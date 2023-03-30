Торговая война между США и Китаем

За последние десятилетия экономическая мощь Китая заметно возросла. Сдвиги в КНР стали особенно заметны после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. По данным госкомстата Китая, ВВП страны в 2022 году составил 17,450 трлн долларов, согласно данным Мирового банка, ВВП США за тот же период составил 20,890 трлн долларов. Иными словами, Китай безоговорочно претендует на лидерство в мировой экономике, и этот факт не может вызывать беспокойства в Белом доме.

Причин для беспокойства несколько. США явно не хотят уступать пальму первенства в мировой экономической системе, включая роль доллара как основной резервной валюты и валюты оплаты международных контрактов. Между тем, Китай уже требует оплаты за экспорт своих товаров в юанях. Россия договорилась о расчетах с КНР и Индией в национальных валютах.

Стоит вспомнить, что китайские товары в силу своей дешевизны завоевали мировые рынки. Причем производители не стесняются копировать передовые западные образцы многих отраслей промышленности. Кто не слышал о китайских «ролексах», «картье» и других брендах? С каждым годом их качество только растет – в них работают механизмы фирмы Seiko, корпуса и браслеты, кожаные ремешки – практически европейского качества. Да и уже появляются собственные китайские бренды, например, Seagull («Чайка»), вполне конкурирующие с японскими производителями.

Но дело не только в часах. Копируется и подделываются практически все известные бренды кроссовок, солнечных очков, автозапчастей, электроники и т.д. Наиболее яркий пример – китайский «Москвич»: внешне презентабельный, дорогой, но вот насколько надежным он будет?

Копирование в сфере интеллектуальной собственности приносит китайским промышленникам дополнительный доход в 5-6 млрд долларов, несмотря на правила ВТО и национальное законодательство в данной области.

Однако грань между прямым заимствованием (пиратством) и реплицированием образцов очень тонкая. Посмотрите на все современные модели смартфонов и найдите хотя бы пару отличий во внешнем оформлении. То же самое можно сказать и про автомобили – обтекаемые «обмылки» примерно одинаковой формы (в своем классе), различие можно найти разве что в оптике. Это объяснимо – прогресс в промышленности развивается, опираясь на достижения конкурентов, а запатентованные новшества легко обойти, изменив детали.

Помимо заимствования промышленных образцов, США также раздражает недобросовестная конкуренция китайских производителей в «чувствительных сферах» экономики. В 2011 году американская корпорация Solar World и еще ряд других компаний подали в суд на китайских производителей панелей солнечных батарей, поставлявших продукцию по заниженной стоимости благодаря субсидиям правительства КНР. Ответ США не заставил себя ждать – Минторг США резко увеличил импортные пошлины на продукцию китайской солнечной энергетики с 31% до 250%.

Кроме того, Китай уже начал обходить США в сфере телекоммуникаций – ранее никому не известная китайская компания Huawei уже начинает теснить лидеров из США, включая Cisco. Это уже серьезный вызов первенству США в сфере высоких технологий. Поэтому против компании Вашингтон применил жесткие санкции, а дочь ее гендиректора, а также финансового директора фирмы посадили за решетку за нарушение санкций против Ирана (реэкспорте американской электроники двойного назначения).

Аналогичная картина складывается в сфере производства полупроводниковых чипов – микросхем памяти, процессоров и т.д. Как известно, сегодня самые современные процессоры основаны на 7-нанометровом техпроцессе (кстати, в 1997 году процессоры имели 350-нанометровый техпроцесс). Чем меньше значение техпроцесса – тем больше транзисторов может быть размещено на микросхеме. Такие процессоры производит тайваньская корпорация TSMC для таких известных производителей, как Apple, Huawei, Qualcomm. В ближайшие месяцы будут выпущены процессоры с 5- и даже 3-нанометровым техпроцессом.

Китай активно включился в эту гонку, однако в мире есть всего две страны, выпускающие оборудование для производства таких микросхем, – Нидерланды и Япония. В Японии это Canon и Nikon, в Нидерландах – ASML, и именно она за последние годы нарастила свою долю на рынке вдвое – до 62%, так как только она выпускает оборудование для фотолитографии в глубоком ультрафиолете с длиной волны 13,5 и 7 нанометров. Именно на ее оборудовании работают все известные производители чипов. А компоненты для данных машин производят около 5000 поставщиков.

Однако США препятствуют поставкам передовых технологий китайским, компаниям, опасаясь первенства Китая и военной сфере. Еще в 2018 году компания Huawei разместила у голландцев заказ на поставку ультрафиолетового сканера ASML, но под давлением Вашингтона правительство Нидерландов пока не предоставило лицензию на экспорт. Кроме того, вся продукция ASML включена в список товаров двойного назначения, и ее экспорт куда-либо жестко контролируется ЕС и США. И хотя сама фирма очень заинтересована в китайском рынке, Китай нуждается в ее продукции еще больше. К тому же пандемия COVID-19 нарушила те небольшие поставки оборудования, что существовали до сих пор.

