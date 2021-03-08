Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в очередной раз одарил мир идеей перехода на четырехдневную рабочую неделю. А чуть раньше президент Владимир Путин подписал указ о продлении майских праздников: отдыхать моя родина будет десять дней подряд, не приходя в сознание, точнее, на работу.

В картине Меньшова «Шырли-мырли» есть такой момент: после долгих сюжетных перипетий королевский алмаз наконец-то найден, и в качестве награды вся страна летит на Канарские острова. Действие происходит в самолете, и героиня Алентовой (простая русская баба) в этот момент говорит с непередаваемой тоскою в голосе: «На хрена мне нужны эти Канары?! Я белье замочила».

Владимир Меньшов знает толк! В минутной сцене показано столкновение двух реальностей – сказочной и грубого быта. И смешит, конечно, именно контраст.

Если бы я была режиссером Меньшовым, я бы сняла продолжение картины. Начиналось бы оно так: Россия возвращается с Канарских островов. На трибуну в свете софитов выходит серьезный политический деятель и объявляет, что рабочая неделя сокращается до двухдневной. Дальше все могут начинать искать второй алмаз.

Шутки шутками, но я сейчас оглашу истину, известную каждому маркетологу, каждому пиарщику и каждому политтехнологу: ничто так не работает в реальной жизни, как сказочные паттерны. Пообещай человеку сказку – и продашь ему что угодно, от жевательной резинки до политической партии. Тысячи коучей, десятки тысяч курсов, все телевизионные рекламные ролики и глянцевая пресса заняты по сути одним – продают человеку сказку, другую жизнь и другого его.

Мы радуемся внезапным долгим выходным, будем радоваться и четырехдневной рабочей неделе, если идея Медведева будет принята. Ведь в каждом из нас сидит маленький Емеля. А точнее – едет на печи. Мы будем лежать, а в это самое время по щучьему велению станет мыться посуда, выполняться квартальный план, а может, даже само и похудеется как-нибудь!

Кстати, у братьев Стругацких в повести «Понедельник начинается в субботу» очень пожилая волшебная щука сетовала:

– Ах, турист… А я думала, опять бабка. Ведь что она со мной делает! Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь покупателю: так и так, отпусти меня к малым детушкам – хотя какие у меня там малые детушки – не детушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу, скажи только «по щучьему велению, по моему, мол, хотению». Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности… Вот поплаваешь в реке, поплаваешь – холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут как тут… – Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась.

– Ну что просить-то будешь, служивый? Только попроще чего, а то просят телевизоры какие-то, транзисторы… Один совсем обалдел: «Выполни, – говорит, – за меня годовой план на лесопилке». Года мои не те – дрова пилить…

Тут, как мы видим, авторы играют на том же самом контрасте – сталкивают реальность сказочную с бытом, с грубой земной жизнью.

И ведь что самое интересное: ровно это столкновение я и наблюдаю сегодня вокруг себя. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что план по лесопилке (по продажам, по оборотам, по чему угодно) сам по себе не выполнится, хоть ты тресни. А с другой – вот же чудо: треть месяца – выходные, да и рабочая неделя, возможно, скоро сократится, а зарплатная ведомость – вот она, извольте подписать, ничего не изменилось. То есть таки по щучьему велению русский человек обрел счастье. Как в том анекдоте про еврея, который в субботу нашел бумажник, набитый деньгами. А поднять нельзя – суббота! «Ну я помолился, и господь явил мне чудо: у всех суббота, а у меня четверг!».

И да, будучи владелицей небольшого бизнеса, я очень хорошо понимаю, за чей счет банкет. И кому придется-таки пилить дрова. Поэтому на фоне всеобщего ликования тихо и грустно бормочу голосом Алентовой из «Шырли-мырли»: на хрена мне нужны эти Канары? Я белье замочила.