Инвестировать или копить: какая финансовая стратегия поможет сберечь деньги?

В современном быстро меняющемся мире один из ключевых моментов безопасности, особенно финансовой, ​​— создание финансовой подушки безопасности. Рано или поздно, но каждый человек задумывается над необходимостью формирования сбережений или инвестиций. Однако не все в полной мере понимают разницу между этими понятиями и тем, какую роль играет выбор подходящего финансового инструмента в достижении целей.

Инвесторы ​​— те, кто ориентирован на получение дохода от вложений капитала. Их цель ​​— прибыльность активов, получение дохода и рост своего благосостояния. В зависимости от личной готовности к риску, они вкладываются в такие активы, как, например, акции, облигации, драгоценные металлы, недвижимость и т.д.

Сберегатели, напротив, стремятся создать, сохранить или приумножить капитал, но без финансовых рисков. При выборе инструментов для них важна надежность и безопасность. Как правило, они отдают предпочтение более консервативным инструментам ​​— вкладам и программам страхования жизни.

Чтобы понять кто вы ​​— сберегатель или инвестор ​​— и исходя из этого правильно выбрать финансовый инструмент, необходимо определиться со своими целями. Они могут быть как менее значимыми, так и довольно глобальными: накопления на первый взнос или покупку недвижимости, оплата образования детям, прибавка к будущей пенсии или, например, формирование капитала.

Определившись с целью, необходимо понять свой горизонт инвестирования или формирования накоплений ​​— за какой срок вы планируете достичь поставленной задачи.

После этого очень важно осознать, какие риски при инвестировании являются для вас приемлемыми и являются ли вообще таковыми.

Ниже приведены вопросы, которые позволят определить, кто вы ​​— инвестор (готовый к определенному риску) или сберегатель (предпочитающий консервативные, низкорисковые инструменты и активы).

Определите заранее уровень ликвидности ваших вложений (то, что можно быстро перевести в деньги без существенных потерь). Какая доля ваших инвестиций должна быть максимально ликвидной?

Какую индикативную доходность вы ожидаете (на уровне ключевой ставки, с относительной премией +20%, +50% к ключевой ставке) ежегодно/в конце инвестиционного периода?

Какая потенциальная просадка портфеля для вас допустима? Причем как внутри периода инвестирования, так и к отчетной дате. К примеру, покупка акций может принести 30% годовых, но при этом внутри горизонта инвестирования коррекции могут достигать 40–50% по данному инструменту.

Какие инвестиции у вас были до нынешнего момента? Если это были исключительно депозиты в топ-3 банках, то необходимо плавно увеличивать риск и не реагировать на разные «супервыгодные» предложения о вложениях в акции третьего эшелона.

Есть ли планы по выводу средств внутри срока инвестирования? Максимальная доходность может быть достигнута при постоянном реинвестировании средств, когда доход в виде полученных дивидендов по акциям или купонов по облигациям реинвестируется.

Собираетесь ли вы увеличивать сумму на счете (ежемесячные отчисления от зарплаты, планируемая продажа имущества и прочее)?

По сути, первые три вопроса дают характеристику активам: это ликвидность, доходность и надежность. Приоритезация данных категорий совместно с поставленными целями помогут определить вас как инвестора или сберегателя и позволят подобрать оптимальный продукт.

Какие бывают инструменты для сберегателей?

Как уже было сказано выше, для сберегателя наиболее важным фактором является надежность. Тезис надежность также относится и к провайдерам продукта. К примеру, срочный депозит. Если ставка по депозиту в банке третьего эшелона на 1–2% выше, чем средняя ставка банков первой десятки, то это не повод, чтобы размещать средства по этой повышенной ставке. Повышенная ставка не компенсирует потенциальные потери в случае банкротства кредитной организации с сомнительным кредитным качеством.

Оптимальным выбором для сберегателя могут быть программы страхования жизни, фонды денежного рынка (БПИФы), уже упомянутые срочные депозиты. У каждого инструмента есть свои преимущества и недостатки.

Итак, срочные депозиты. Ставки по депозитам определены заранее и не меняются в течение действия договора вне зависимости от уровня ключевой ставки. Таким образом, в случае снижения ключевой ставки человек фиксирует высокий процент по вкладу. И напротив, в случае ее снижения возможны потери относительно других продуктов, отражающих данные изменения в своей доходности. Как правило, самые высокие ставки не предполагают возможности снятия и пополнения без потери процентов.

Фонды денежного рынка. Транслируют доходность, близкую к ключевой ставке и обладают высокой ликвидностью. Однако также имеют линейную зависимость от ключевой ставки. В случае ее потенциального снижения будет снижаться и доходность на денежном рынке.

Программы страхования жизни — накопительное страхование жизни и долевое страхование жизни. Их преимущества ​​— наличие страховой оболочки.

Это значит, что в случае реализации страховых рисков, предусмотренных договором, и в зависимости от программы, страховая компания или продолжит делать взносы за человека, или выплатит держателю полиса или его выгодоприобретателю страховую выплату.

Но у программ есть и существенные различия. Например, программы накопительного страхования жизни дают возможность на определенный срок зафиксировать доходность, часто не уступающую иным финансовым инструментам. В то время как программы страхования жизни с инвестиционной составляющей (ДСЖ) не имеют гарантированной доходности и имеют 100% прокси на рыночный риск. По этой причине доля таких инструментов в портфеле сберегателя не должна превышать 20%. Также стоит отметить, что средства в НСЖ не могут быть выведены без потерь внутри обозначенного срока действия программы, а ДСЖ имеет период охлаждения (4 дня) и временной лаг при выводе денежных средств.

Рассматривая для себя возможность оформления программ страхования жизни с инвестиционным доходом в настоящий момент, стоит учитывать вероятность снижения инфляции до конца года до 7%, что в перспективе может позволить регулятору снизить ключевую ставку до 17%. С этой точки зрения наиболее оптимальным для сберегателя станет включение в свой портфель программ с экспозицией на консервативные инструменты ​​— ОФЗ или корпоративные облигации высокого рейтинга (ААА).

Для инвестора приоритетом является доходность, а ликвидность при этом может быть менее значимым фактором. На текущий момент потенциальное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) до конца года и возможное снижение геополитических рисков создают предпосылки для опережающего роста длинных ОФЗ и рынка акций (потенциал порядка 30% годовых). На наш взгляд, наиболее интересные сектора при реализации данного сценария: финансовый, транспорт, металлургический. Данные активы могут быть включены в портфель инвестора, в частности, через брокерский счет или страхование жизни с инвестиционной составляющей (ИСЖ) и, в перспективе, через новый продукт ​​— долевое страхование жизни (ДСЖ). Страховая оболочка позволяет не только получить экспозицию на динамику этих инструментов, но и возможность воспользоваться рядом предусмотренных преимуществ. Также может быть интересен товарный рынок, в частности золото. Оно может быть включено в портфель через БПИФ или приобретено на валютной секции Мосбиржи. Помимо экспозиции на сам драгоценный металл, как хедж от геополитических и инфляционных рисков, есть прокси на валютную составляющую. Есть вероятность, что на горизонте ближайшего года курс доллара относительно рубля имеет потенциал роста порядка 20%, что вкупе с динамикой самого металла может обеспечить доходность выше депозита. Золото может быть интересным активом как для инвестора, так и сберегателя.

Важно помнить, что нет активов, которые обладают одновременно тремя характеристиками: и доходностью, и ликвидностью, и надежностью. Необходимо определиться, что для вас является приоритетом при выборе актива и продукта, принимая во внимание цели и намеченный горизонт инвестирования.