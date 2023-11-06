Инопланетяне бы изумились: почему евреи вызывают столь горячие чувства

Война Израиля с ХАМАС, начавшаяся после террористических атак на Израиль 7 октября, привела к резкому росту антисемитских настроений по всему миру. Во многих странах воспринимают ответные удары ЦАХАЛ по сектору Газа как несоразмерные, сочувствуя палестинцам.

Нет нужды описывать разного рода антисемитские протесты, акции и погромы. Кому интересно — можно просто войти в интернет. По-своему отличились и жители российских мусульманских регионов, особенно в Дагестане, когда толпа, якобы возбужденная вброшенными кем-то слухами о прибытии беженцев из Израиля, разгромила аэропорт Махачкалы.

Если бы за всем этим со стороны вдруг наблюдали инопланетяне, то они бы сильно изумились: почему вдруг именно евреи вызывают у некоторых столь горячие чувства? Разве остальные нации ведут себя гуманнее?

К примеру, ровно в эти же дни пакистанские власти начали массовую депортацию афганских беженцев, которые прожили на территории страны десятки лет, обратно в Афганистан. Прямо в лапы «Талибану (организация запрещена в России)».

Сколько там в процессе депортации и «теплого» приема на родине падут жертвами беспредела — бог весть. Но это никого в мире не волнует от слова «совсем». Между тем, речь идет о 1,7 млн человек, немногим меньше, чем население палестинской Газы. Ранее примерно с таким же всемирным равнодушием был встречен вынужденный исход более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха.

С арабскими странами инопланетяне, слегка погуглив, еще могли бы понять: на фоне многолетнего постоянно тлеющего конфликта с религиозным подтекстом, перемежающегося войнами, а также на фоне резко активизировавшегося в последние годы радикального исламизма предсказать резкую антиизраильскую реакцию там было нетрудно.

Но чтобы волна антисемитизма прошлась по американским университетским кампусам, где, казалось, утюгом политкорректности все уже должно было быть выглажено и выжжено напрочь?! Чтобы в разы выросло число антисемитских акций в Германии, где после Второй мировой вроде бы уже искоренили эту напасть с корнем?! Чтобы даже китайские блогеры ударились в карикатурное творчество в духе советского сатирического журнала «Крокодил», изобличая «израильскую военщину»?! Хотя, казалось бы, где Палестина и где Китай.

Все дело в том, что антисемитизм имеет глубокие исторические корни в западной культуре. В христианской культуре в целом. В какой-то степени нынешний его всплеск — это, как и всякое разжигание розни с религиозным или националистическим подтекстом, проявление архаики в борьбе против, условно, «модерна».

Началось все с утверждения, что евреи, виновные в убийстве Иисуса Христа, вечно будут за это в ответе. Обвинение в богоубийстве, например, исходит из Нового Завета от Матфея: «Кровь Его на нас и на детях наших». Это известное «проклятие крови». В Евангелии от Иоанна в некоторых местах евреи напрямую ассоциируются с тьмой и дьяволом. Эти тенденции получили дальнейшее развитие уже в Средние века.

Когда в 1095 году папа Урбан II призвал к освобождению Иерусалима, библейские образы евреев как христоубийц и дьяволов вдохновляли христианских крестоносцев. В последующие столетия евреям в Европе отказывали в гражданстве, запрещали занимать посты в правительстве и армии, исключали из большинства профессий, что выталкивало их в такие виды деятельности, как кредитование, торговля и коммерция. Что, разумеется, никак не улучшало их имидж среди простых христианских обывателей.

На произведениях искусства часто можно было видеть евреев с рогами и раздвоенными ногами, активно эксплуатировался тезис о том, что они якобы используют кровь христианских детей в ритуальных жертвоприношениях (так называемый «кровавый навет»).

Во многих частях Европы евреев заставляли носить желтые отличительные знаки. Гитлеровские нацисты в этом плане были не оригинальны.

Во Франции, Испании, Португалии и немецких княжествах евреев попросту изгоняли вон, в ряде государств их помещали в отдельные районы, те самые гетто, практику которых опять же возродили нацисты. В Италии гетто существовали, например, до 1870-х годов.

Против евреев сыграл высокий уровень выживаемости во время эпидемий чумы в Европе: это породило конспирологическую теорию о том, что именно они и отравили все колодцы Европы. На самом деле сказалась просто изоляция в гетто и определенные ритуалы чистоты. Ровно как в мусульманских странах того же времени.

Собственно, мыться толком европейские христиане научились именно в ходе крестовых походов у мусульман, но долгое время эта культура ограничивалась только высшими слоями общества, и то не всеми. Британские монархи в былые времена, к примеру, не мылись аж целую жизнь.

Прогрессивные для своего времени реформы в христианской церкви положение лишь усугубили. В 1517 году Мартин Лютер начал протестантскую Реформацию. Но ему не удалось обратить в свою веру евреев, и тогда он их возненавидел.

