Патриархат разбушевался

Протоиерей Андрей Ткачев указал женщине место. Он считает, что дамам нужно бросать учебу, увольняться с работы, садиться дома и варить борщи. А знаете почему? Потому вот «мужчина — это человек», а женщина — всего лишь «помощница». С таким фактом (по мнению священнослужителя) надо считаться, а личные амбиции и притязания на карьеру следует присмирить. Как вам такой поворот в XXI веке? Неожиданно?

Я отнюдь не агрессивная феминистка. И только за, когда представители сильного пола больше зарабатывают, открывают двери, пропускают вперед дам. Но неужели для того, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной, мне нужно похоронить свое желание заниматься тем, чем я хочу? Почему я не могу сама зарабатывать на ипотеку, сумки, ноготочки, даже находясь в отношениях? В той же речи протоиерей Ткачев прямо призывает прекрасную половину человечества «встать за спиной всякого успешного мужчины и никак не светиться». Священнослужитель даже нашел причины подобных замашек на карьеру: оказывается, дамы просто надышались «угарным газом современной цивилизации».

Кстати, я все ждала, что представитель РПЦ и наказание придумает для тех, кто не исполняет сию проповедь. Может нас, непослушниц, начнут в острог сажать? Но бог миловал. Обошлось нравоучениями. А вот звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский недавно предложил все-таки меры воздействия на женщин за плохое настроение. Он считает, что в таких случаях девушек надо отправлять «в сад». Так актер процитировал классика. Отличное предложение. Только не приведи господь тебя, Виталий, раз в месяц испытывать то, что испытывает каждая из нас, потому что так природа устроила! Природа! И хочется спросить: ты дочери тоже такое предложишь: «Иди в сад, дорогая, раз у тебя плохое настроение»? Хотя знаете, что мне все-таки понравилось в интервью Виталия у Ксении Собчак: его тапки. Глаз было не оторвать.

Но вернемся к патриархату. Давайте признаемся: общество у нас с незапамятных времен мужчиноцентрированное. Не зря придумали «Домострой» — свод житейских правил и наставлений. Там четко прописаны правила поведения женщины в семье: быть послушной (а лучше вообще молчаливой), не перечить мужу и вести домашнее хозяйство. «Книге семейной жизни» — пять веков. Но фразу: «Женщина, твой день — 8 марта» — можно слышать и сегодня. Что касается прав: да, женщина сегодня может голосовать, выдвигать свою кандидатуру хоть на выборах президента. Однако устраиваться на определенные специальности нам запрещено — например, управлять экскаватором или водолазными работами. Интересная деталь. Профессиональные запреты связаны, как правило, с риском для репродуктивного здоровья. Не вижу в этом ничего плохого.

Но не секрет, что даже на одной и той же должности женщина порой получает меньше мужчины. С одной стороны, это можно объяснить тем, что он, как-никак, кормилец семьи. И на сильные мужские плечи ложится содержание ячейки общества — особенно, когда женщина уходит в декрет. Тут дама вообще полностью зависима от мужчины. Хотя многие мамочки находят источники дохода даже в отпуске по уходу за ребенком. Будь неладны эти социальные сети, открывшие способы заработка женщине с младенцем на руках. А могла бы вместо пополнения семейного бюджета больше хвалить своего мужа. Так считает еще один представитель РПЦ — протоиерей Кирилл Иванов.

Еще он уверен, что мужчины пьют пиво и сидят перед телевизором именно из-за жен, которые их пилят. Да? А мне кажется, взрослого человека, который взял ответственность за семью, сложно размотивировать. Ну, конечно, можно. Только если он сам ищет причины ничего не делать. Тут виноваты, как правило, все вокруг. Начальник, родители, дети, соседи, погода.

Так и хочется спросить: почему вдруг сейчас патриархат пошел в наступление, больше напоминающее Крестовый поход? Версий много. Я склоняюсь к тому, что за столь агрессивной тактикой скрыто желание искоренить феминизм, который в последнее время цветет, по мнению некоторых, бурным цветом. Вот только что считать таковым? В последнее время женщины вдруг стали массово выбивать из головы дурь о том, что «бьет — значит любит», и открыто заговорили о домашнем насилии и мужьях-абьюзерах. Это феминизм? Женщины, наконец, отстаивают право выглядеть так, как они хотят — иметь лишние килограммы или худеть как вздумается, не заливать ботокс в морщины, не красить ногти лаком, плакать и не скрывать, когда им плохо. Согласитесь, это больше напоминает простое человеческое желание, но никак не идеологию. Ну и держим в голове классический дискурс: какому из кандидатов, которые претендуют на одну должность, без учета профессиональных навыков, отдать предпочтение? Мужчине, потому что он точно не будет рожать? Или женщине, хотя ей придется просить больничный из-за болезни ребенка или отпрашиваться с работы, чтобы забрать малыша из детского сада? Ответ все знают.

По моему мнению, женщине надо уметь самой зарабатывать и обеспечивать себя. Я — реалистка. И понимаю, что ситуации разные бывают. Сегодня мужчина есть. Завтра — нет. Это жизнь. И надо быть готовой ко всему. А с другой стороны, сколько прекрасных и важных открытий для всего человечества сделали женщины! Вы, например, знали, что советский аналог пенициллина, который спас миллионы жизней, придумала ученый СССР Зинаида Ермольева?

А могла бы в сад пойти, потому что у нее наверняка тоже бывало плохое настроение.

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