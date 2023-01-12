Вахтер знает всех родителей в лицо

Марина Ярдаева написала о бессмысленной родительской гонке лучших детских поделок: сидят, всеми семьями, с привлечением родственников и даже профессионалов, пишут за детей, рисуют. Я сама слышала о случае, когда родители нанимали художников для выполнения творческого задания первоклассника.

А интернет-конкурсы детских работ? Они же давно превратились в битву социальных капиталов, при которой с сыном мамы-популярного блогера нет никакого смысла конкурировать. В городах появились проклятые школы, в которых учатся дети популярных родителей с миллионами подписчиков, там остальные дети, увидев объявление об очередном интернет-фотоконкурсе «Родные просторы», даже не берутся участвовать.

Я сама на такие призывы родителей: «Проголосуйте за фото четыре, это наша любимка сделала мишку из черенка от лопаты» – отвечаю резко. Если работа ребенка, за которого просят, плохая, так и говорю: как вам не стыдно?

Сама я очень боялась, что у нас в школе будет то же самое: гонки полепков, семейные гербарии до глубокой ночи, рисунки водной глади в лучах утреннего солнца. Но, знаете ли, обошлось. Потому что мы живем в деревне и нам друг перед другом стыдно.

Когда мой ребенок только собирался пойти в деревенскую школу, мы с мужем предполагали многие плюсы и минусы такого обучения. Но некоторые выявились лишь в процессе.

Один из таких плюсов – отсутствие родительской гонки поделок. Знаете почему? Нам друг перед другом будет стыдно, потому что мы друг друга видим постоянно.

В Химках родители 32 одноклассников могут никогда не встретиться друг с другом вне школьного собрания. Да и, даже сидя вместе за одной партой, они могут не знать, кто чей папа и кто чья мама. Так что даже если за первоклассника сдадут мозаичное панно из смальты, некому будет подойти к таким родителям и сказать: «Ну вы чего?».

Все не так в деревне. Ну могу ли я нарисовать за дочку картину, чтобы ее похвалили перед одноклассниками, а потом пойду, к примеру покупать молоко у мамы одной из ее подружек? Как на меня будут смотреть?

Мы встречаем друг друга на почте, в магазине, просто на улице. Стыдоба-то какая – так бы описала возможный конфуз моя бабушка, если бы кому-то пришло в голову нанимать художника для детского конкурса.

Так что у нас все лепят сами или с минимальной помощью родителей. Такого, как в городе, я не видела.

А вот в Лужской художественной школе встречала разное. Один мальчик, со слов дочки, божественно рисовал. «Но почему-то только дома…». И действительно: если им давали задание доделать работу дома, мальчик тот приносил чуть ли не масляные работы станкового формата. На уроках же у него ничего не получалось. Особенно он разгулялся во время удаленки: такие работы в общий чат его мама отправляла… А ребенок потом зазнался, стал изображать звезду класса, плохо себя вести, хулиганить, рвать чужие рисунки, драться… Педагоги деликатно разводили руками.

Во время изоляции вообще было много таких. 5-6-летние дети рисовали пастелью львов как из серии «Художники – детям», лепили из пластилина матрешек, которых можно было сразу отправлять на выставку народных промыслов. Учитель даже была вынуждена делать намеки, чтобы перестали уже выполнять задания за детей. Тут даже и не родительское тщеславие – это ведь, считайте, начало профессионального образования.

Так что в деревенской школе нам повезло.

Другой плюс – что учитель в маленьком классе больше может работать с каждым. Это, конечно, и без пояснений понятно, что маленький класс лучше большого: в частных дорогих школах классов по 35 детей нет. Но в первом классе мы увидели вполне конкретное преимущество, когда дети стали заниматься прописями. Сейчас, когда все болеют, в классе может быть и пять, и семь человек. Это не тридцать пять: можно каждому руку в прописях поставить. Еще у нас учитель старается записывать всем задание в дневнике. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, если никто нормально писать не может, лучше, чтобы задания вписывал учитель.

Я думаю, во всех начальных классах у нас столько же детей, сколько в классе дочкиной подружки в Петербурге. У нас, кстати, еще огромный первый класс – 12 человек! В третьем, кажется, всего четверо. Это значит, к примеру, что всех наших детей уже знают работники столовой. У меня дочка плохо ест, поэтому если у меня возникают вопросы, доедает ли она и не экономит ли деньги на обедах, я всегда могу спросить повара. Просто написать и спросить, не выливала ли моя кумушка сегодня суп.

Это, согласитесь, в случае с такими детьми огромный плюс.

У малокомплектных классов много преимуществ. И просторная рассадка в классе, и много места в спортзале. Зал-то у них такой же, как в городской школе, но на уроке прыгают 6-8 человек.

Еще важный нюанс: вахтер более или менее знает всех родителей в лицо. Наш вахтер, который сидит при входе, открывает и закрывает дверь (ее запирают на замок), отвечает на звонки домофона, точно знает, как мы выглядим и что никто больше за нашей дочкой не придет, кроме нас. Может, конечно, я себя так подбадриваю просто в столь тревожное время, но мне кажется, что такая работница школы куда эффективнее, чем охранник ЧОПа, который вообще из другого района, которому семьи этих детей никто.

А у нас у всех сотрудников школы тут же дети или родственники – конечно, они куда больше мотивированы следить за безопасностью, чем приезжающий на работу за десять станций метро непонятный охранник.

