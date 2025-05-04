Почему молодежи так сложно строить отношения?

Брак — сложное дело, особенно в современности: искать, делать выбор, добиваться взаимности молодому человеку предстоит самостоятельно, а не молча соглашаться с решением старшего поколения. Казалось бы, прекрасно, когда мы ничем не ограничены: прояви себя, много шути и говори красивые слова, и вот — твоя девушка мечты уже согласна пойти в студенческую кафешку на мороженое, а в голове возникает прекрасная картинка грядущего торжества. Или не совсем?

На самом деле — нет, все совсем не просто. Особенно в крупных городах. Ведь зачастую это прекрасное создание сначала оценит твою платежеспособность, соответствие каким-то внутренним стандартам, придуманным ею же или какой-то шибко умной дамой из соцсетей, и лишь затем милостиво согласится с тобой отужинать. И даже тут молодого человека не всегда ждет успех, поскольку в процессе разговора он понимает, что выступает в роли клоуна, которого позвали скрасить очередной скучный вечер. Статью он ее не впечатлил, толщиной кошелька — тоже, а значит, уже не особо интересен. Все попытки вывести даму на разговор оканчиваются провалом, да и кажется, что она и вовсе поддерживать беседу не умеет и все больше скашивает взор на кредитный iPhone, лежащий на столе рядом. Вечер заканчивается. Оба они, расстроенные тем, что не обнаружили здесь того, кого где-то внутри надеялись встретить, едут домой, а затем пробуют вновь.

Молодой человек после нескольких подобных «свиданий» начинает задумываться: а так ли ему нужны постоянные отношения? Если они, по сути, не приносят ничего кроме траты ресурсов и энергии. Меняются какие-то установки в голове, и вот он уже не ищет себе спутницу, с которой готов дальше идти по жизни, а довольствуется разовыми встречами, чтобы удовлетворить свои потребности. Он становится старше, продвигается на работе, начинает зарабатывать и удовлетворять все больше собственных хотелок, даже самых безумных и дорогих, потому что может это себе позволить. И уже никого не ищет, потому что привык и ему так живется комфортно. А мысль о свадьбе ему и вовсе кажется чем-то смешным и весьма далеким. И спустя лет десять с того свидания он уже вполне спокойно идет на встречу с такой же девушкой, и она заканчивается в номере какого-то отеля или у него дома, а больше они никогда не встречаются.

Есть и обратные ситуации, безусловно. То же кафе, девушка приходит в надежде хорошо провести время с приглянувшимся парнем, активно общается с ним, смеется над шутками, и в целом все идет прекрасно. Они встречаются раз, другой, третий, первые поцелуи, а затем и здоровые, крепкие отношения — во всяком случае, как она думает. Пока однажды не заглядывает в его телефон или не возвращается домой невовремя. Может, в процессе отношений он и не изменит — но окажется подвержен другим порокам: от пьянства и наркомании и до насилия. И тогда мир разбит, а девушка потом в компании подруг справляется с разрывом. И так тоже может происходить не один раз. Девушки также разочаровываются в отношениях и мужчинах и не хотят больше с этим связываться, не говоря уж о браке.

К чему я все это написал? Недавно священник Павел Островский объяснил, откуда, на его взгляд, происходит нежелание девушек выходить замуж. По мнению святого отца, это «проблема мужского пола». Именно поведение партнера, «когда каждый второй парень сразу тащит в кровать» и «выделывается» перед понравившейся девушкой, но не умеет нормально разговаривать, может оттолкнуть от финального шага, уверен священник. Девушка скажет «да» лишь когда встретит настоящего мужчину, который «не будет перед ней, как селезень, вытанцовывать, а просто будет нежным, внимательным и деликатным». И я отчасти с этим согласен. Для создания семьи личность ее формального «главы» очень важна. Но ведь это работает в обе стороны: если девушка не может ничего предложить потенциальному партнеру, не верит в него и не готова дать ему шанс, когда он находится в начале своего жизненного пути, то зачем она ему нужна? На какие нормальные отношения может рассчитывать юноша, придя на встречу с той, чьи ожидания изначально находятся на уровне «принц на белом коне, обыкновенный»? А еще с большой чековой книжкой и непременно чтоб был от нее без ума и развлекал.

Ведь где-то сейчас два человека точно так же приходят в кафе и, уже наученные горьким опытом, ожидают подвоха, осторожничают. Пытаются верить в лучшее и продолжать искать того человека. И будем надеяться, у них все будет хорошо.

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