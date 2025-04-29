Почему российских спортсменов травят в соцсетях?

На днях заслуженному тренеру России Александру Жулину запретили присутствовать со своими подопечными на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Это первый запрет, наложенный на тренера в одном из видов спорта, где наша страна более полувека является безоговорочным лидером.

А 24 апреля Международная федерация гимнастики отказала нашей спортсменке Лале Крамаренко в праве выступать на соревнованиях в нейтральном статусе — из-за фотографии с Ириной Винер. Тот самый случай, когда спортивные функционеры свои решением защитили честь гимнастки. Потому что выступать под нейтральным флагом — категорически неприемлемо. Страну нужно представлять под своим флагом и гимном. Российские боксеры в 2024 году сами отказались выступать на Олимпиаде в Париже без государственной символики. И правильно сделали! Не допускают тренера, запрещают выступать из-за совместного фото, а все началось с флага и гимна… Чем больше спортсмены прогибаются под несправедливые политизированные требования, тем сильнее их гнут.

В спорте есть одна жесткая закономерность: чем выше поднимается спортсмен, тем больше грязи в него летит.

Чем ярче победа — тем яростнее травля после любого поражения. Последние месяцы против наших спортсменов ведется настоящая информационная война. Самой яркой историей — до отстранения Жулина — стал скандал вокруг теннисистки Мирры Андреевой. После ее проигрыша в Майами соцсети взорвались не просто критикой — там начался настоящий шквал ненависти. Теннисистке, которая до этого одержала 13 фантастических побед, желали смерти и угрожали. И знаете, что самое ужасное? Это, как ситуация с Жулиным и десятки других историй, не случайность. Это часть отлаженной технологии давления.

Стоит российскому спортсмену оступиться, как запускается машина хейта. Вспомните, как год назад травили Даниила Медведева после серии поражений. Но это не истинные мысли болельщиков. Я точно знаю, что такие нападки — не случайность. Их создают искусственно и раскачивают людей на ненависть.

Я возмущен молчанием WTA (Женская теннисная ассоциация. — «Газета.Ru»), когда дело касается наших спортсменов. Когда британскую теннисистку Радукану напугал сталкер — реакция была мгновенной, ему запретили доступ на турниры. Но когда против Мирры Андреевой выступили сотни анонимных недоброжелателей — тишина. Та же история была с Анной Калинской. Где принципы? Каждый функционер должен защищать своих спортсменов, это его прямая обязанность. Каждая спортивная организация должна отстаивать атлета.

Как только Россия проявляет независимую позицию, ее оппоненты бьют по спорту. Помните о «прогнозах» провала Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу? Как предупреждали болельщиков о недостроенных отелях, отсутствии какого-либо сервиса… Проще говоря, всеми силами пытались дискредитировать Россию через спорт. Отбиться удалось благодаря отзывам почти 5 млн иностранных болельщиков, приехавших в Россию на Олимпиаду и чемпионат мира. Уверен, что это была хорошо продуманная масштабная информационная атака.

И что может сделать один спортсмен или команда против сотен или тысяч заказанных негативных отзывов? Единственный вариант — рассчитывать на поддержку нас с вами, болельщиков. И каждый из нас может сыграть важную роль.

Те, кто распространяет ложь, манипулирует фактами, публикует оскорбления — не просто «диванные комментаторы». Это люди, которые зачастую становятся инструментами в информационной войне. Некоторые делают это осознанно, другие — нет. Но результат одинаков: подрыв доверия, разрушение авторитета, моральное давление.

Эта волна негатива опасна и для молодежи. Читая враждебные комментарии, юные спортсмены теряют ориентиры. Агрессия и нетерпимость становятся для них нормой, разрушающей среду поддержки и развития.

За каждым спортивным достижением — годы работы, лишений, борьбы. И когда после трудного пути спортсмен сталкивается с агрессией вместо поддержки — это не только наносит серьезный урон его психологическому состоянию, но и подрывает веру.

Необходимо ужесточать законодательные меры в отношении травли в интернете. Особенно в случаях, когда атаки носят массовый, организованный характер. Важно, чтобы такие действия имели последствия. Несколько громких и публичных прецедентов изменят ситуацию.

Понятно, что полностью вычистить интернет от этой грязи не удастся, но, когда в сети будут появляться комментарии наподобие тех, которые публиковались в соцсетях Мирры Андреевой, все адекватные люди поймут, что злобные отзывы — это война против всего российского спорта.

Спортивным функционерам и федерациям стоит задуматься: почему мы позволяем превращать спорт в помойку? Почему вместо поддержки своих спортсменов многие предпочитают отмалчиваться? Пора понять простую истину: каждая реакция либо поднимает чемпиона, либо добивает его.

Спортсменам необходима поддержка, особенно в моменты неудач. Порой несколько добрых слов способны вернуть человеку веру в себя и напомнить, что за его спиной — целая страна. И наша задача — быть этой опорой. Всегда. Независимо от результата.

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