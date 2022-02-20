Кто все эти люди

Галина Леонидовна Юзефович, дочь известного писателя, Антон Владимирович Долин, сын популярного некогда барда, Анна Викторовна Монгайт, дочь культового журналиста. Нет, это не анонс передачи «Родился с золотой ложкой» на условном НТВ. Это сливки «не такого как все» класса; интеллектуальная наша элита.

Обласканные литературные и кинокритики, обозреватели, светские хроникеры. Люди «нашего круга», «лучшие люди страны», «совесть нации». Какие еще эпитеты я периодически слышу? Их множество.

Суть одна. Публичное пространство, имеющее отношение к формированию смыслов в нашей стране, – ничуть не менее монополизированный рынок, чем торговля нефтепродуктами. Все свои!

И если даже кто-то случайно, ненароком пробрался в эту конфессию, не будучи племянником или сватом, – готова биться об заклад: этот человек имеет определенный набор моральных, этических и политических установок из серии «шаг влево, шаг вправо от линии партии – расстрел».

О какой партии я говорю? Конечно, о либеральной. Это очень странная страта – что-то вроде советской кухонной интеллигенции, только брошенная гипнозом Воланда, не иначе, в 2022 год. Гипнозом Воланда же у нее отобрали базовые компетенции в какой бы то ни было области знаний. То есть это профессионально приличные люди. И больше, кажется, ничего.

В чем же секрет непропорциональной известности этого, как выражался один мой приятель, «узкого круга ограниченных людей»? Почему юные, неокрепшие умы тянутся к рецензиям Антона Владимировича, словно те – не компиляция соображений профессиональных кинокритиков (и это в лучшем случае)? Почему на полном серьезе смотрят передачи на канале «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и ловят каждое слова в лекциях Дмитрия Львовича Быкова, который, к слову, фактуру знает, на мой вкус, – не всегда лучше среднестатистического школьного учителя?

А все просто. Нет для офисных работников всей страны более соблазнительной, более манящей идеи, чем стать причастными к «тилихенции». То есть хоть тушкой, хоть чучелком – пролезть в социально чуждый, но чем-то незримым привлекательный круг.

Тут, конечно, прежде чем продолжить – хочется процитировать одного малоизвестного автора:

Я за войну, за интервенцию

Я за царя хоть мертвеца

Российскую интеллигенцию

Я презираю до конца.

И глядя на то, что происходит в публичном пространстве, я не могу не согласиться со стихами. Раньше, когда училась в школе еще, испытывала некоторый внутренний протест, а сейчас киваю болванчиком.

Откроешь фейсбук. Полуграмотные, политически возбужденные, к сожалению, очень активные товарищи из всех уголков нашей необъятной родины, как молитву, цитируют материалы из трех изданий от пяти авторов. Наперебой поддерживают, уличают друг друга в недостаточной светлоликости. Формируют единое на всех, очень веское мнение по всем вопросам мироздания: за кого голосовать, кого презирать, с кем не здороваться и как Богородица должна была воспитывать сына.

Господи боже, ведь мы когда-то были самой читающей страной. И как-то справлялись без Галины Леонидовны! Как-то ведь у нас родился, вырос и снимал Андрей Арсеньевич Тарковский. И зрители справлялись с просмотром и осмыслением без Антона Долина.

Ощущение, словно прилетели инопланетяне и лазером удалили национальную рефлексию. И бредут по стране изрядно порядочные и думают одну, короткую, как у Буратино, мысль. И цитируют друг друга.

И конца и края не видать.

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