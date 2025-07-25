Экология как инвестиция

25 июля в Манжероке на Алтае впервые пройдет Международная экологическая конференция, где представители стран СНГ обсудят ключевые вызовы устойчивого развития и механизмы взаимодействия по климатическим и экологическим вопросам. В пленарной сессии примут участие премьер-министр России Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ. Одной из ключевых тем конференции станет экотуризм — как стратегическое направление и фактор экономического роста. Например, в России в 2024 году было совершено 90 миллионов турпоездок, а к середине 2025-го их число уже превысило 98 миллионов. Интерес к внутренним путешествиям продолжает расти и ожидается, что к 2030 году показатель достигнет 140 миллионов. Чтобы обеспечить такой рост, регионы и бизнес развивают инфраструктуру. Государство делает серьезную ставку на создание национальной системы экотроп — речь идет не только о благоустройстве маршрутов, но и о формировании нового отношения к природному наследию страны. Бизнес также активно включается в этот процесс.

Российские туристы с интересом открывают для себя уникальные уголки страны, знакомятся с культурным наследием регионов и ищут новые форматы отдыха. Современный внутренний туризм — это уже не просто отдых, а поиск смыслов и ценностей. Согласно опросам АСИ, 63% россиян выделяют природные объекты как представляющие наибольший интерес. Все больше людей стремятся соприкоснуться с живой природой, осознать ее хрупкость и узнать, как можно ее сохранить. Именно этим объясняется растущая популярность экотуризма.

Экотуризм превращается в одну из ключевых составляющих внутреннего туризма. Сегодня экотуризм становится не просто модным трендом, но и стратегической возможностью для страны, регионов и бизнеса. Сбер поддерживает развитие как непосредственно участников отрасли, так и реализует собственные проекты — разрабатывает и внедряет передовые инновации, способствующие сохранению природного капитала и развитию экотуризма.

Так, Сбер уже несколько лет системно развивает туристическую инфраструктуру. Наши флагманские проекты — курорты «Мрия» в Крыму и «Манжерок» на Алтае — стали настоящими центрами притяжения туристов в эти регионы. Мы работаем по принципу создания комплексных туристических экосистем: улучшаем транспортную доступность, поддерживаем малый бизнес и локальных производителей, инвестируем в благоустройство и культурные инициативы. Такой подход формирует устойчивую модель развития региона, которая работает на долгосрочную перспективу.

Еще одним нашим вкладом в развитие туристической инфраструктуры является поддержка создания экотроп. В России насчитывается около 2,4 тыс. организованных троп, для сравнения, в Канаде – более 278 тыс. Возможности и перспективы в этом направлении значительные — планируется создать сеть национальных туристических троп.

Правительство делает серьезную ставку на развитие туристической инфраструктуры, в том числе в планах — создание национальной системы экотроп. Речь идет не только о благоустройстве маршрутов, но и о формировании нового отношения к стране — ее природным богатствам, ресурсам и будущему. Бизнес также активно включился в этот процесс.

Так, при поддержке Сбера этим летом в Чувашии открылась экотропа «Волжский променад», которая стала частью создаваемого прибрежного туристического маршрута «Волжский путь». Экопроменад протяженностью 7 км проходит вдоль Волги и оборудован деревянными настилами, зонами отдыха и панорамными площадками. Подсказки в виде QR-кодов вдоль тропы ведут к мультимедийным материалам об экосистеме Поволжья, редких видах растений, а также знакомят с полезными экопривычками. Для маленьких посетителей предусмотрен квест — собрать виртуальный гербарий и пройти маршрут с познавательными заданиями.

Сбер выступает не просто инвестором, а полноценным соавтором таких проектов. Уже работают тропы в Иркутской («Исток Ангары») и Нижегородской («Волжская жемчужина») областях и Казани («Обитатели озера Кабан»). До конца года появятся еще шесть маршрутов — от Карелии до Алтая. Также мы оцифровали 182 экомаршрута в 34 регионах страны.

Особый акцент мы делаем на развитие инноваций и технологий с использованием ИИ, есть решения и для сохранения природного капитала, что косвенно способствует развитию экотуризма. Сбер последовательно инвестирует в сохранение биоразнообразия. Например, развиваем технологии мониторинга редких видов, поддерживаем научные исследования, экологическое просвещение. Среди главных инициатив — ИИ-система учета и отслеживания амурских тигров. Кроме того, в Астраханской области мы профинансировали GPS-передатчики для отслеживания миграций сайгаков, в Самарской поддерживаем Центр изучения и сохранения летучих мышей, в Орловской области — программы по сохранению зубров.

Мы также разработали ИИ-модели, которые помогают оценивать климатические и экологические риски, повышать энергоэффективность и снижать потребление ресурсов. В частности, мы заключили соглашение с Республикой Калмыкия, в рамках которого наша ИИ-система Vedra займется мониторингом и предотвращением процессов опустынивания и деградации земель республики.

Сохранение окружающей среды, биоразнообразие и устойчивые экосистемы — это активы, которые формируют туристическую привлекательность регионов, улучшают качество жизни и инвестиционный климат.

В свою очередь внутренний туризм дает мощный мультипликативный эффект, стимулируя развитие гостиничного бизнеса, транспорта, торговли и местного производства. Экотуризм добавляет этому процессу новое измерение — он превращает поездку в глубокий личный опыт, наполненный эмоциями, знаниями и желанием вернуться. Сбер поддерживает эту трансформацию, потому что видит в ней будущее — для страны, для природы, для людей.