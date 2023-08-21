Будут ли топить суда в Черном море после краха «зерновой сделки»?

Ситуация с торговым судоходством в Черном море имеет все шансы резко обостриться уже в ближайшее время. После выхода России из «зерновой сделки» (Черноморской зерновой инициативы) 17 июля, похоже, что все теперь готовы повышать ставки.

Российское Минобороны предупредило, что корабли, направляющиеся в украинские порты, могут рассматриваться как суда, перевозящие оружие. Это подразумевает, что они могут быть остановлены и досмотрены (иногда в прессе ошибочно пишут, что Москва объявила такие суда «военными целями», но это, строго говоря, не так). Такие действия, кстати, не являются нарушением международного морского права.

В ответ Украина попыталась ударить по портовым сооружениям Новороссийска, который в том числе является сегодня важнейшим пунктом экспорта российской и казахстанской (через терминал Каспийского трубопроводного консорциума) нефти. Был также атакован дроном российский танкер (и такая атака уже является нарушением международного морского права), а Киев объявил воды вокруг российских черноморских портов «зоной военной опасности».

Следующим шагом Москвы стала остановка, а затем отказ в дальнейшем прохождении (в украинский порт) в Керченском проливе одному из коммерческих судов, на котором при досмотре обнаружили следы взрывчатых веществ, которые, возможно, ранее перевозились на этом судне на Украину. На прошлой неделе российским военными вблизи вод Турции было остановлено судно «Сукра Окан», которое шло под флагом Палау, но принадлежит турецкой судоходной компании. Судно подвергли беглому досмотру и пропустили далее в украинский порт Измаил в устье Дуная.

Действия российских военных носили прежде всего характер информационно-психологической операции, чтобы показать, что без содействия России экспорт украинского зерна через Черное море будет затруднен. И уж во всяком случае Украине не следует рассчитывать, что таким путем она сможет получать поставки вооружений.

Примечательно, что досмотр состоялся на следующий день после того, как Киев начал регистрацию торговых судов, которые выразят желание продолжать перевозки сельскохозяйственных и других грузов по тому гуманитарному коридору, который Украина объявила в одностороннем порядке. Он проходит в основном через территориальные воды стран НАТО (Румыния, Болгария, Турция) с минимальным заходом в украинские воды.

Украина вместе с союзниками, включая США и Турцию (раз страна НАТО, то и она союзница), разрабатывают альтернативные пути экспорта зерна и продовольствия. Вне зерновой сделки и без участия России. Будет расширена пропускная способность портов на Дунае и Балтике. Экспорт зерна с Украины через польские порты в июне вырос вдвое по сравнению с началом года. Идут переговоры с Литвой о переносе фитосанитарного контроля из Польши в литовские порты, чтобы ускорить транзит. В июне уже более 65% украинского зернового экспорта прошло через так называемый «Дунайский коридор», в том числе из украинских портов Рени и Измаил, а также из портов Молдавии и Румынии. Планируется организовать «зеленые коридоры» через немецкие Гамбург и Росток, голландский Роттердам, Риеку в Хорватии, Триест в Италии и словенский порт Копер. Бухарест заявил о готовности удвоить перевалочные мощности порта в Констанце до 4 млн тонн в месяц, что примерно соответствует среднемесячному объему экспорта через черноморские порты Украины в период действия зерновой сделки (правда, тогда еще порядка 40% экспорта шло другими маршрутами). Пять портов в трех странах Балтии также имеют мощности для перевалки 25 млн тонн зерна.

Проблема в том, что транзит через Европу стоит дороже на 30-45 долларов за тонну, чем через Черное море. Но тут надежды союзников на бездонную казну Брюсселя, у него просят субсидий. По Дунаю тоже дороже и сложнее: там не проходят крупнотоннажные суда с большой осадкой, только мелкие, все это тоже выльется в дополнительные расходы. Но, похоже, Украина и ее союзники готовы «идти на принцип», для чего никаких денег не жалко. Для Украины важно (в том числе в целях политического пиара) продемонстрировать, что зерновой экспорт может работать и без России, в том числе через Черное море.

Но и Москве важно показать, что по прежним черноморским маршрутам он будет как минимум усложнен. В запасе у российских военных остаются при этом такие действия, как новые удары непосредственно по портовой инфраструктуре. Уже были такие удары по портовой инфраструктуре Одессы, Измаила и другого дунайского порта Украины Рени.

Киев сразу после развала зерновой сделки пытался зондировать почву на предмет возможности военного конвоирования торговых судов. Первым кандидатом на такую роль могли бы стать корабли турецкого ВМФ. Однако пока Анкара официально желания идти на такой шаг не выказала. Очевидно, Эрдоган ждет либо результатов своей встречи с Владимиром Путиным (турецкая пресса продолжает утверждать, что она может состояться уже в августе), либо отмены этой встречи, после чего объявит о следующих шагах. В том числе касательно украинского продовольственного экспорта.

