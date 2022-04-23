Дигита-дигиталис и другие заклинания цифровой эпохи

Когда точно наступила Великая Цифровая Эпоха, не знает никто. Предания гласят, что пришла она то ли вслед за эпохой глобализации, то ли вместо, то ли прямо посреди нее. Да и это, впрочем, совсем даже и не точно. С собой великий Дигитал принес Дары, и теперь мы говорим по-дигитальски, общаемся по-цифровому, работаем, учимся и даже разводимся «в цифре». Да что там, бухгалтерскую отчетность тоже сдаем дигитально-кнопочным методом. Даже ругаться удобнее, моднее и дешевле стало в мессенджере, подсаливая колкую аргументацию недопустимости присутствия неограниченного контингента черных носков мужского размера в присутственных местах вроде ковра, дивана и крышки рояля яркими и выразительными смайликами с фейспалмом, бесятами и мелкобитными сковородками. В острых случаях чулочно-носочной конфронтации в ход идут содержательно окрашенные гифки и стикеры, в критических – видео и угрозы выложить всю эту маршрутную карту с носками на самый страшный суд беспощадного ютуба.

Теперь мы, взгромоздившись на дигитальные высоты, собираем луки, а не одеваемся по погоде, и приходим в магазин со списком мастхэвов, а не за сапогами и шапками на зиму, ибо родился Он – новый язык дигитала. Мы баним и френдим, а не высказываем в лицо накопленные обиды знакомым и бывшим друзьям.

Мы выучили слово «постправда» и осознали все тяготы освоения цифровой грамоты в бытовых условиях на фоне галопирующей бытовой беспомощности – так, заказать доставку продуктов в ненастный день стало намного проще двумя кликами, нежели походом на двух ногах до ближайшего продуктового. И вместе с этим – намного сложнее. Ведь проще кликнуть, чем крикнуть. Быстрее подгрузить карту и найти нужный вход в нужный подъезд или подвал, чем голосом человечьим спросить вежливо у прохожего, как пройти в магазин «Продукты». Словом, рай интровертов и антисоциальщиков. Так ли?

Мы узнали, что отношения между полами бывают не только высокие и низкие, но и… цифровые. Теперь отношения неизменно проходят путь от первого лайка до блока и попадания в самый-самый черный список забаненных навечно во всех мессенджерах и социальных сетях. Раньше можно было просто не отвечать на звонки, не здороваться при случайной встрече, изображая покер-фейс, или, на худой конец, переходить на другую сторону улицу, завидев «ту самую бывшую...». Но вот же напасть – все эти театральные действия нужно было предпринимать самым что ни на есть живым способом, не щадя ни мускула на лице (который не должен дрогнуть, завидев забаненного), ни прохожих, которых придется расталкивать на переходе, дабы быстрее добраться до правильной, «другой» стороны улицы. Проще молча блокнуть бывшую, чем бегать по магистралям с лицом древнеримской статуи в цвете и джинсах.

К слову, цифровизация изменила и стадию «конфетно-букетного периода». Так, на заре дигитализации всея Руси дать потенциальной даме сердца свой кровный номер «аськи» (был такой мессенджер в 1990-е, да и сейчас вполне себе жив в ожидании блокировки очередного ресурса) было признаком чуть ли не крупномасштабного интима. Еще сильнее на стадию знакомств и ухаживаний повлияли всякие тиндеры, баду и прочие социально-дигитальные костыли для знакомства в интернете, где будущего супруга предлагается выбрать по... галочкам да сухим фразам в анкете. Что, естественно, привело к всплеску деятельности брачных аферистов, мошенников и попросту нечистых на руку и голову людей любого гендера. Хотя, справедливости ради, многие крепкие семьи сложились в итоге именно благодаря именно этим приложениям для знакомства, за что им спасибо, конечно же.

К плюсам дигитализации нашей жизни и своеобразному переносу нашего интереса к ней же в целом в сторону листания красивых движущихся картинок можно отнести и то, что фешн-блогеры, при всех недостатках рекламы «успешного успеха», в итоге все же приучили сознательную часть народонаселения державы стремиться одеваться стильно или хотя бы аккуратно (и бюджет тут ни при чем, как мы знаем). Уже не модно выделяться квазимодовскими лохмотьями, пусть и за миллион золотых монет, эпатируя публику на общественных мероприятиях, концертах и в театрах. Кроссовок и откровенно пляжно-спортивной одежды на зрителях стало меньше, классической или даже элегантной и модной – больше. Присмотрелись. Приучились.

