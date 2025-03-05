Когда анонимные Telegram-каналы становятся источником «разоблачений»

Недавно полиция задержала администратора Telegram-каналов «Платежный щит» и «Финдозор» по подозрению в вымогательстве более 16 млн рублей у компании «Пэйселекшен».

Предположительно, авторы ресурса пытались выманить деньги у банков и платежных систем: за удаление компрометирующих публикаций они, по данным следствия, требовали от половины до трех биткоинов в месяц с одной компании. Мошенники, например, потребовали у руководителя одной из фирм ежемесячно переводить им на криптокошельки полбиткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений. Организация перечислила аферистам около 16 млн рублей.

Если учесть, что у них могло быть до 20 «жертв», а курс биткоина сегодня достигает $90-100 тыс., речь идет о внушительных суммах — порядка $3 млн в месяц.

Однако в этой истории интересен не только сам факт вымогательства, а то, какую роль играл канал «Платежный щит» в жизни финансовых институтов. Как оказалось, его материалы могли активно читать и даже использовать в работе сотрудники служб безопасности банков, финансового мониторинга, а также профильных ведомств. Причем не просто читать, а воспринимать анонимные публикации как руководство к действию.

Сейчас поясню, как это работало.

Канал публиковал якобы «разоблачения» серых схем, зачастую без подтверждения реальными фактами. Вслед за этим начинались блокировки счетов, поток служебных записок и проверки, по результатам которых оказывалось, что громкие схемы были лишь фантазией авторов «Платежного щита». Но бизнесу никто не компенсировал потраченное время, неудобства и другие негативные последствия.

Более того, по сообщениям СМИ, в ряде случаев из-за подобных публикаций некоторые банки принимали кардинальные меры — отключали платежные системы, блокировали переводы и ограничивали работу с целыми сегментами клиентов. В результате под удар попадали не только те, кого обвиняли в участии в схемах, но и обычные пользователи.

Можно ли было этого избежать? Да, если помнить, зачем нужна цифровая грамотность. Сегодня технологии OSINT (разведки по открытым данным) доступны каждому. Однако, судя по произошедшему, их базовые принципы до сих пор не в полной мере освоены теми, кто отвечает за финансовую безопасность. Доверять анонимным публикациям без проверки первоисточников — прямой путь к ошибочным выводам и репутационным потерям.

Тем более, когда речь идет не только о банальном вымогательстве, но и о попытках оказывать влияние на всю систему России. В случае с «Платежным щитом», согласно материалам дела, средства выводились через украинскую криптобиржу WhiteBit. Здесь можно привести аналогию с мошенническими call-центрами, задача которых зачастую не только в прямом выгодополучении, но и в «раскачивании» ситуации внутри России. Так, все помнят, что жертвы мошенников, запуганные и обманутые, устраивали диверсии и поджигали военкоматы по всей стране.

Какой из этого можно сделать вывод? История с «Платежным Щитом» показывает, насколько уязвимой может быть даже финансовая система перед информационными атаками. Если серьезные решения принимаются на основе анонимных Telegram-каналов, без проверки и анализа, это может привести к хаосу и подрыву доверия к банковской системе. В мире, где информация становится ключевым ресурсом, критическое мышление и профессиональная аналитика — не просто полезные навыки, а необходимость. В противном случае остается лишь гадать, какие еще «инсайды» станут поводом для очередных блокировок и ограничений.

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