Кто выиграл от соглашения России, Украины и США о перемирии?

Как Россия обернула невыгодное предложение в свою пользу и почему Украина недовольна планом, который сама же проталкивала

Месяц напряженной дипломатии прошел не зря. Россия и Украина при посредничестве США заключили первое соглашение — пока что только об ограничении боевых действий.

Стороны объявили 30-дневное прекращение огня в Черном море, а также мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. Словом, вернулись к тому, от чего пытались уйти, — к тому самому «подставному» перемирию в воздухе и на море, которое предлагали Франция и Британия в надежде поставить Россию перед очередной стратегической дилеммой.

Ну, на самом деле не совсем. Европейцев в договоре нет совсем. Разговоры о втором этапе, на котором Франция и Британия введут на Украину своих миротворцев, так и остались разговорами. И участия в мониторинге за прекращением огня они, судя по всему, принимать не будут.

Зато в ходе переговоров Россия добилась от администрации Трампа обязательства помочь ей восстановить доступ на мировой сельскохозяйственный рынок. На повестке дня теперь снятие санкций с Россельхозбанка, отмена ограничений против российских производителей продовольствия и удобрения и восстановление доступа их судов к международным портам. Подобные требования Москва выдвигала, еще когда подписывала первую «черноморскую сделку» в 2022 году, но тогда добилась лишь неконкретных обещаний со стороны ООН.

«Энергетическое» перемирие тоже заключили скорее на наших условиях. Украина хотела распространить его на все инфраструктурные объекты. Но Россия и США договорились об энергетике и согласовали исчерпывающий список целей, которые выводят из-под огня, — нефтеперерабатывающие заводы, хранилища, насосные станции, электростанции, линии электропередачи, АЭС и ГЭС. Таким образом, Киев фактически лишили возможности голословно обвинять Москву в нарушении перемирия.

А теперь к большому жирному минусу: непонятно, начнет ли это перемирие вообще работать. Россия, США и Украина выпустили разные заявления, где прописаны разные условия — и непонятно, насколько все три стороны согласны с этим.

Больше всего нюансов пока в «черноморской сделке». Кремль указал, что перемирие начнет действовать лишь после снятия санкций, а в условия сделки включили проверку идущих на Украину судов на наличие там оружия. Однако в американской и украинской версиях этих условий нет. В версии Киева перемирие начинается уже с 25 марта, к тому же российским кораблям якобы запрещено заходить в западную часть Черного моря.

Путаница в датах есть и в «энергетическом» перемирии. Россия заявляет, что оно начало действовать еще 18 марта, с момента разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Если так, то это выставляет Украину в плохом свете — ведь с тех пор она уже успела атаковать российские энергообъекты (в частности, подорвала ГИС «Суджа»). Вероятно, поэтому Владимир Зеленский убежден, что перемирие действует с 25 марта.

Словом, сам факт договоренностей — это, безусловно, хорошо. Однако в перемирии пока слишком много «но», отчего оно выглядит крайне неустойчивым. Трактовки его положений очень разные, возникают сомнения, что у сторон вообще есть единый документ. К тому же соглашение обставили дополнительными условиями настолько плотно, что кто угодно в любой момент может объявить его недействительным — и тогда весь прогресс мирных переговоров моментально сойдет на нет.

Именно поэтому дальше будет самая напряженная и интересная часть: период осторожного дипломатического лавирования, десятков раундов технических переговоров и попыток выяснить, кто больше срывает мирный процесс. Украина рассчитывает, что ей удастся убедить США в нечистоплотности России — чтобы Трамп усилил антироссийские санкции и направил Киеву военную помощь.

Задача России, наоборот, показать, что в мире не заинтересована как раз Украина. Это даст возможность более эффективно отстаивать свои интересы в переговорах с американцами и вообще позволит обсуждать с ними отставку Зеленского.

Чья по итогу возьмет вверх? Я бы сказал так: ситуация может повернуться в любую сторону, но у России есть фора в виде глубокого недоверия между Белым домом и Банковой. К тому же у Трампа в голове более глобальная цель — разбить российско-китайский альянс. Вряд ли он забыл про нее, и это тоже надо иметь в виду.

Ближайшей «контрольной точкой» будет многострадальное соглашение по украинским недрам, которое Зеленский сорвал своим визитом в Белый дом. Сейчас американцы готовят его новый 40-страничный вариант, который, по некоторым данным, будет жестче первоначальной редакции.

Будет ли Зеленский сопротивляться Трампу? Или под напором американцев он все же уступит? От ответа на этот вопрос будет зависеть то, насколько американская администрация склонится в сторону России. Или от нее.

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