А еще рост цифровизации жизни, на радость ИТ-компаний, привел к буму всевозможных сетевых игрушек-стрелялок-бродилок для очень взрослых людей, впрочем, подозрительно совпадающему своей сезонностью с масштабированием пациентов с одинаковым диагнозом во всех диспансерах страны. Впрочем, небольшой уход в мир бессмертных персонажей игрушек, где можно вечно сохранять своего героя и выбирать себе сценарий «жизни», вполне полезен в виде антистресса и переключения с деловых и семейных забот на чудесную сказку.

Теперь семьи рушатся не из-за банальной измены с живой женщиной\мужчиной, а с компьютерной игрушкой по сети, в которую, как в омут страсти с головой, забрасывается (иногда и с деньгами за прокачку персонажа), как по часам, благоверный или благоверная. И правда, вроде как и не изменяют они ни с кем – это ж надо ехать куда-то, прятаться от случайно встреченных знакомых, финансово вкладываться в ухаживания хотя бы минимально, держать связь через тайные имейлы да третьи-пятые симки «специально для общения с Икс». Словом, мороки много. Проще кнопочками. Ведь это же всего лишь бездушная игра, и я могу в любой момент ее выключить, правда-правда.

«Я найду тебя по хештегу», – говорит одна знакомая другой. «Я не могу молчать», – говорит другая и публикует трудный, сложный и насыщенный рассказ о своих эмоциях в условиях тяжелых событий. И те, и другие в итоге оказываются в эдаком цифровом водовороте, куда их затягивает все сильнее и сильнее, ведь на самом-то деле цифровое общение требует гораздо больше времени, чем живое, так как барьеров в общении меньше или вовсе нет, достаточно ткнуть пальцем. В онлайне не страшно и не больно, можно кричать что угодно в слышащую все (и фиксирующее, хоть и не на пленку) страничку в интернете. Страшно сказать, в онлайне можно даже виртуально «бить», ведь ты надежно защищен от привлечения к ответственности самым верным другом дигитальщика – аватаром! И правда же, измененное сознание в круглосуточном режиме выводит у человека и новую, «цифровую», идентичность, и редко кто четко говорит себе каждый день – так, вот он я, живой, как есть, и вот мой выверенный аватар под правильным светом и в гриме. Такой вот психологический самообман получается, ибо в какой-то момент отодрать эту тщательно выпестованную «дигитальную личность» как чистовую версию себя становится все сложнее и сложнее. Жалко же, сам делал.

Произошла и дигитализация общепита, причем во многом в хорошем смысле: так, мы быстрее узнаем про интересные новые места и новые акции в них, бронируем столики или просто скроллим меню, прикидывая бюджет своего «выхода в город, выхода в люди» с обязательным публичным поеданием самой модной селедки сезона.

Детокс-каникулы теперь проводятся не только и не столько для очистки кишечника от накоплений излишне съеденных вредных продуктов питания в моментах стресса, часто длящегося годами, но и для того, чтобы… отдохнуть от этих ваших интернетов и просто послушать живых птиц в живом лесу, по которому нужно идти собственной персоной и рука при этом не будет пытаться вращать колесико мышки с целью «прокрутки» этого самого леса. Не выйдет. А пользы такого детокса – много.

А еще именно благодаря «дигиталу» мы стали приучаться фильтровать круг своего общения, защищать свое, пусть и цифровое, но все же личное пространство и нещадно банить обидчиков и тех, кому в иные времена было бы попросту отказано от дома.

Онлайн-совещания, онлайн-банкинг, онлайн-дейтинг и многое другое уже стали неотъемлемыми частями масштабного процесса цифровизации всея Руси, следствием чего, правда, регулярно случается массовый падеж серверов и кабелей высокоскоростной связи. Зато удобно.

Мы узнали о роли новых слов из трех букв – ВПНе и ТОРе, и теперь ежедневно решаем, как нам с этим жить. Проснулся, умылся, включил ВПН, поскроллил, потроллил – так теперь может выглядеть утренняя гимнастика.

Стало сложнее понять, кто или что перед тобой – цифровая личность человека, при помощи которой он хочет наладить общение, избежав ненужных формальностей, или же личина, маска, скрывающая недоброжелателя или вовсе сезонного неадеквата. Ведь без специального образования и долгого периода клинических наблюдений можно и не понять, не произошло ли реальное изменение сознания и личности у, казалось бы, совершенно знакомых людей или же мы все еще сильны духом и можем строгим голосом отправить своего аватара в чулан за ненадобностью.

А учиться жить в дигитале все-таки нужно. Ведь нас уже оцифровали.

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