И со столовой так же. Дети поваров учатся здесь же. Я еще с садика это заметила, когда мы жили в другой деревне: откровенно воровать в деревенской столовой у детей нельзя – все же друг друга знают. Да тебя и твоих потомков всей деревней проклянут до скончания веков, если увидят, что ты продукты тащишь домой. Это очень серьезно.

У нас в столовой готовят на месте и вкусно. И много. Они ничего не съедают. Завтраки бесплатные, так проблема – чтобы дети съели все, что на отпущенную сумму можно приготовить. Обеды, судя по словам дочки, хорошие. Наш ребенок, который ест плохо, в школе всегда ходит в столовую с радостью: и вкусно, и коллектив…

Слушаю рассказы своих знакомых и подписчиков из Москвы и Петербурга: еду в школу возят порой готовую, чуть ли не полуфабрикаты, дети бегут есть сразу сотнями – несколько параллелей. Накормить хотя бы начальную школу, где есть даже 1Ж и в каждом классе по 30-35 человек – как вам задача? Они же, помимо того, что все бегут и друг друга сминают, элементарно не помещаются в столовой. В итоге завтраки по факту растягиваются до обеда. Я не раз встречала в сети рассказы родителей о том, что в школе завтраки могут быть даже после четвертого урока! После первого положено кормить детей с особенностями развития и проблемами опорно-двигательного аппарата. После второй идет, к примеру, только одна параллель, после третьего вторая, потому что там десять классов, а это больше 300 человек. После четвертого урока уже все подряд едят: одни только добрались до бесплатного общегосударственного завтрака, вторые уже пришли на обед, за который заплатили. Учителя все в мыле, походы в столовую сейчас – самое стрессовое занятие в школе. Если обедают хотя бы две параллели, это может быть до шестисот человек! Представляете?

Знаете, что еще бывает, когда столько народу и все торопятся? Много детей давятся, захлебываются, помочь особенно нечем. В моем детстве девочка из параллельного класса подавилась в столовой, вовремя не успели оказать помощь, так что ей прямо в школе уже врачи вспороли шею и вставили трахеостому. А другая девочка сунула руку в конвейер, по которому катилась на помывку грязная посуда, но ее не сразу услышали. Мы же последнее поколение советского бэби-бума, нас было много, я помню еще эти переполненные классы и столовые, где все едят, сидя друг у друга на головах.

А сейчас в школах еще больше детей! И обязательно кто-нибудь давится во время еды, кому-то одноклассники во время обеда засовывают за шиворот котлету – учителя за всем уследить не могут, это настоящая беда. Многие дети не ходят в школьные столовые, потому что не могут переносить шума и переполоха на обедах.

В этом смысле деревенская школа, конечно, имеет большое преимущество.

Их много. И гуляют они на уроках. На занятия по окружающему миру осенью ходили на улицу. Попробуйте в городе за один урок одеть и потом раздеть 35 первоклассников! А наши успевают.

Развозка тут есть, не знаю, плюс это или минус, но мы ведем ребенка до остановки рядом с домом, а там ее забирает школьный автобус. Не приходится бежать три квартала в школу.

Еще плюс: родители в деревне как-то более адекватные, что ли. Ни в садике сельском, ни в деревенской школе у нас не собирали тысячами в фонды, на подарки педагогу. И на новогодние подарки детям скидываемся скромно, тут нет тяги прямо поразить размахом. У меня у дальней родственницы в школе на сладкие подарки и призы для новогодней викторины в городе собирают по 5000 рублей. Причем все инициатива родительского комитета. У кого трое детей, хоть займи, да выложи, если не хочешь, чтобы дразнили ребенка.

Тут такого нет. Из кожи вон никто не лезет.

Очень и очень большой плюс: нет бездельниц из родительского комитета, которые вечно что-то выдумывают, собирают на подарки, предлагают поездки на моря и пр. В городе же в каждом классе есть минимум одна такая, которая заваливает родительский чат и все время выступает с инициативами. У нас, слава богу, тут некогда. Мы, например, печь два раза в день топить должны, снег каждый день чистить: не до трепа в родительском комитете.

Минусы, конечно, тоже есть. И матерятся, и выпивают уже дети, есть деклассированный контингент, который пытается устраивать свои порядки, обижать малышей. Однако я недавно говорила с женщиной, которая тоже живет в деревне, а ребенка возит за 20 км в школу в хорошем районе Новгорода. Говорит, там дети матерятся и курят, в классе 32 человека, учительница русского пишет с ошибками, почти в каждом классе есть ребенок, который по-русски вообще не говорит, и с ним никто дополнительно не занимается, есть дети, которые на уроках сидят в шапках или слушают на телефонах музыку, есть случаи, когда слабых детей или отличников «ставят на счетчик», то есть вымогают деньги.

У нас вряд может сидеть в шапке и слушать на уроке музыку ребенок. Хотя бы потому, что чем меньше класс, тем ниже вероятность, что такой ребенок попадется. Бить и вымогать деньги могут, но и родители пострадавших легко найдут родителей обидчика, и будет разборка.

По крайней мере в начальных классах у деревенской школы скорее больше плюсов, чем минусов. Потому что в этом возрасте важнее спокойная обстановка, безопасность, тесный контакт с учителем и еда по расписанию. Это полезнее, чем пребывание в толпе, еда впопыхах и занятия прописями одновременно с тремя десятками человек.

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