Примечательно, что информационный «проброс» на предмет возможности все-таки конвоировать торговые суды турецкими военными кораблями произошел на одном из турецких телевизионных каналов. Это случилось буквально на следующий день после публикации российским Минобороны досмотра турецкого судна (под флагом Палау). Такая вот «ответка». Косвенно это может указывать на напряженную закулисную политическую торговлю между Москвой и Анкарой.

В июле представители Секретариата ООН утверждали, что удалось якобы «добиться прорывов в некоторых из самых сложных областей» касательно зерновой инициативы. Были намеки, что ЕС может даже переподключить некое «подразделение» Россельхозбанка к системе SWIFT. Но потом случился удар ВСУ по Крымскому мосту и выход Москвы из сделки. А теперь ЕС уже не выказывает никакой готовности идти навстречу требованиям Москвы по ослаблению санкций в области грузоперевозок (продовольствия и удобрений) и платежей за агроэкспорт. Позиция европейцев выглядит даже жестче, чем Вашингтона, который на словах что-то обещает. Но именно на словах, пока никаких реальных уступок по своим требованиям в рамках Черноморской зерновой инициативы Москва не получила. Вместо этого Госдеп США просто «решительно призвал» Россию вернуться в зерновую сделку.

Очевидно, информационное давление будет нарастать, Москву станут обвинять в том, что она «провоцирует мировой голод», иллюстрируя это фото разгромленных портовых сооружений с горелым зерном. Будет также нарастать сопротивление российским тезисам о готовности заместить украинские поставки по Черному морю своими, вплоть до каких-нибудь санкций уже в аграрной сфере – и наплевать, что это приведет к еще большему росту мировых цен на продовольствие. Речь же о «принципах».

Например, американский банк JPMorgan в начале августа отключил Россельхозбанк от обслуживания. Оно, если кто не в курсе, все-таки сохранялось, пока действовала зерновая сделка, в том числе благодаря этому РСХБ отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие.

В этом году ожидается еще и снижение экспортного потенциала Украины. Например, только в части поставок пшеницы, наиболее востребованной в развивающихся странах, на 37,5%, до 10,5 миллиона тонн. Зато благодаря неплохому урожаю, а также нераспроданным остаткам с прошлого года российский экспорт имеет потенциал приблизиться к рекорду прошедшего сельскохозяйственного года в более чем 60 млн тонн. Были планы даже задействовать на экспорт порты Мариуполя и Бердянска. На Азовско-Черноморский бассейн приходится до 90% экспорта аграрной продукции России морем. Причем более половины экспорта агропродукции в целом и почти 70% экспорта пшеницы идет через три порта: Новороссийск, порт Кавказ и Ростов-на-Дону.

С точки зрения портовой инфраструктуры в России альтернативы черноморскому маршруту нет. Ни на Балтике, ни на Каспии. Поэтому по-своему логично, что Киев теперь сделает ставку на резкое усиление военных рисков для судоходства в Черном море, чтобы и отомстить Москве за срыв зерновой сделки, и сократить ее конкурентные преимущества, задрав в такой обстановке цены на фрахт и страхование грузов (пока, впрочем, ни выход России из зерновой сделки, ни действия Украины цены не подняли, они и так находятся на высоком уровне с весны прошлого года).

Одновременно – «из принципа» – Украина будет стараться отправлять суда по Черному морю, игнорируя угрозы Москвы. Первое после 17 июля судно вышло из порта Одессы как раз по «временному коридору», открытому Украиной. Это был контейнеровоз «Йозеф Шульте» под флагом Гонконга, то есть это китайское судно. Оно благополучно вошло в Босфор. Правда, этому предшествовало письмо посольства КНР в Москве пропустить судно. Так что все непросто в Черном море.

На этом фоне бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис (с самого начала военного конфликта он придерживается «ястребиных» позиций) предрекает уже чуть ли не морскую войну России с НАТО в Черном море.

«Если Россия начнет захватывать суда или попытается их припугнуть, я думаю, что НАТО, скорее всего, отреагирует, поддержав гуманитарный коридор для судоходства», – заявляет Ставридис. Он призывает организовать конвоирование торговых судов, следующих из и в украинские порты как на море, так и с помощью авиации.

Сравнительно недавно исторический опыт «тотальной морской войны» уже был, не надо даже опускаться в историю Второй мировой войны. В частности, во время ирано-иракской войны, длившейся восемь лет в 1980-х годах, обеими воюющими сторонами была развязана так называемая «танкерная война», когда обе стороны атаковали танкеры, направлявшиеся к портам противника, в том числе принадлежавшие странам НАТО. Однако нефтяную торговлю это не остановило, даже страховки продолжали выписывать, просто они стали стоить дороже. НАТО тогда не вмешалось (Запад во главе с США в основном тогда поддерживал Ирак), несмотря на довольно многочисленные инциденты. Можем повторить?

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