые превыше всего ставят безопасность контента. Конечно, на одной только модерации далеко не уедешь — нужны и «фишки», и новые блогеры, и новые форматы взаимодействия с аудиторией. Однако в России четко понимают — прежде чем клеить обои в доме, необходимо построить стены.

Этот принцип звучит до банального просто, однако даже крупнейшие ИТ-гиганты про него забывают. Например, недавно Meta объявила об убытке в $5 млрд в четвертом квартале прошлого года. И потеряла она такое колоссальное количество денег в ходе работы подразделения Reality Labs, которое отвечает за VR-игры. И не нужно быть гением, чтобы понять — когда пользователи годами говорят о проблемах с модерацией и засилии деструктивного контента, деньги явно нужно направлять не на игры.

Вряд ли TikTok ждет безоблачное будущее: риски, связанные с политическим давлением и контролем данных, все еще высоки. Но, если судить по последним событиям, пользователи не против чуть более строгих правил, лишь бы в сети было понятно, за что приходит бан и почему те или иные темы вдруг становятся токсичными. Пока другие социальные медиа заставляют нас гадать, с каким алгоритмом мы сегодня имеем дело и будет ли он меняться раз в сутки, TikTok хотя бы демонстрирует стремление к единому стандарту безопасности. И это, безусловно, контрастирует с откровенным хаосом, в который превратились традиционные гиганты соцмедиа.

Автор — член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.