Китай стремится наращивать собственное производство чипов, но США всячески пытаются этому помешать, охраняя свое технологическое преимущество в мире. Администрация Джо Байдена заключила соглашение с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта некоторых передовых технологий для производства микрочипов в КНР. При этом и США и Нидерланды, как и Япония, стараются не комментировать эти соглашения.

Недавно Нидерланды заявили, что планируют ввести новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в целях защиты национальной безопасности, как сообщает Reuters. Пока не ясно, сможет ли ASML обслуживать уже поставленные в Китай машины.

Ответная реакция Пекина не заставила себя ждать: МИД Китая заявил, что «Вашингтон злоупотребляет экспортным контролем, дестабилизирует глобальные цепочки производства и поставок». С этим трудно не согласиться. Ясно, откуда на рынке электронных компонентов сложился дефицит чипов, в том числе и для автомобилей.

Эта война началась не сегодня. Начиная с президентства Дональда Трампа, то есть с 2016 года, американская администрация требует от КНР сократить экспорт высокотехнологичных товаров в США, особенно, тех, что успешно конкурируют с американскими фирмами. По данным The Wall Street Journal со ссылкой на отчеты Минфина и Минторга, США собираются ввести запрет на инвестиции в передовые отрасли не только в КНР, но и вообще за рубежом, особенно если эти отрасли могут повысить военный потенциал соперников США и представлять угрозу национальной безопасности Америки.

Однако, несмотря на ограничения в области производства полупроводников, Китай уже сам способен производить чипы по технологии 13,5 нанометров, а это вполне подходит для военного производства. Кроме того, Пекин и сам в ближайшем будущем будет способен производить чипы по самым передовым технологиям.



Отмечу, что угрозу со стороны Китая США почувствовали сразу после Второй мировой войны, понимая, Пекин может со временем стать конкурентом. Еще до 1972 года США пытались блокировать развитие КНР. Для этого было установлено торговое эмбарго, были введены войска и оказана всесторонняя поддержка Тайваню, также была оказана поддержка тибетским повстанцам, пытавшимся выйти из-под контроля Пекина.

Однако объективно Китай с его огромным и быстрорастущим населением и ресурсами представлял собой выгодный рынок для Вашингтона. С развитием китайской промышленности дешевые товары из Поднебесной также стали играть важную роль в торговле между двумя странами.

В общем объеме китайского экспорта в США продукция машиностроения и электроники составляет уже 60%, а текстильные товары – 20%. США и КНР стали вторыми по объему торговыми партнерами друг для друга с объемом товарооборота более 500 млрд долларов. Китай поставляет около 40% мебели, продаваемой в Соединенных Штатах, ряд металлов, прежде всего сталь, причем нередко по заниженным ценам. А вот в экспорте США, наоборот, сырье и продукция низких переделов сейчас занимает почти 2/3. Экспорт США в КНР падает катастрофическими темпами, особенно соя и другие продукты сельского хозяйства.

Со временем эти отношения осложнились: Китай стал девальвировать юань с целью повышения привлекательности своих товаров, а также копировать зарубежные технологии.

Дешевая рабочая сила в КНР привела к массовому переносу американских производств на территорию Китая, что привело к росту безработицы в самих Штатах. Трамп сделал на этом акцент в своей предвыборной борьбе. Успешно продолжает его дело и Байден.

Но в последние годы стали заметны издержки такого сотрудничества. Поставляя в КНР технологии и получая взамен дешевые товары, американская экономика получала огромные прибыли, но с ростом экспорта из Китая высокотехнологичных товаров (Huawei – типичный пример) США получили огромный торговый дефицит, превысивший 355 млрд долларов.

За два месяца текущего года товарооборот между двумя странами сократился. Экспорт КНР в США упал на 21,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт из США – на 5%. Ясно, что потери несут потребители обеих стран.

По сути, мы имеем дело с настоящим торговой войной или с экономическим конфликтом, который вызван торговыми ограничениями одного государства (или группы стран) против другого в виде тарифных или нетарифных ограничений и ответными мерами другого государства. Однако в данном случае мы имеем еще и политический подтекст в торговом конфликте США и КНР, а именно – сдержать технологическое (а также военное) развитие конкурента.

При этом введение пошлин против экспорта из Китая еще дает и рост инфляции в США, с которой ФРС так рьяно стал бороться повышением процентных ставок.

Кому выгодна эта война и чем она закончится? Ответ очевиден – все могли бы получать самые современные и высокотехнологичные товары из Китая, если бы не имперские амбиции Вашингтона.

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