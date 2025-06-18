Почему многоженец Иван Сухов опасен для общества?

Негерой нашего времени Иван Сухов снова взорвал информационное пространство. На этот раз всю страну взбудоражило признание дочери любвеобильного мужчины 19-летней Анны в эфире федерального канала. По словам девушки, несколько лет назад, когда она была еще подростком, отец приставал к ней. Речь идет, как минимум, о двух эпизодах, во время которых, как объяснял дочери сам Иван, он учил ее быть хорошей женой (по статье 135 УК РФ). Анна прошла детектор лжи, который подтвердил: девушка говорит чистую правду.

Сразу после эфира Сухов на своей странице в социальной сети опубликовал наспех записанное обращение, в котором обратился к главе Следственного комитета и заявил, что его дочь использовали. И вообще, она больной (в психическом плане) человек. Ивана Сухова вызвали в следственный комитет, но после общения со следователем отпустили. Возникает вопрос: неужели даже такая история сойдет с рук человеку, который устроил в обычной столичной квартире Содом и Гоморру? И без стеснения несет это в массы?

О «православном многоженце» (как сам себя называет Иван Сухов) стало известно несколько лет назад. Тогда он пришел на ток-шоу, где на всю страну рассказал о том, как осуществил мечту многих российских мужчин: с ним в одной квартире проживает несколько женщин, из которых одна официально состоит с ним в браке. Остальные — просто сожительствуют. Дикая история для современного гражданского общества. И уж тем более для страны, где большая часть жителей — православные. А прелюбодеяние — один из смертных грехов. При этом (по словам Ивана) у него даже есть духовный наставник. В том же обращении Сухов называет себя лидером движения за легализацию осознанного социального многоженства. И признается: живет он ради одной-единственной цели (взято из того же обращения) — «восстановить численность коренных народов России в столь сложные времена». Многоженец так и говорит: его цель — родить не менее 50 детей. Такой официальный разврат под эгидой благого дела. Не придерешься.

Понятно, что одна женщина с такой миссией не справится. Приходится привлекать людей со стороны. Прямо собирать бригаду.

Хорошо, когда мужчины имеют мечты. Одни хотят построить дом, другие — купить дорогую машину. А нарушитель Семейного кодекса — родить 50 детей (в январе появился только 30-й ребенок). И вроде желание главы нестандартной ячейки общества понятно, на Руси семьи всегда были большими, хотя, конечно, не с таким числом детей. Но жена у мужа всегда была одна. И никакого православного многоженства (на что так упирает этот персонаж) не было!

Но в этой истории еще больше поражает другое. Куда смотрят органы опеки? Однажды после очередного появления гарема Сухова в информационном пространстве, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что проверит необычную семью. И проверила. Но нарушений не нашла. Дети сыты, одеты, обуты. Да, спать приходится на двухъярусных кроватях. Но такое сейчас и в немногодетных семьях практикуют. Только обычно в комнате два-три ребенка. Но не 7 или 8.

Сам отец-немолодец признается, что ютится семья из 19 человек на 70 квадратных метрах. Отдельный кабинет есть только у главы семейства. Остальные члены семьи делят «углы» в оставшихся двух комнатах. Нехитрая математика: в одной комнате среднего размера 16 квадратных метров живут не менее восьми человек. То есть на каждого всего два метра территории? А где столы, кровати стоять должны? Я сомневаюсь, что в таких условиях у каждого ребенка может быть личное пространство. Детям наверняка приходится в очереди стоять, чтобы сесть за стол и уроки сделать. Разве жизнь в таких условиях можно назвать благополучной?

Год назад на слуху была история из Красноярского края, где органы опеки забрали детей из семьи из-за поломки печки дома. Понятно, что держать детей без отопления во время сибирских морозов бесчеловечно. А ходить по головам друг друга — это нормально? И, кстати, гражданин Сухов ни разу не показал ни в одной программе ту самую «нехорошую» квартиру. Возможно, все даже хуже, чем можно представить.

Возникает еще один (на мой взгляд) важный вопрос: а проверяющие учитывают психологическое состояние детей, живущих в таких условиях? Одна из жен, которая удивительным образом захотела сбежать из современного гарема, рассказала, что Сухов за любое непослушание бьет детей и обливает холодной водой. После домогательств к родной дочери эти немакаренковские методы воспитания кажутся невинной шалостью…

Даже непсихологу понятно, что Иван абьюзер и тиран. Он с упоением рассказывает, что все в семье делают только так, как он скажет. Компромиссы он называет «дичью». А однажды сравнил себя с командиром, а жен и детей — с рядовыми, которые не должны обсуждать приказы. Иными словами, семья Ивана — это не ячейка (какая-никакая) общества, а чистая армия. Шаг вправо, шаг влево — наказание. В таких условиях психику ребенку сломать на раз-два. Неужели в органах опеки нет грамотных психологов, которые это тоже осознают? Или на пренебрежение семейными ценностями и институтом семьи можно забить, раз Сухов так поднимает демографию?

Хайп и шоу, которые устраивали вокруг пренебрежителя семейными ценностями, поначалу забавляли. Пока не стало понятно, что, если не бороться с сыростью, рано или поздно плесень поселится в квартире и приведет к проблемам со здоровьем домочадцев. И привело. Появилась информация, что многоженец затевает общину для тех, кто разделяет его взгляды. Иными словами, хочет построить поселок, где поселятся такие же любители блуда и разврата. Гениальный стартап для мужчин, которым без стеснения можно будет заводить «гаремы» и при этом находить единомышленников, которые разделяют твои увлечения. А вероятно, можно будет даже меняться женами… И все это на глазах детей…

Задумка Сухова больше попахивает сектой, где он будет «царьком». Именно поэтому мое мнение: этот персонаж опасен для общества. Дурной пример заразителен. Может, уже пора это как-то остановить?

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