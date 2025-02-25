Как сэкономить на еде при растущих ценах

Стоимость продуктов в России неуклонно растет с каждым годом. Только за 2024 год реальный рост цен на них в России превысил 50%, по оценке финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, и в 2025 году темп роста цен ожидается аналогичным. Мы как покупатели не можем влиять на рост цен, но мы можем выбирать, что мы покупаем. То, чем и как мы питаемся, отражается на нашем благополучии, здоровье и самоощущении — а это и есть наша выгода, которую мы или получаем, или теряем — а деньги тратим в любом случае.

В последние годы вместе с развитием доставки стал активно расти сегмент готовой еды, особенно в мегаполисах: людям удобнее, чтобы кто-то готовил за них, и это кажется очевидным на фоне дефицита времени — во многом из-за больших расстояний.

Исследования крупных ретейлеров показывают, что представители старших поколений под едой понимают исходные продукты: мясо, картошку, огурцы — то есть ингредиенты, из которых мы готовим блюда, а молодежь уже считает едой наггетсы, пиццу и роллы.

Посчитаем экономику покупки готовой еды и ее приготовления. Если мы соберемся купить готовые наггетсы (замороженные или готовые к употреблению), то заплатим от 150 до 400 рублей за упаковку 250-300 г. А если сделаем их сами? Потратим 350-500 рублей за килограмм куриного филе, около 130 рублей за литр подсолнечного масла, около 60 рублей за панировочные сухари, около 120 рублей за десяток яиц. Итого 810 рублей — то есть минимум вдвое дороже, но и наггетсов на выходе получится более чем в три раза больше, не считая того, что остальные продукты мы будем использовать еще много раз в других блюдах. То есть финансово выгоднее готовить самому. Излишки всегда можно заморозить.

Конечно, первое возражение против самостоятельного кашеварения — это потраченное время: и на планирование и покупку ингредиентов, и на процесс готовки, ведь у жителей мегаполисов время и так постоянно утекает на дорогу, работу, да и других забот по хозяйству немало.

Но за что мы платим, когда покупаем готовую еду? За красивую упаковку (картон и пластик не так дешевы, как кажется), за маркетинг. Кроме того, в том жн рецепте наггетсов я бы заменила рафинированное масло на топленое или сливочное — то есть использовала бы более дорогой и питательный ингредиент вместо дешевого и неполезного. Главный фокус готовой еды в том, что производители в ней экономят везде, где только можно. Не говоря о том, что вы не знаете, в каких санитарных условиях готовили эти блюда.

Обратите внимание: покупаете вы в магазине мясо — или колбасу, просто творог и сметану — или разрекламированные творожки со сладким наполнителем, салат «Свекольный» (где за вас уже сварили и потерли овощ, добавили то масло, которое экономически выгоднее) — или сырую свеклу? В каждом первом случае вы выбираете переработанный продукт в твердой пластиковой упаковке (и за нее вы тоже платите), в каждом втором — базовый ингредиент, который иногда можно забрать и в своей собственной таре — как, например, овощи на развес. Вместе с покупкой сырых и базовых ингредиентов вы покупаете право обрататывать их так, как считаете нужным, добавлять в пищу качественные масла, а также снижать количество потребляемого сахара — он часто содержится в готовых блюдах, казалось бы, не имеющих отношения к десертам, например, в кетчупе.

Вообще, если мы взглянем на зал супермаркета целиком, то можем заметить, что только 20-30% его ассортимента — это базовые продукты, то есть овощи, фрукты, крупы и сырое мясо, молоко и творог, масла.

Остальные продукты — соусы, кондитерские и мучные изделия, мясная, рыбная и молочная переработка — часто содержат огромный перечень ингредиентов, в котором не обойдется без консервантов и химических добавок.

Чтобы организм человека их переработал, от него требуются дополнительные силы. А многие ли из живущих в городах дают своему телу достаточно пространства и времени, чтобы восстановиться? А это значит спать в ночное время, ужинать за три часа до сна, в целом соблюдать режим труда и отдыха. Будем честны: так ведут себя в больших городах единицы. Можно не готовить себе еду, прикрываясь дефицитом времени, но мы часто сами себе его создаем, не умея правильно распределять ресурсы в течение суток. А что касается женщин: доказано, что приготовление еды психически заземляет (это работа руками), и в эпоху, когда многие трудятся умственно, взаимодействие с продуктами может быть незаметным отдохновением через перемену дела.

Легко сказать, тяжело сделать, возразите вы. Держите несколько лайфхаков, которые помогут взять больше ответственности за свое хорошее питание, которое выгодно в долгосрочной перспективе.

Во-первых, планирование меню на неделю. Необязательно знать досконально перечень блюд, но несколько главных можно прикинуть, закупить для них ингредиенты.

Во-вторых, в холодильнике хорошо хранится, например, вареная свекла в кожуре, из которой можно быстро сделать салат — вы можете время от времени варить несколько штук. Также можно приготовить побольше крупы, гречки или риса. Без масла она сможет храниться 2-3 дня в холодильнике. Когда мы добавляем в крупу какой-то белок, сырой или запеченный овощ, тертый сыр, у нас уже готово незатейливое питательное блюдо, которое можно взять с собой на работу.

В-третьих, сейчас крупные ретейлеры уходят от массовых скидок в пользу персональных, которые доступны при пользовании программами лояльности. Каждый решает: вовлекаться во взаимодействие с ретейлерами и следовать за товарами по акции или совершать спонтанные покупки — чаще всего по полной стоимости продуктов.

Обстоятельства бывают разные, и в каких-то случаях покупка сосисок и макарон, которые вы приготовите за 10 минут, чтобы быстро накормить изголодавшихся домочадцев или самого себя, может быть оправдана. Важно обращаться со своим питанием осознанно и понимать, в каком случае за что вы платите. Далее — выбор за вами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.