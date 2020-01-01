Захотели и убили

Весь Ближний Восток стоит на ушах. Иран, а также прочие мусульмане-шииты привычно проклинают «большого сатану» Америку. Иранское руководство грозит «справедливым возмездием».

По приказу Трампа американцы убили, по сути, второго человека в Иране, генерала Касема Сулеймани, главу спецподразделения «Кудс» Стражей Исламской революции. Вместе с ним были убиты несколько начальников шиитского ополчения Ирака. Накануне (под Новый год) проиранские исламисты предприняли попытку штурма посольства США в Багдаде. В Вашингтоне связывают эту атаку именно с Сулеймани. Который стоит также за целым рядом атак против американцев и американских военных объектов. На нем кровь, как утверждает Пентагон, десятков граждан США (еще начиная с первой войны в Ираке), не считая граждан других стран. Он, как и все подразделение «Кудс», в процессе утверждения «субъектности» Ирана на большом Ближнем Востоке был объявлен в Америке террористом и находился под санкциями. Собственно, «прилетело» ему (беспилотник со смертоносным грузом), по американским меркам, поделом.

Но есть нюанс. Это, как его, международное право. Которое даже у нас часто употребляют с определением «так называемое», но о котором вспоминают, когда кто-то делает не так, как нам нравится, но поделать мы с этим ничего не можем.

Сулеймани был официальным лицом суверенного государства-члена ООН. И чтобы вот так вот взять и «завалить» без суда, как последнего бандита, по факту антиамериканских деяний — такого давненько не было в мировой политике. Но «америкосы» взяли и убили генерала, важного (хотя и сложного, он вел свою игру) союзника России в Сирии. Который, говорят, сыграл чуть ли не решающую роль в том, чтобы «уговорить» Путина вмешаться в сирийскую гражданскую войну на стороне Асада. (Что, думаю, преувеличение).

«Суверенного» генерала «замочили», как до того «замочили» ряд знатных террористов, начиная с Усамы бен Ладена. Или как мы поступили с Дудаевым. Америка сделала это, не утруждая себя обращением в Совет Безопасности ООН с жалобой на захват посольства, как задним числом советовала Мария Захарова. Потому что: а) всем известна цена обращения в СБ ООН и беспомощность данной организации, б) Америка просто-напросто может себе такое позволить. К тому же Трамп отлично помнит, чем кончилось для бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон нападение на посольство США в Бенгази, когда был убит американский посол. Поражением на президентских выборах. И, в общем, люди типа Сулеймани не очень боятся обращения в ООН. Они понимают только силу.

Ссылки на так называемое «международное право» не лишены лукавства. Но и зависти. Мол, quod licet Jovi, non licet bovi, — это ясен пень, как говорится. Но многим тоже так хочется. Потому что «международное право» иногда имеет некоторую пользу в дипломатических спорах, однако все прекрасно понимают, что оно чаще «прогибается» перед правом сильного.

Если бы наши политики в 2014 году «могли бы себе позволить» в нынешнем американском смысле послать аналогичный «горячий привет», скажем, украинским «ультра» типа Турчинова или даже Авакова, разве не послали бы?

И проект «Новороссия» подкрепили бы более мощными аргументами. И вообще не позволили бы в соседней стране устанавливать столь враждебный Москве режим. Если бы могли.

С другой стороны, если бы в том же 2014 году после не вполне, мягко говоря, легитимного свержения Януковича в Москве перевесило бы раболепное преклонение перед «международным правом» в его американской трактовке (а трактовка у него, заметим, всякий раз субъективная), то Крым не только остался бы украинским, но и подвергался бы сейчас усиленной украинизации. Договор об аренде Севастополя под Черноморский флот был бы расторгнут. Экс-база ВМС РФ осваивалась бы уже другими «дядями», а сама Украина была бы уже в НАТО. Вместе с Грузией.

Так что дискуссии о международном праве хорошо подкреплять солидным военным потенциалом, а еще лучше небрежно помахивать большой «ядерной дубиной». Тогда разговор получается более конструктивный.

