Почему государство снова ищет разврат и насилие в видеоиграх

Сразу после новогодних праздников депутаты включились в работу и решили огорошить еще толком не пришедших в себя россиян новыми инициативами. В своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новый законопроект, который посвящен «защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента». Публикацию он сопроводил историей о «многочисленных обращениях» россиян, которые жаловались на засилье всего вредного и опасного в произведениях игроделов, а также опросом. Согласно ему, более 70% граждан одобрили такую идею.

Тема вызвала настолько бурную дискуссию в СМИ и обществе, что Володин через три дня продолжил разговор и пояснил: махать шашкой и все запрещать не планируем, но оградить — обязаны. В частности, депутат упомянул от чего: «Совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)*». Позиция здравая и вполне в духе времени, однако вопрос: как оно будет работать на самом деле?

Хотим мы этого или нет, но сейчас большая и, вне всяких сомнений, лучшая часть современных игр выпускается не в России — в США, Великобритании, Китае, даже в Польше создают бестселлеры, которые запоминаются игрокам по всему миру и входят в число любимейших у целых поколений геймеров. И практически во всех из них неизбежно возникает конфликт с тем, что перечислил депутат, поскольку законодательство и нормы зависят от культурного кода конкретного общества.

Приведу такой пример. В контексте обсуждений возможного законопроекта в одном из федеральных СМИ России упомянули игру Baldur's Gate 3. Она вышла не так давно и уже стала «глотком свежего воздуха» для многих игроков, которые любят старые RPG и уже устали от бесконечных новинок с открытым миром, гриндом ресурсов и вечно добрыми, инклюзивными ко всем персонажами. (А уж от последней Dragon Age вообще плеваться хочется, как истовому фанату серии). Журналисты тогда отметили, что из-за эротической сцены с медведем (это, кстати, не совсем медведь, а маг-перевертыш с добрым характером, который любит природу) эту игру вообще следует запретить на территории нашей страны, и таких продуктов выходить не должно. Не поиграв, не изучив прекрасную вселенную и не оценив отменный, а иногда и весьма необычный юмор талантливых ребят из Larian's Studio. Ведь игроки прекрасно понимают, что зоофилия — это противоестественная вещь, которой быть не может ни в каком виде. Игра это и не транслирует из всех строк своего кода. А еще та сцена породила множество мемов в интернете, которые лишь добавили игре популярности еще до выхода. Подозреваю, что ее в принципе добавили именно для привлечения внимания и шутеек геймеров.

И добавлю, что от всех извращений спасает одна простая вещь: маркировка 18+, которая у «Врат Балдура» есть. И уж взрослый человек, который и должен играть в нее, согласно действующим законам, получая истинное удовольствие от сюжета, как-нибудь сам разберется, без указующего перста законодателей. Еще ни одна картинка в интернете с каким бы ни было смыслом не свернула человека с окрепшей психикой с пути истинного.

То же касается и различных игр с наличием преступлений, однополых отношений и других «спорных» моментов. Как их воспринимают люди, крайне далекие от игровой индустрии? Поиграл в GTA — вышел на улицы давить людей, зашел в CS — и рука уже привычно потянулась к покупке оружия. К сожалению, некто извне этой системы не сможет понять, чем же она так привлекает людей разных возрастов, видя лишь достаточно кривую зависимость. И к тому же: а как в таком случае государство планирует бороться с этим, если уже существует действенный способ? Пытаться вводить регистрацию через «Госуслуги», обязательную верификацию пользователей или ввести нормативы на соответствие игр традиционным ценностям? Так мы вообще без легально приобретенных продуктов останемся, поскольку тот, кто ищет, тот всегда найдет на всем известных сайтах. А там возрастают риски подхватить что-нибудь лишнее на свой компьютер, что потом сподвигнет обратиться в правоохранительные органы и лишь добавит работы властям. Обращу внимание на еще один тезис от спикера Думы:

«За последние годы произошел ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх. Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается».

Если сравнить в процентах количество таких преступлений, спровоцированных игровой зависимостью, и тех, которые вызвали травля в школе или родители, регулярно издевавшиеся над ребенком, каких будет больше? А наиболее резонансный случай со скулшутингом и вовсе произошел еще до появления видеоигр. Вот и мне кажется, что этот вопрос — риторический. И устранять такие случаи должно уж никак не государство напрямую через игры, это борьба со следствием, а не причиной. Ребенок уходит в игры с головой, потому что его что-то не устраивает в реальности. А для родителей, которые пытаются как-то контролировать этот процесс, поделюсь действенным способом: лично ограничивайте время за компьютером у ребенка, поощряя за положительные оценки и дела по дому. Например, 15 минутами игры в день. Протестировано и успешно апробировано теми, кто и должен заниматься воспитанием ребенка, ограждая от дурного влияния, — родителями.

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