«Их синагоги… следует поджечь, а то, что не горит, засыпать землей, чтобы никто никогда больше не увидел из них ни камня, ни шлака». «Их дома также должны быть снесены и разрушены…. Все их молитвенники… следует отобрать у них». Так говорил реформатор Лютер.

Тезис о богоубийственном источнике антисемитизма у христиан был отвергнут только Вторым Ватиканским собором Римско-католической церкви в 1965 году, когда документ под названием Nostra Aetate («Наше время») отверг коллективную ответственность евреев за смерть Иисуса. В протестантских церквях пока обошлись без такой формальности, как и в православных, но сей тезис больше не педалируется.

Важные перемены стали происходить на фоне европейского Просвещения ХVIII века, заложившего основы светского государства. Однако в конце ХIХ века начался новый этап, связанный с развитием сионизма с одной стороны и ростом национализма в Европе повсеместно (становление национальных государств) с другой.

Широко разошелся фальсифицированный документ под названием «Протоколы сионских мудрецов», части которого первоначально появились в 1903 году в виде серии публикаций в русской прессе. В двух десятков этих «протоколов» утверждалось, что якобы они, будучи составленными участниками тайного конклава еврейских лидеров, обрисовали в общих чертах зловещий заговор евреев по управлению миром путем становления контроля над СМИ, «порчи экономики» и разжигания всяческой религиозной розни. «Протоколы» были переведены на десятки языков.

Попытки разоблачить фальсификацию были не очень успешными среди обывательских масс. Например, лондонская The Times докопалась, что на самом деле «Протоколы» были не просто вымыслом, а плагиатом, будучи «скопипастены» из французской политической сатиры Мориса Жоли 1864 года «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье». Однако было уже поздно: идеи пошли в массы.

Всякий пропагандист, включая Геббельса, отлично знает, что самым прочным и навязчивым представлением обычно бывает то, которое удается постулировать первым. Потом сколько ни опровергай — осадок все равно останется.

Традиции антисемитизма были прочны и в России. Теологические споры с иудеями велись еще самыми первыми мыслителями русского православия, начиная с митрополита Илариона и его «Слова о законе и благодати» ХI века. А первый еврейский погром случился в Киеве в 1113 году, будучи связанным с призванием на княжение Владимира Мономаха. Впрочем, до окончательного раздела Польши в конце ХVIII века это все были скорее внутрицерковные споры (типа борьбы с «ересью жидовствующих» в ХV веке) и по массовости репрессий не шли ни в какое сравнение с тем, что творилось в «образованной Европе».

Именно из Польши, которая ранее служила пристанищем гонимых евреев из Западной Европы, они попали в массовом количестве в Россию, которая до тех пор была фактически для них закрыта. Была установлена черта оседлости, ближе которой к столицам евреям селиться было запрещено. Но они могли креститься, и тогда запрет, как и все прочие запреты и ограничения, снимался.

Речь шла в том числе о приеме в учебные заведения, воинской повинности (евреев не брали в армию), поступления на госслужбу и т.д. ХIХ век стал, пожалуй, пиком развития антисемитизма в России. Этим взглядам были подвержены в том числе ведущие русские писатели и мыслители (Достоевский, Аксаков, Бакунин, многие славянофилы и народники), а также представители начавшего тогда формироваться украинского национализма.

Убийство в 1881 году Александра Второго народниками породило мощнейший новый всплеск антисемитизма: широкое распространение получила с тех пор версия вообще об «инородческом», навязанном извне характере революционного движения в России.

Это все, мол, происки евреев, да еще поляков, а также примкнувших к ним «студентишек» (которые шибко умные).

После серии еврейских погромов и резкого ужесточения антиеврейской политики вообще в эпоху Александра Третьего случилась первая мощная (именно еврейская) волна эмиграции из России — в основном в Америку. Уехали около миллиона человек. При Николае Втором антисемитизм, как и черносотенство, продолжал оставаться неотъемлемой частью государственной политики.

Во времена СССР, несмотря на официальную доктрину дружбы народов, элементы антисемитизма проявлялись в политике репрессий 1930-х годов, но ее больше в ходе кампании «борьбы с космополитизмом» в начале 50-х. В поздние советские годы, на фоне разрешения (но в ограниченных количествах, по сути, в порядке исключения) эмиграции евреев, антисемитизм уже проявлялся в более умеренных и нерегламентированных форматах. Например, «не рекомендовалось» принимать их на учебу в ряд вузов, были неформальные ограничения на продвижение по службе, при приеме в КПСС, при выезде за границу и т.д. Об этом много чего написано, еще живы и свидетели, не будем повторяться.

После распада СССР практически все эти проявления были на практике искоренены. Однако, как видим, далеко они в пыльные сундуки и углы архаики не закатились. Отчасти был реинкарнирован теперь и тезис о «внешнем влиянии». Возможно, он даже по-своему и справедлив – в том смысле, что если бы не война Израиля с ХАМАСОМ, то пыльные сундуки архаики, где лежала папочка с названием «антисемитизм», в этот раз могли бы и не вскрывать. Однако прецедент тревожный сам по себе. Как показывает история, с евреев часто лишь начинали, но только ими потом не ограничивались.

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