Однако ж, quod licet Jovi, non licet bovi — это сейчас в основном про Америку. Нам же будут выговаривать за то, что, мол, некрасиво «мочить» прямо в ухоженном германском зоопарке отморозка из Панкисского ущелья по имени Хангошвили, на котором крови граждан РФ немногим меньше, чем на Сулеймани — крови американской.

К тому же мы ведь обещали Трампу «выдавить» проиранские подразделения из Сирии подальше от Израиля. Теперь за нас выполняют часть наших же обещаний. Причем после того, как предупредили Москву по линии спецслужб о готовящихся терактах в самой России. До всего, понимаешь, этой Америке есть дело. И доходят руки.

На всем Ближнем Востоке поднялся страшный, извините, кипиш. Одни (как Израиль) боятся, что проиранские исламисты типа «Хезболлы» (еще один наш союзник в Сирии) начнут швыряться ракетами. Другие опасаются выходок Тегерана и активизации его ядерной программы (хотя если активизируются, то получат еще один американский военный удар, и в Тегеране прекрасно это понимают). Сама Америка насторожилась на предмет персидских кибератак. Сунниты вроде того же ИГ (запрещена в РФ), со своей стороны, страшно воодушевились: генерал Сулеймани был их большой враг.

Однако несмотря на проклятия со стороны шиитов всех мастей и иранских аятолл в адрес Америки, возмущение это ничем серьезным не кончится. Утрутся. Плетью обуха не перешибешь. И хоронить «американский гегемонизм» по всему миру, как минимум, преждевременно.

Америку Трампа клянут в той же Европе (но просят при этом держать над ней за американские деньги в основном зонтик НАТО), как и по всему миру, за то, что она пренебрегает международными альянсами и действует эгоистично. Это так. Потому что она просто-напросто может себе это позволить. И позволяет. Зная, что без нее, по большому счету, в мире все равно сегодня ни одна серьезная проблема решена быть не может.

Америка вышла из Парижского договора о климате? Да. Но американские экологические стандарты строже, чем во многих странах-подписантах. В Америке огромный госдолг — уже около 22 трлн долларов. И что? Есть масса серьезных экономистов, которые утверждают, что это не имеет вообще никакого практического значения в обозримом будущем. Накануне Нового года прочел в одном государственном СМИ очередную страшилку про то, что «рухнет» доллар. Уж сколько раз его хоронили, а он все никак. И даже растущий Китай по-прежнему держит сотни миллиардов именно в американских долговых бумагах. И страшно испугался, едва только из Белого дома (даже не всерьез) пригрозили выгнать китайские компании с американского фондового рынка.

Пекин нехотя, но «прогнулся» под давлением настырного Трампа, пошел на уступки в торговой войне, боясь потерять доступ к американскому рынку и, главное, к американским технологиям, которые он научился не только копировать посредством шпионажа, но и развивать дальше.

Именно Америка навязала сегодня всему миру свои правила игры на финансовых рынках. Ее односторонним (в обход того самого «международного права») санкциям следуют, как зайчики, все, кто не хочет стать мировым изгоем. Она тратит на военные цели больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. И порой использует эту военную силу, как слон в посудной лавке. Разгромив Ирак, силами НАТО превратив процветавшую при Каддафи Ливию в сплошное failed state, породив своим руками движение «Талибан» (запрещен в РФ) в Афганистане и уже упоминавшийся ИГ (надо непременно указать, что оно запрещено в РФ, это снимает порчу) в Ираке. Однако, за некоторыми исключения типа «11 сентября», все порожденные этим проблемы легли в основном на плечи «аборигенов» и на ту же Европу. Что касается «11 сентября», Америка извлекла целый ряд уроков, преобразовав свое государство в технологически оснащенного Большого брата, переделав всю мировую финансовую систему по своим правилам, в том числе начав борьбу с неугодными ей офшорами.

Кроме того, многие стали осознавать, что ТАКОЙ мир без кураторства со стороны «мирового жандарма» может стать еще хуже или попадет под нового «жандарма» (типа Пекина), по сравнению с которым дядя Сэм покажется деликатнейшим милашкой.

