Экономика секты Дневного и Ночного Надзора

Я иногда смотрю телевизор. Увы. И слушаю радио. Дважды увы. Человек несовершенен и склонен к непотребствам. А с точки зрения прогрессивной общественности, смотреть телевизор – это «страшное фи». Но отчасти, надеюсь, меня извиняет то, что я смотрю в основном кабельные каналы. Например, спортивные. И, например, информационные. Даже, бывает, на иностранном языке. Ну, скажем, чтобы «знать врага в лицо» (такое оправдание подойдет?).

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И вот смотрит человек канал и вдруг на пустом экране – плашка. Текст довольно длинный. Мол, этот канал зарегистрирован Федеральная службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации номер такой-то от такого-то числа. Секунд пять, может, даже десять, это «клеймо» висит на экране. И так много раз в день. Или во время спортивного репортажа на спортивном кабельном канале такой же примерно текст (но, разумеется, называется другой номер свидетельства о регистрации и другое число) произносит скороговоркой спортивный комментатор. Чем-то это напоминает порядки в тюрьме или колонии-поселении. Вызывает там зека гражданин начальник, и он должен доложить по форме: мол, фамилия такая-то, статья такая-то.

Давно меня беспокоит простой обывательский вопрос: а за каким, собственно, хреном мне это все время вдалбливают в голову? Мне это зачем надо знать? Эти номера лицензий с дробями или без, напоминание этого священного названия Роскомнадзора? Ну зарегистрировались – и слава богу. Почему об этом надо по десять раз на дню напоминать? Уж лучше бы женские прокладки рекламировали что ли. Или еще какую ерунду. И то было бы не так навязчиво.

И еще. Вся вот эта лабуда из серии «кто чей холоп» и «какой зек по какой статье сидит» - она стоит конкретных денег. Миллионы и миллиарды.

Которые никто никогда не считает, не считал и не собирается. И это многое говорит о том, как устроена в стране экономика, если на все эти заклинания тратятся, на самом деле, не секунды, а в совокупности – часы эфирного времени. Которое могло бы потенциально быть временем рекламным и приносить пользу в виде, скажем, налоговых отчислений с такой рекламы. Или от продажи рекламируемых товаров.

То же самое касается бесконечных напоминаний мне о том, что такую передачу можно смотреть или слушать по радио людям возраста 0+, такую-то – 6+ или 12+ и так далее. Проделана и продолжает делаться огромная маркировочная работа. Покажите после этого хотя бы одного человека в стране – реального, одного хотя бы! — который, завидев предупреждение 6+, оттащил бы по команде от экрана своего пятилетнего ребенка. Хотя бы одного из 142 миллионов или сколько нас тут осталось. Ни в одной стране мира я не видел такого доведенного до маразма и абсурда «маркировочного мракобесия» в таких масштабах и объемах. Притом, что везде есть и регистрации, и какие-то возрастные ограничения. Но последние, скажем, публикуются в основном касательно кинематографической продукции и являются скорее советами родителям, на какие фильмы им идти с детьми, а на какие нет.

И нигде зрителю и слушателю не вдалбливают в мозг информацию о каких-то лицензиях и времени регистрации телеканала. Потому что зрителю это зачем? Зачем ему эта «ярмарка тщеславия» бюрократии и фетишизм «лицензированного сознания»?

Можно еще в процессе показа фильмов в кино раз в полчаса прерывать показ и напоминать номер прокатного удостоверения. Недоработочка пока. Исправят?

Или из той же серии. «ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации». Это непременное и обязательное «титулование» ИГИЛ и им подобных (террористических организаций, запрещенных в Российской Федерации), за отсутствие которого СМИ могут оштрафовать, а если будет упорствовать, то и закрыть к едреней фене. Но что это добавляет к знаниям о террористах-исламистах? Как делает борьбу с ними более эффективной? Как именно препятствует вербовке новых членов? Притом, что, заметим, у нас есть закон, карающий за пропаганду терроризма и тем более вербовку. Как же в других-то странах обходятся в борьбе с террором без этих ритуальных заклинаний, на которые, еще раз напомним, тратятся в совокупности часы эфирного времени и квадратные километры печатной продукции? Которые стоят денег. И больших.

По сему случаю есть один «бизнес-кейс». Одна из ведущих американских авиакомпаний (это было уже довольно много лет назад), по предложению одного из своих менеджеров решила класть в салаты, которые подают пассажирам на борту, вместо трех оливок одну.

Знаете, какая получилась экономия? Хотя «пропажу» двух оливок никто не заметил. Примерно 20 миллионов долларов за год. Экономика больших цифр, как говорится. Наши некоторые авиакомпании просекли сей момент и берут теперь на работу только тощих и мало весящих стюардесс.

Медийная экономика тоже – больших цифр. Особенно была до того, пока туда не начали лезть люди с гаечными ключами, чтобы что-нибудь еще закрутить. Например, запретить рекламу на платных кабельных каналах. Что было сделано под приговоры, напомню, об удобстве и благе зрителей, которые, мол, и так платят за подписку, а тут еще им и реклама, их, бедных, раздражающая. Пусть лучше сморят заставки про Федеральную службу по надзору… и занудные промо-ролики.

