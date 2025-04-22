Как сделать покупки в интернете безопасными

Современная экономика уже немыслима без цифровых платформ и сервисов. Новые формы их использования создают не только новые возможности, о которых часто и много говорят в контексте цифровизации, но и новые проблемы. Сегодня традиционные сервисы уступают лидерство целым бизнес-экосистемам, которые объединяют несколько платформ (например, маркетплейс и финансовые сервисы).

Однако остается вопрос: насколько защищены участники новых диджитал-рынков? Ведь зачастую ими руководит не реальное соотношение цены и спроса, а возможность делать выбор (например, заказать доставку в приложении вместо того, чтобы пойти в магазин и т. д.). Из-за этого экосистемы получают возможность манипулирования, предоставляя клиентам и контрагентам недостоверную информацию с целью влияния на цены.

И насколько ожидания потребителя при совершении покупки будут соответствовать реальности? Конечно, если все проходит успешно, то потребитель не задумывается о том, в каком правовом поле он действовал, насколько законны его решения или действия цифрового посредника. Поскольку он уже признал преимущества цифровой экономики, голосуя своими действиями за «цифру», выбирая и выгоду, и комфорт.

Однако как только наступает какой-либо сбой, то потребитель задумывается, как компенсировать полученный ущерб и как защитить свои права. И в этот момент покупатель вспоминает о законах, которые его защищают.

Да, конечно, на деятельность цифровых сервисов вполне распространяется закон «О защите прав потребителей», но достаточно ли его?

Аналогичная дилемма существует у продавца. Первоначально у новых участников цифрового рынка присутствует некоторая эйфория: гораздо проще начать бизнес в цифровой среде, где весьма ощутима экономия на трансакционных издержках. Но если такой продавец сталкивается с «диким рынком», где присутствует недобросовестная конкуренция, включая контрафактную продукцию, первоначальные преимущества уже не кажутся ему такими ценными.

Да и потребители ведут себя по-разному. Часто они оформляют покупку на пять товаров, чтобы выбрать из них и четыре сдать обратно. И тогда снова возникает вопрос: а насколько защищены права предпринимателя? Что по этому поводу говорит закон?

Дело в том, что государство не только не владеет информацией о совершении сделок на онлайн-платформах (включая и информацию о происхождении товара), но и ограничено в выборе инструментов регулирования таких покупок. Частными мерами, отдельными решениями эту проблему не преодолеть.

Государство в идеале должно сформировать единое цифровое пространство, регистрация платформ в котором обеспечит необходимый контроль сделок с целью выполнения функций регулятора — иначе оно потеряет свою суверенность в цифровой среде.

При таком раскладе потребители и продавцы, участвующие в онлайн-сделках, не окажутся один на один с огромными корпорациями. Потому что крупные игроки на рынке всегда будут стремиться реализовать именно свою цифровую экосистему таким образом, чтобы получить как можно больше рыночной власти.

Концепция единой цифровой среды также требует законодательного подтверждения: нельзя допустить, чтобы любые ограничения носили разовый характер.

Необходим стартовый пакет документов, который должен начать регулировать процессы купли-продажи на цифровых платформах. Конечно, ожидать, что первоначальные решения станут и щитом, и мечом для потребителя, невозможно. Но хотя бы щит такие законы должны обеспечить.

Поэтому мы возлагаем большие надежды на то, что законопроект «О платформенной экономике» как можно быстрее превратится в закон и начнет действовать.

Уже никак нельзя оставлять без защиты участников рынка. На старте невозможно определить все нюансы развития этого сегмента, за которыми не успевают экономисты-теоретики. Но надеемся, что хотя бы законодательство будет опережать их!

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