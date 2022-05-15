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Мария Дегтерева

Кому война, кому мать родна

О росте цен

Публицист
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В любой непонятной ситуации нужно покупать гречку и сахар. Так, кажется, написано где-то глубоко на подкорке у великого русского народа – иначе чем объяснить его действия в кризисные моменты?

Два месяца в соцсетях стоит вой: цены на указанные продукты взметнулись до небес. И если бы я не знала ситуацию изнутри – вероятно, тоже впала бы в панику. Но в силу рабочих обстоятельств автор этой колонки лично участвовала в проверках вместе с Росфинмониторингом – и нет! Никакого дефицита сахара и других продуктов в стране, мягко говоря, не наблюдается.

То есть все, что мы наблюдаем, – самый настоящий искусственно созданный ажиотаж! И сахар, честно говоря, не самая большая проблема.

Думаю, тот, кто как и я, побывал в магазинах бытовой техники и электроники, до сих пор ходит с несколько фраппированным видом. На некоторые товары цены взметнулись буквально в десятки раз! По рабочей, опять-таки, необходимости я погрузилась в вопрос. И что выяснила? Никакими логистическими или иными здравыми обстоятельствами такой рост цен не объяснить. То есть натурально, производитель почувствовал, что можно, – и цены задрал.

Россия неконкурентоспособна в мире ИТ. Точнее, на рынке производства «железа». Не нужно быть экономистом, чтобы понимать: импортозамещение в этой отрасли – не что иное, как «переклеивание этикеток» с made in China на made in Russia. Исключительно этим, а не чем-то иным и объясняется ценовая политика западных производителей. Рынок как-то держался на взаимных договоренностях, но прозвучали слова «санкции» и «газ» – и все. Вот вам ноутбук в восемь раз дороже, извольте брать что дали.

Что тут скажешь? Я никогда особо не обольщалась по поводу морали в мире бизнеса. Ее там еще меньше, чем в политике, хотя казалось бы. Но больше всего при такой игре смешит стремление наших «западных партнеров» сохранить лицо. Какие-то объяснения и оправдания, ссылки на российскую «агрессию», украинские флаги.

Ни «агрессия» ни Украина ни при чем. Дело в элементарной жадности и нечестной рыночной игре. На этом фоне традиционно умиляют заламывания рук наших системных либералов. Те словно всякий раз, когда на родине хоть что-то плохо, испытывают искреннюю радость. И даже айфон за 150 тысяч не смущает их.
Самое смешное, что именно они – целевая аудитория тех компаний, которые сейчас со сладострастием задирают цены буквально на все. И как их политическая позиция рифмуется в голове с этим экономическим фактом – большая загадка.

А что касается сахара – хочу сказать. Товарищи, сахару в стране хватит на всех. Не помогайте нечистым на руку производителям наживаться на вашей панике. Не неситесь с телегами по супермаркетам.

Ведь точнее не сказать: кому война, кому мать родна.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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