Между тем, к примеру, на федеральных каналах цена десятисекундного упоминания бренда с заставкой и показом логотипа начинается от примерно 1,5 млн рублей. Короткое устное объявление и выражение благодарности спонсору, тем более с показом бренда может стоить и 2, и 5 млн, и много выше. Расценки на даже 5-10 секундную рекламу могут доходить до нескольких десятков миллионов рублей. Теперь умножьте весь этот бюрократический информационный мусор, не несущий никакой смысловой нагрузки, на время, число кабельных каналов (хотя там потенциально реклама была бы намного дешевле, но и каналов таких больше), упущенную выгоду от рекламы и т.д.

Это десятки миллионов рублей, вынутых из отдельной сферы экономики. Которые можно было бы с большей пользой потратить, скажем, на лечение больных детей, которым собирают деньги по СМС на том же телевидении в стране с как бы бесплатной медициной. А на «сэкономленные» от присказки-заклинания средства про нечто «запрещенное в Российской Федерации» можно было бы потратить на проведение канализации в те населенные пункты, где ее в ХХI веке по-прежнему нет. Или хотя бы в школы (таких в стране не менее 20%).

Все это происходит по причине давно восторжествовавшего в нашей стране культа бюрократической бумажки, лицензии, разрешения, регистрации и пр. Это породило в буквальном смысле замордованное общественное сознание. И, соответственно, замордованную бюрократией экономику.

О каких новейших технологиях можно говорить там, где все обставлено «красными флажками» регуляторов и вменена обязанность, в том числе всяким шибко умным «криейторам», произносить регулярные молитвы во славу касты неприкасаемых чиновников? О какой цифровой экономике можно всерьез вести речь, если над всем царит культ Бумажного Носителя?

Если и отчитаются о внедрении этой цифровой экономики, то именно по части того, сколько там расплодится всяких регистрационных усилий и никому не нужных «разрешительно-получательно-контролирующих» функций. Будет примерно, как с «электронными дневниками» школьника и прочей школьной учетно-отчетной волокитой, которая превратила труд российского школьного учителя в настоящий бюрократический ад. Ему уже некогда учить детей и самосовершенствоваться. Он бесконечно пишет отчеты и заполняет всякие как электронные, так и бумажные формы.

Также в свое время снятие запретов на свободное владение ксероксами в нашей стране (а я помню времена, когда их «охраняло» КГБ и вело учет каждого) привело лишь к кратному увеличению бумажного оборота.

Если вся эта регистрационно-разрешительная волокита и приводит к какому-то увеличению ВВП, то, может, ну его в пень такой рост ВВП? Какова его практическая польза для человека? На самом деле, все наоборот – никакой ВВП в условиях такого кафкианства расти не будет.

Или вот зачем, к примеру, нужны миграционные карточки при въезде в страну туристов и деловых людей? Многие миллионы карточек. Все развитые страны давно от этого уже отказались. Там, где это было. Перешли на электронный учет миграционных потоков. Карточки остались в неразвитых странах в основном. Плюс временная регистрация. Как-то и Европа, и Америка без нее обходятся. А мы никак не можем. Бессмысленна ведь она по своей сути как отдельная бюрократическая процедура. Она не ведет ни к падению преступности, ни к повышению туристической привлекательности страны тем более. Причем в дни футбольного чемпионата вдруг выясняется, что можно вообще без всего этого прекрасно обойтись. И вообще без виз для болельщиков.

Однако наш чиновник живет по законам архаичного сознания. И других заставляет. Когда сам факт наложения «бюрократической эпитимьи» (ограничения, запрета, понуждения проходить какие-то бессмысленные, с точки зрения рационально сознания, процедуры и т.д.) считается исчерпывающей реакцией на то или иное явление. А обязанность произносить формализованные заклинания, как молитву, видится верным способом управления этой реальностью.

Это настоящая новая религия. Скорее секта. Не зарегистрированная, заметим, должным образом в соответствующих инстанциях. Со своими канонами, обрядами, катехизисом.

Считается недостаточным при описании ИГИЛ (запрещена в РФ) и его злодеяний указать, что это террористы (допустим, многие могут не знать, у нас народ вообще не очень осведомлен в политике), но надо еще и, соблюдая канонизированный обряд, написать — «террористическая организация, запрещенная в России». То есть, запрещенная в отличие от тех террористических организаций, которые разрешены, получается?

В этом же смысле принуждение писать (и тратить на это средства), что «продукт не содержит ГМО» сродни указанию, что продукт «постный» или «кошерный». Правда, с ГМО еще меньше ясности: никто не доказал его вредность, как никто не доказал, что остались в современном мире продукты, в которых можно с точностью опередить, есть там ГМО или нет.

Однако произнести в ответ на очередные бюрократические инициативы что-нибудь еще начать регистрировать или лицензировать, умножая кратно объемы непроизводственных затрат в экономике, — произнести, что это все ересь, никто не решается. Потому что уже почти всю страну поголовно вовлекли адептами в эту «религиозную секту». «Жрецы» которой, оторвавшись от реальности, требуют новых молитв и ритуалов. И жертвоприношений.