Америка остается лидером в создании новейших технологий в самых разных отраслях и сферах жизни. Ее совокупные расходы на науку и изобретения превышают 500 млрд долларов в год, причем из них только треть — государственные (2-е место в мире по величине затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя — около 360 тыс. долларов). Китай догоняет (более 450 млрд, 8-е место в мире по величине затрат в расчете на одного исследователя — более 260 тыс. долларов). Более того, Китай обогнал США по числу поданных заявок на патенты (1,4 млн в 2018 году против 606 тыс. у США и 36,8 тыс. у России). Однако по числу поданных заявок на международные патенты (по итогам 2018 года) США по-прежнему на первом месте: 56,14 тыс., против 53,34 тыс. у Китая и 49,7 тыс. у Японии. Для сравнения, у России лишь около 970 штук, и это красноречивая цифра. Из действующих на октябрь 2019 года в мире 14 млн патентов у США было 3,1 млн, у Китая 2,4 млн, у Японии 2,1 млн.

Америка безоговорочно лидирует в медицинских и биотехнологических разработках, ей принадлежит почти половина всего медицинского и фармацевтического рынка мира. Ее образ жизни, формы потребления или развлечения прямо или косвенно используют для подражания в том числе в странах, которые ее ненавидят. Ежегодно именно в Америку, а не в Китай стремятся легально или нелегально десятки тысяч иммигрантов.

По абсолютным размерам ВВП США по-прежнему удерживают первое место в мире, его размер по итогам 2019 года превысил 21 трлн долларов (20% мирового ВВП), более пятой части компаний рейтинга «Fortune Global 500» — американские. Китай догоняет и тут, а по паритету покупательной способности уже обогнал Америку (номинальный ВВП 13,3 трлн, по ППС 25,27 трлн). Кстати, по этим же критериям оценки Всемирного банка Россия находится сейчас на 11-м месте: номинальный ВВП 1,63 трлн, ВВП по ППС 4,21 трлн (шестое место после Германии по ВВП по ППС).

Америка продолжает оставаться «миссионерской страной», пытаясь переделать мир под себя и по своему разумению. Это у нее, видимо, от отцов-основателей, сплошь масонов. Как пытались нести «миссию» конкистадоры в Южную Америку, католические проповедники — вообще на новые земли. Как пытались переделать мир советские большевики. Переделать, не считаясь подчас с местными «особенностями». Обижаясь и наказывая, когда мир сопротивляется: мол, как так, ведь внутри самой Америки все работает отлично и людям живется в целом неплохо, сытнее и намного свободнее, чем в большинстве стран мира. Америка даже часть Китая переделала под себя. Тайвань называется.

Китай не стремится нести свою «миссию» и навязать остальному миру какую-то определенную модель. Он использует остальной мир в чисто утилитарных целях для себя самого, принимая местные «особенности», покуда они не мешают китайским целям. Что, конечно, комфортнее для местных элит: их не учат «правильно» жить и даже делятся с ними «бонусами».

На фоне не всегда «деликатного» поведения США задачу свергнуть их «гегемонизм» декларируют многие страны, не отдавая себе отчет в том, в каком мире мы можем оказаться, если в нем не будет никакого «мирового жандарма» или будет другой, но еще менее деликатный.

Только не надо смешить разговорами про международное право и «конструктивную роль ООН». Свергнуть и даже размыть существенно это доминирование пока не получается ни у кого. Еще ни одной стране мира не удалось добиться успешного развития, находясь в ссоре с Америкой. Получается разве что мелко гадить с не всегда очевидной для себя пользой. Тогда как с Америкой лучше все же договориться.

Многие утверждают, что это невозможно, хотя, скорее всего, они имеют при этом в виду, что невозможно договориться с выгодой для них лично, а вовсе не для их страны в целом. Однако реальность такова, что с Китаем будет труднее договориться во всех смыслах. И апеллировать там к «международному праву», когда что-то пойдет не в угоду Пекину, будет еще смешнее. Просто пока признать это не решаются. Но рано или поздно признают.