Искусственный интеллект в страховании

Сегодня технологии развиваются стремительно, одна из областей, где это особенно заметно — страхование. Директор по рискам СберСтрахования Владимир Новиков в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал, как искусственный интеллект становится неотъемлемой частью страхового рынка и какую пользу приносят инновации обычным людям.

Искусственный интеллект (ИИ) — это система, способная предлагать решения на основе анализа больших объемов данных. В отличие от традиционных компьютерных программ, ИИ может «учиться», совершенствуя свою работу с решением каждой новой задачи.

Именно способность к дообучению ИИ позволяет применять его для работы с разными запросами во многих отраслях, включая страховую, что позволяет упрощать:

Расчет страхового тарифа

Одним из важнейших аспектов работы страховщика является определение справедливого тарифа при максимальном покрытии всех актуальных рисков. С помощью ИИ можно обрабатывать информацию о человеке или бизнесе быстрее и точнее. Это означает, что клиенты получит наиболее соответствующий потребностям тариф. Таким образом, страхование будет становиться все более доступным инструментом.

Оценку объектов недвижимости

Для многих видов страхования, таких как страхование жилья или автомобилей, важна точная оценка стоимости. Используя массивы данных об аналогичных объектах, алгоритмы искусственного интеллекта могут оценить стоимость гораздо точнее, чем это сделал бы человек. А значит, клиент получит страховую защиту, максимально соответствующую потенциальным убыткам.

Урегулирование страховых случаев

Точность оценки ИИ позволяет избежать ситуаций, когда сумма страхования оказывается недостаточной. Это особенно важно в случае крупных потерь, ведь соответствие размера компенсации понесенным убыткам — наиболее важный вопрос для человека, лишившегося имущества. Кроме того, искусственный интеллект может ускорять принятия решения о выплате: анализировать поступивший пакет документов на полноту и выделять недостающие сведения.

При этом использовать новые технологии могут не только страховщики. Злоумышленники тоже начинают применять ИИ для поиска слабых мест в системах безопасности компаний. Это должно стимулировать страховой рынок активнее применять инновации, чтобы совершенствовать свою защиту перед мошенническими схемами.

Главный аргумент в пользу внедрения искусственного интеллекта в страхование — это очевидная выгода для клиентов. Более справедливые тарифы, точные оценки и ускорение получения компенсаций делают страхование более простым и понятным инструментом. Это лишь начало пути по использованию искусственного интеллекта в страховой сфере.

Постепенное обучение алгоритмов на массивах данных позволит клиенту, например, получать скидки на страхование автомобиля, если он редко попадает в ДТП. Или подобрать оптимальный вариант медицинского страхования, который будет учитывать историю болезни человека и особенности оказания помощи в регионе проживания.

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